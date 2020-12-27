CHP Muğla vekili eğer bu teklifi sen yaptıysan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın özellikle kapanış konuşmasındaki üslubu...
Muhalefetten gelen “sataşmalara” karşı, ilk kez bir “siyasi kıvraklık” göstererek keskin cevaplar veriyor.
Bir anlamda “teknokrat” yapısından “siyasi yapıya” evriliyor.
Fuat Oktay, daha önce muhalefetten gelen sataşmalara karşı istatistikler, tablolar, rakamlar göstererek cevap verirdi.
Oktay, polemikten kaçınmak için cevap verirken parti ve isim vererek kişiselleştirmezdi. Şimdi doğrudan isim veriyor...
Hatta “Franco benzetmesi” gibi keskin siyasi cevaplar veriyor.
Bu nedenle...
Oktay
“Sayın Bakan dedi ki...”
“Sayın Başbakan dedi ki..”
“Aman şunu şöyle yazın...”
Ama işin aslı öyle değildir.
O basın müşaviri kardeşlerim ellerinden geleni yapar. Kimi zaman mutsuz olurlar, kimi zaman başarılı...
Sonuçta basın müşavirliği zor iştir. Hepsine saygım o nedenle sonsuzdur.
Ama bu defa farklı bir olayla karşılaştım.
Tarım Bakanlığı Basın Müşaviri
İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.
Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.
Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.
Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.
Dikkat edin...
Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
Vay be...
Nasıl yani?
Şöyle diyor haber:
“Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”
Böylece iki kişi gözaltına alınmış.
Casusluk iddiası bu...
Ama insan bunu okuyunca...
Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...
Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.
Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..
Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”
Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.
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25 İDARECİ LİSTEDE
Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”
· Ankaragücü 1 yönetici,
Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.
Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.
Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.
Ve her bakışta soruyorlardı:
“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”
Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...
Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.
Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.
2)Orduya getirilen din işleri subaylığı uygulaması “gericilik” midir?
3)Tank Palet Fabrikası olayı nedir? Önceki gün bütün bu soruları MSB kaynaklarına sordum ve cevaplarını aldım. Ama önce şunu söylemeliyim: Arkadaşlar, Türk ordusu siyasete bulaştırılmaktan çok çekti. Geçmişteki tecrübelerden alınan derslerle söylüyorum. Siyasetin eli askerin içine uzandıkça, asker siyasi tartışmalara malzeme edildikçe hep beraber kaybediyoruz. Millet olarak zararlı çıkıyoruz.
Askerin moral değerleri üzerinden süren bu tür tartışmalar zehirli bir sarmaşık gibidir. Nice çınarları sarıp çürütür.
O yüzden “Yapmayın” diyorum.
Cevaplara gelince...
TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’Lİ KOMUTAN HULUSİ AKAR PAŞA’YA LİYAKAT NİŞANI VERDİ Mİ?
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yüksek Liyakat Nişanı, 23 Ocak 2015 tarihinde John Michael McHugh ve Savunma Bakanı Chuck Hagel onaylarıyla verildi. Basında çuval geçirme olayı olarak ifade edilen hadisenin yaşandığı (Irak, Süleymaniye) 04 Temmuz 2003 tarihinde birlik komutanı Alb. William Mayville (173’üncü Hv.İnd.Tug.K./Kerkük) olup, bağlı olduğu Musul’daki 101’inci Hv.İnd.Tüm.Komutanı Tümg. David Petraeus’tur. ‘Türk askerinin başına çuval geçirdiği komutandan liyakat nişanı aldı’ denilen Raymond T. Odierno ise, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Tikrit’te görevlendirilen (4’üncü Piyade Tümen Komutanlığı/Texas-ABD) askerdir.”
Evet, olayın resmi cevabı budur...
Cuma akşamı anladık ki ciddi bir tehlike var.
Nereden mi anlıyorum.
Bağcılar tramvayı söylüyor her şeyi.
Bakar mısınız tramvayın içine...
Millet burun buruna gelmemek için daha ne yapsın.
Yüzlerde bir korku, bir tedirginlik...
Birisi hapşırsa millet birbirini ezecek.
Metro, otobüs, minibüs ne varsa bakın...
