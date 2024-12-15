CHP’nin Marmaris Kızılbük Raporu... Özgür Özel’den talimat: ‘Sorumlusu varsa cezalandırılacak!’

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“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cennetten gelen cehennem soruları.”

Başlığın vurucu olmasını istemiştim.

Çünkü içimiz acıyordu.

Nitekim CHP Genel Merkezi kaynaklarından oldukça kapsamlı cevaplar geldi.

Öğrendim ki;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok keskin talimatlar vermiş. Ciddi bir soruşturma var. Bir rapor hazırlanıyor.

Öyle ya...

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Körfez’in girişinde yemyeşil ormandan denize doğru betondan yapılar iniyor. Dev gibi otel, AVM, devremülkler yapılıyor.

Ve herkes soruyor:

- Şu anda yapılan devasa inşaat öncesinde, 30 yıl orada bir çirkinlik abidesi gibi duran yarım kalmış bina neden bu sürede yıkılmadı? 30 yıl boyunca neden orada bir çevre önlemi alınmadı?

- Bugün yapılan dev tesisler eğer yasadışıysa yıllarca süren bu inşaata kim izin verdi? Sinpaş nasıl ruhsatlar aldı?

- Sinpaş metruk binayı ve arsayı satın alıp, inşaat ruhsatlarını alırken hangi belediye başkanı oraya bir de otel yapılmasını önerdi?

- Bugün inşaattan davacı olan Marmaris Belediyesi hangi başkan döneminde eskiyen belediye binasının Sinpaş’tan yapmasını istedi?

Bu soruları hatırlattıktan sonra CHP Genel Merkezi kaynaklarından bana gelen bilgileri başlıklar halinde sıralıyorum:

- BİR ÖNCEKİ BAŞKAN NEDEN ADAY YAPILMADI: Bir önceki Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın neden son seçimlerde aday yapılmadığı çok sorulmuştu. CHP kaynaklarından öğreniyorum ki Oktay’ın aday yapılmamasının en önemli nedenlerinden birisi bu Sinpaş olayıyla ilgili iddialarmış. Verilen ruhsatlarmış. Oktay’ın yeniden aday yapılması için CHP içinde bir lobinin çalıştığı ancak bu lobinin baskılarına rağmen Özgür Özel’in kesin talimat verdiği de iddialar arasında.

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- ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİ BAŞKANA TALİMATI: CHP Genel Başkanı Özel, aday olan Acar Ünlü’ye “Bu Sinpaş olayında hukuksuzluk varsa sonuna kadar üzerine gideceksin” diye talimat veriyor. Acar Ünlü, başkan seçilir seçilmez araştırmaya başlıyor.

- CHP’DE KOMİSYON KURULUYOR: CHP Genel Başkanı bir de komisyon kurduruyor. Parti kaynakları bu gelişmeyi şöyle özetliyor: “Sayın Genel Başkan Özel’in talimatıyla Marmaris’teki inşaatla ilgili bir komisyon kuruluyor. Komisyona Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Sayıştay eski müfettişlerinden Taner Eraslan üye olarak atanıyor. Komisyon büyük bir hızla çalışmaya başlıyor. Raporlar hazırlanıyor.

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- SUÇU OLAN CEZASINI ÇEKECEK: Parti kaynaklarının bilgi olarak verdiği önemli detaylardan birisi de Genel Başkan Özel’in disiplin talimatı. Sinpaş’la ilgili komisyon raporları ve sonuçlarına göre suçlu varsa mutlak cezasını çekecek, partiyle ilişkisi kesilecek.

- RUHSATLARIN TAMAMI İPTAL: Hafta başında mahkeme inşaatla ilgili bir karar daha alıyor. Ve bu karar üzerine Marmaris Belediyesi inşaatı tümüyle mühürlüyor. Mühürlemekle kalmıyor ruhsatların tamamını iptal ediyor.

- BÜYÜKŞEHİR İNŞAATIN SUYUNU KESİYOR: Aynı gün Sinpaş, inşaat için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden su talep ediyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi inşaata su vermediği gibi tümüyle kesiyor. Ve bir karar alınıyor. Eğer inşaat devam ederse hukuki olarak gereği yapılacak.

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2) KENT KONSEYİYLE GÖRÜŞME

Parti kaynakları Özgür Özel’in olaya verdiği önemi anlatırken Marmaris Kent Konseyi ile yaptığı bir görüşmeyi de aktarıyorlar. Bu görüşmede de Genel Başkan Özel aynı kararı aktarıyor.

3) DOĞA KURTULUR MU

Sevgili çevreciler,

Denizci dostlarım,

Biliyorsunuz yıllardır bu cennet vatanın ormanları, sahilleri, dağları, kuşları, balıkları için mücadele ediyoruz.

Bursa’da atık üreten merdiven altı işletmelerden Bolu’da nehirlere zehirli atıklarını bırakıp hayatı felç eden tanınmış beyaz et markalarına kadar mücadele ediyoruz.

Bu mücadele çevrecilerin destekleriyle sürüyor.

Çevre Bakanlığı’ndaki çevreci kahramanlarla sürüyor.

(Daha geçen gün Soma santralindeki baca gazı değerleri nedeniyle işletmeciye 1 milyon liranın üzerinde ceza kestiler.)

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Marmara’dan, Tekirdağ’dan, Muğla’dan Çevre İl Müdürlükleri’ndeki denetimlerin bilgileri geliyor.

Durmuyorlar.

Orman Bakanlığı’nın ormancı kahramanları durmuyor. Yangın şehitlerimizi burada minnetle anıyorum.

Sonuç olarak vatanımızda, ‘Mavi Vatan’ımızda hep birlikte verdiğimiz bir mücadeledir bu.

Umarım CHP yönetimi Marmaris’teki olay için en sağlam araştırmayı yapar ve sonuca ulaşır.

İçişleri Bakanlığı’nın da bu kıyı rantları konusunda ciddi çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

Dün önerdim:

Sahillerimizdeki rant çetelerine karşı “KIYI 1” operasyonlarını bekliyoruz.

İyi pazarlar...