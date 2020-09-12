CHP’nin 26 yıllık şoförü Hasan, İnce’ye öyle bir şey söyledi ki...

Hakkâri Uludere’den Mardin’e doğru geçerken buldum Muharrem İnce’yi...
Uzunca bir telefon konuşması yaptık..
Etrafı dağlarla çevrili 32 haneli Dağdibi köyü ahalisi, otobüsün önünde İnce’yle konuşuyor:
Vatandaş: “Parti kursana...”
“Kurayım mı?”
“Kuuuuuuur...”
Sonra bir daha soruyor Muharrem İnce:
“Yani parti kurayım mı?”
“Kuuuuur... Vallahi yıllar oldu buraya kimse gelmemiştir...”
Önce şunu söylemeliyim ki...
İster parti kursun, ister kurmasın...
Muharrem İnce öyle bir şey yapıyor ki...
Seçimsiz bir dönemde karış karış Anadolu’yu geziyor...
Bir siyasetçi için bundan daha sahici bir şey olabilir mi?
Şimdi sohbete geçebilirim:
Önce başlıktaki soru:
- Gideceğiniz ile önceden kimseyi gönderiyor musunuz? Hani bildiğimiz organizasyonlar var ya... Onun gibi yani...
“Hayır, doğrudan gidiyoruz. Yolda arabası kaza yapmış vatandaşı görüyoruz, durup geçmiş olsun diyoruz. Tarlada çalışanla sohbet ediyoruz. Ama bakın size bir örnek vereyim. Bizim otobüsün şoförü Hasan tam 26 yıldır CHP’nin şoförlüğünü yapmış. Düşünün, partinin emektarı... Her seçimi görmüş. CHP’nin seçim yollarında bir ömür geçirmiş. Hasan önceki gün bana şöyle dedi: ‘Başkanım, bunca yıldır parti otobüsüyle Anadolu’yu gezerim. İlk kez bir trafik polisi geldi, hatırımı sordu. Bir ihtiyacınız var mı, suyunuz var mı diye sordu.’ Evet Fatih Bey, bu çok önemli bir göstergedir.”
Gerçekten de önemli bir gösterge.
Yıllarca siyasi liderlerin seçim gezilerini takip ettim. O gezilerde, eğer yollarda koruma yapan polis hürmet ve saygı gösterirse liderlerin çevresindeki takım, bunu çok değerli bir gösterge olarak yorumlardı...
Sohbete devam edersek...
‘YILBAŞINI BEKLEYİN’
Muharrem İnce’ye sordum:
- Ne yapacağınıza, nasıl ve ne zaman karar vereceksiniz?
“81 ilimizi ve 100 büyük ilçemizi gezeceğim. Sonra karar vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki... Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz. Yılbaşına kadar ve yılbaşında her şey ortaya çıkacak... Türkiye hareketlenecek.”
- Size parti kuracak mısınız diye sormayacağım. Zaten halk size, siz de halka soruyorsunuz. Benim sorum, gittiğiniz yerlerde ne görüyorsunuz?
“Millet her şeyi takip ediyor. Millet siyasetçiyi seçimden seçime değil, her zaman yanında görmek istiyor. 32 haneli dağ köyünde sosyal medyadan takip ediyorlar. Onu gördüm. Mesela Bitlis’ten Van’a geçerken aç kaldık. Ertesi gün simit yedik. Vatandaşa dedim ki, ‘Paramız ve vaktimiz olursa köfte ekmek, olmazsa simit yeriz.’ Van’a girdik, yolda sohbet ettiğimiz vatandaş dedi ki, ‘Köfte ekmek var, gelir misin?’ Böyle takip ediyorlar işte...”
Muharrem İnce, Sivas, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri, Şırnak üzerinden Karadeniz’e geçiyor...
Kim bilir vatandaşla ne anılar oluşuyor, ne sohbetler oluyor...
Yalnızca bu bile başlı başına bir “halk yoklaması”dır.
Acaba izlenimlerini merak eden var mıdır?