Hatırlayın. Salgının ilk çıktığı aylarda yine böyle sokağa çıkma yasakları başlamıştı.
O zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyordu ki;
“Ne olur gereksiz yere sosyal hayatta olmayın. Sokağa çıkmayın.”
Aradan aylar geçti.
Bakın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne dedi?
“Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.”
Geriye gidiyorum.
Bakan Koca
Olmadı...
Türk balıkçı gemilerini taciz ettiler.
Olmadı...
Türkiye’yi karşı sürekli NAVTEX ilan ettiler.
Yine olmadı...
Sonra Libya’ya yardım malzemesi götüren Türk bayraklı gemiye karşı “haydutluk” yaptılar.
Türk personelin başına silahlı asker dikip, o anların görüntülenmesine izin verdiler.
İstediler ki o görüntüler yayınlanınca Türkiye’de infial olsun...
Evde bir heyecan.
Dr. Kathleen, önce çocukları öptü.
Sonra eşine sarıldı:
“Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...”
Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi.
Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...
*
Orta Afrika’da bir yer...
Gece yarısı...
Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.
“Vahşi hayvan kaçakçıları”...
Yavru fil peşindeler...
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...
Reform hazırlıkları...
Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...
Özel sektörü dinleyen bir anlayış...
Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...
Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.
Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?
İnandırıcı gelmiş miydi?
Arkasındaki duvar gibi...
Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...
Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...
Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...
Fatih Mahallesi sakinleri silah sesleriyle camlara çıkıyor.
Merak... Panik... Korku...
Acaba kim kimi vurdu?
Caddeye bakan evlerdeki birkaç kişi hemen polisi arıyor.
Polis zaten anında harekete geçmiş, caddeyi tarıyor.
Ve cadde boyunca kan izleri...
Ambulans çağrılıyor.
Ve yaralı en yakın hastaneye kaldırılıyor.
Heyecanlandım. Gururlandım. Ve umutlandım...
Çünkü...
Kıbrıs’tan yükselen şu sesler bir “ay-yıldız müjdesi”ydi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü:
“Yakın zamanda KKTC Cumhurbaşkanı, kardeş Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”
Arkadaşlar, bu söz çok önemlidir.
Çünkü bugüne kadar KKTC’yi resmen bir devlet olarak tanımayan Azerbaycan...
Bu ilk resmi ziyaretle, dünyaya resmen
VALİ KAFEDEKİ GENÇLERİ UYARIYOR
Vali Kemal Çeber, sosyal mesafe kurallarının aşıldığı ve uzmanlar tarafından bulaş noktası olarak görülen yerlerdeki vatandaşları uyarıyor. Kentteki en önemli bulaş noktalarından biri de, tabure üzerinde çay içilen mekanlar. Vali Bey aslında denetimden çok sohbet ediyor. Maskesi olmayan gençleri babacan bir dille uyarıyor. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini tavsiye ediyor.
VATANDAŞ, ‘ MASKE ŞART’ DİYOR
İşte o sırada DHA muhabiri bir vatandaşla konuşuyor. Ağzında maskeyle konuşan vatandaş şöyle diyor:
“Sokakta dolaşmaktan daha iyi burada oturmamız. Ama burada otururken de kurallara uyuyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, çayımızı içmediğimiz zamanlarda maskemizi de takıyoruz. ”
HERKES MASKESİNİ TAKMIŞ
Üç vatandaş taburede sohbet ediyor... Hepsinin maskeleri var. Ve gelen muhabire ağızlarında maskelerle şöyle diyorlar:
“Burada vakit geçiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maske takmayanları uyarıyoruz. Bu şekilde inşallah bu hastalığı def edeceğiz...”
CHP Muğla vekili eğer bu teklifi sen yaptıysan
Aslında bu yazının başlığı “İdealist bir avukatın bir canavarla mücadelesi” olacaktı.
Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...
Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...
Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.
İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...
Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış.
Demiş ki:
- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...
Babanın cevabı:
- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?
Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum...
Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir.
Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.
Bu konu mutlak açığa çıkmalı...
Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı...
Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey..
Arkadaşlar bu ahlaksız teklif üzerine şu anda canım o kadar yanıyor ki...
Bunun devamını pazartesi yazacağım.
Şimdi acılı hikâyeye dönebilirim...
PINAR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020’de bir bağ evine götürüldü. Pınar’ı döven Avcı daha sonra boğarak öldürdü. Pınar’ın cesedini bir varile koyan ve benzin dökerek yakmaya çalışan Avcı, daha sonra varile beton dökerek ormanlık alana attı. Pınar’ın cesedi 21 Temmuz’da bulundu.
İDEALİST BİR AVUKATIN CANAVARLA MÜCADELESİ
- MUĞLA’da bir otel odası...
Genç bir avukat... Elinde telefon, odanın içinde bir ileri bir geri yürürken soruyor:
“Nasıl olabilir. Ben İstanbul’dan geldim. Her şey hazır. Tutuklunun Afyon Cezaevi’nden getirilmemiş olması da ne demek. Keşif için mahkeme kararı var. Böyle bir şey görülmüş mü?”
Avukat Rezan Epözdemir’in beklediği tutuklu, temmuz ayında vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısıydı... Olay yerinde keşif yapılacaktı. Ve çok önemli sorular sorulacaktı...
BİR GENÇ KIZIN HAYALLERİNİN KIRILDIĞI AN
- Pınar, Metin’in çalıştırdığı barda onunla tanışmış. Metin evli olduğunu saklamış. Genç kız kim bilir hangi hayallerle, hangi umutlarla bağlanmıştı.
Ama Pınar temmuz başında bir haber almış, beyninden vurulmuşa dönmüştü.
Metin evliydi ve bir de çocuğu vardı...
Hemen bir mesaj yazdı. Ve “Bir daha beni arama” dedi.
İşte bir genç kızın vahşice öldürülüşü, iki ailenin acı ve ibret dolu hikâyesi de böyle başlıyor...
AĞLAYAN BİR ANNENİN TELEFONU
- Avukat Rezan Epözdemir, yine aşırı yoğun bir günündeydi. 25 kişinin çalıştığı bürosu 1.500’e yakın dava dosyasını çözmek için olağanüstü bir çalışma içindeydi.
Her sabah olduğu gibi dava dosyaları üzerine yapılacak toplantıya girerken, asistanı “Rezan Bey, size telefon var” dedi.
- Toplantıdan sonra bağlar mısınız?
-Bir hanımefendi çok önemli diyor ve ağlıyor.
Av. Rezan telefonu alır:
- Buyurun...
- Avukat Bey, sizi tanıyoruz. Bize ancak siz yardımcı olursunuz. Kızımı katledenler kurtulacak. Üzerini örtmeye çalışıyorlar. Ne olur bize yardım edin.
Şimdi Pınar’ın annesi onca avukat arasında neden Rezan Bey’i arar diye sorabilirsiniz.
ÇÜNKÜ
74 KADINA ŞİDDET DAVASI
- Rezan Epözdemir ve arkadaşları bir süre önce bir karar almışlar. Cinayet, tecavüz nedeniyle mağdur olan kadınlara hiçbir ücret talep etmeden yardımcı olacaklardı. Bu karar büronun bir sosyal sorumluluk projesiydi. 12 yıldır, Münevver Karabulut, Nazlı Sinem gibi cinayete kurban gitmiş, şiddete uğramış 74 kadının dosyasını almış, bir kuruş bile almadan mağdur aile vekilliği yapmış. Tehditlere, şantajlara rağmen dik durmuşlar. Hepsinde de sanıklara en ağır cezalar verilmiş.
GENÇ KIZI DİRİ DİRİ YAKIP ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞLER
- Av. Rezan dosyaya ve mahkemenin gidişine bakınca sanık tarafında bir “tahrik indirimi” hazırlığı olduğunu anlar.
Katil ifadesinde aynen şöyle diyor:
“Onu kullanılmayan bağevine götürdüm. Çok sinirlendim. Kafasına iki kez vurdum. Kanlar aktı. Sonra bir varil buldum. Onu içine koydum. Üzerine odun koydum ve yaktım. Ama bir türlü yanmıyordu. Evin içi duman olmuştu. Dışarı çıktım, benzin aldım. Öyle yaktım. Sonra üzerine beton döktüm. Nehre attım...”