CHP’nin 26 yıllık şoförü Hasan, İnce’ye öyle bir şey söyledi ki...
Hakkâri Uludere’den Mardin’e doğru geçerken buldum Muharrem İnce’yi...
Uzunca bir telefon konuşması yaptık..
Etrafı dağlarla çevrili 32 haneli Dağdibi köyü ahalisi, otobüsün önünde İnce’yle konuşuyor:
Vatandaş: “Parti kursana...”
“Kurayım mı?”
“Kuuuuuuur...”
Sonra bir daha soruyor Muharrem İnce:
“Yani parti kurayım mı?”
“Kuuuuur... Vallahi yıllar oldu buraya kimse gelmemiştir...”
Önce şunu söylemeliyim ki...
İster parti kursun, ister kurmasın...
Muharrem İnce öyle bir şey yapıyor ki...
Seçimsiz bir dönemde karış karış Anadolu’yu geziyor...
Bir siyasetçi için bundan daha sahici bir şey olabilir mi?
Şimdi sohbete geçebilirim:
Önce başlıktaki soru:
- Gideceğiniz ile önceden kimseyi gönderiyor musunuz? Hani bildiğimiz organizasyonlar var ya... Onun gibi yani...
“Hayır, doğrudan gidiyoruz. Yolda arabası kaza yapmış vatandaşı görüyoruz, durup geçmiş olsun diyoruz. Tarlada çalışanla sohbet ediyoruz. Ama bakın size bir örnek vereyim. Bizim otobüsün şoförü Hasan tam 26 yıldır CHP’nin şoförlüğünü yapmış. Düşünün, partinin emektarı... Her seçimi görmüş. CHP’nin seçim yollarında bir ömür geçirmiş. Hasan önceki gün bana şöyle dedi: ‘Başkanım, bunca yıldır parti otobüsüyle Anadolu’yu gezerim. İlk kez bir trafik polisi geldi, hatırımı sordu. Bir ihtiyacınız var mı, suyunuz var mı diye sordu.’ Evet Fatih Bey, bu çok önemli bir göstergedir.”
Gerçekten de önemli bir gösterge.
Yıllarca siyasi liderlerin seçim gezilerini takip ettim. O gezilerde, eğer yollarda koruma yapan polis hürmet ve saygı gösterirse liderlerin çevresindeki takım, bunu çok değerli bir gösterge olarak yorumlardı...
Sohbete devam edersek...
‘YILBAŞINI BEKLEYİN’
Muharrem İnce’ye sordum:
- Ne yapacağınıza, nasıl ve ne zaman karar vereceksiniz?
“81 ilimizi ve 100 büyük ilçemizi gezeceğim. Sonra karar vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki... Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz. Yılbaşına kadar ve yılbaşında her şey ortaya çıkacak... Türkiye hareketlenecek.”
- Size parti kuracak mısınız diye sormayacağım. Zaten halk size, siz de halka soruyorsunuz. Benim sorum, gittiğiniz yerlerde ne görüyorsunuz?
“Millet her şeyi takip ediyor. Millet siyasetçiyi seçimden seçime değil, her zaman yanında görmek istiyor. 32 haneli dağ köyünde sosyal medyadan takip ediyorlar. Onu gördüm. Mesela Bitlis’ten Van’a geçerken aç kaldık. Ertesi gün simit yedik. Vatandaşa dedim ki, ‘Paramız ve vaktimiz olursa köfte ekmek, olmazsa simit yeriz.’ Van’a girdik, yolda sohbet ettiğimiz vatandaş dedi ki, ‘Köfte ekmek var, gelir misin?’ Böyle takip ediyorlar işte...”
Muharrem İnce, Sivas, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri, Şırnak üzerinden Karadeniz’e geçiyor...
Kim bilir vatandaşla ne anılar oluşuyor, ne sohbetler oluyor...
Yalnızca bu bile başlı başına bir “halk yoklaması”dır.
Acaba izlenimlerini merak eden var mıdır?