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN ADLİ TIP RAPORUNU GÖRÜNCE
Olay öylesine vahimdir ki...
Adli Tıp raporunun bir yerinde özetle şu ifade vardır:
“Genç kız yakılırken hâlâ hayatta olma ihtimali mümkündür...”
Av. Rezan dosyayı okudukça, canavarca işlenen bu cinayetin tasarlanmış olma ihtimali güçlenir. Hatta birden fazla kişi içinde olabilir...
Bunun üzerine, mahkemeye peş peşe dilekçe vermeye başlarlar.
Öncelikle olay gecesi MOBESE kayıtları ve HTS bilgileri istenir.
Olay yerinde tekrar DNA, kan, kıl gibi numune incelemesi isterler.
CEVAPSIZ KALAN SORULAR
İlk görüşmeler, tanık ifadeleri, katil zanlısının ifadeleri, gelen HTS ve MOBESE kayıtları derken, Rezan Epözdemir’in kafasında sorular belirir..
1) Sanık ifadesinde, genç kızın başına iki defa vurduğunu, başından kanlar fışkırdığını söylüyor. Ancak evde yapılan incelemede hiç kan izi yok. Bu nasıl olabilir? Birileri temizlemiş, silmiş olabilir mi?
2) 1.83 boyundaki Pınar 68 kilo. Varil ve beton da düşünülürse, yaklaşık 170 kilodan söz ediyoruz. Sanık nasıl oluyor da böyle bir ağırlığı tek başına taşıyor... Sonra beton için gerekli malzemeleri nasıl o panik anında bulabiliyor.. Birileri yardım etmiş olabilir.
(Sonradan yapılan keşifte sanık, 60 santimlik varili döndüre döndüre götürdü. Ancak avukat Epözdemir yine sormaya devam etti: “60 santimlik varile 1.83 boyundaki Pınar’ın bedeni nasıl sığar. Çimentoyu yalnızca varilin alt ortasına koydukları için döndürebildi...)
VE EN KRİTİK SORU
3) Sanık 20 Temmuz’da gözaltına alınıyor. Ama henüz suçunu itiraf etmiyor. Cinayeti işlediği bağevinden söz etmemiş. Ama nasıl oluyorsa, sanığın annesi, babası ve ortakları 20 Temmuz akşamı gece 22.00 sıralarında aniden bağevine gidiyorlar. Hangi nedenle öyle gece vakti oraya gitme ihtiyacı duyuyorlar. Orada ne yapıyorlar?
ANNE BABANIN DNA’LARI CİNAYET MAHALLİNDE
Av. Epözdemir, cinayetin işlendiği bağevinde anne-baba ve ortakları için “DNA araştırması” istiyor.
Araştırma sonucunda DNA’lar bulunuyor.
Av. Epözdemir buradan sonrasını şöyle anlatıyor:
“Anne baba ve ortaklar için bağevinde ne yaptıkları konusunda delilleri karartmak suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Talebimiz şu anda Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde. Onaylanırsa dahil edilecekler...”
PINAR’I VARİLDE YAKARKEN KARDEŞİNE ‘BOZUK KOKOREÇLERİ YAKIYORUM’ DEMİŞ
- Jandarmanın ulaştığı HTS ve MOBESE kayıtları sonucunda sanık Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı gözaltına alınıyor. Ve itiraf ediyor...
Mahkemede geçen şu diyaloğu duyunca tüylerim diken diken oldu.
Hâkim soruyor:
“Peki sen bağevine gidip ağabeyini gördün. Hiç mi gözüne tuhaf bir şey çarpmadı. Ağabeyin orada bir şeyler yakıyormuş.”
Mertcan Avcı cevap veriyor:
“Evet abim bir varilde bir şeyler yakıyordu. Ben de ‘Ne yakıyorsun’ diye sordum. O da bana ‘Bozuk kokoreçleri yakıyorum’ dedi...”
ANCAK FİLMLERDE GÖRÜRDÜK
- Böyle bir olayı ancak filmlerde görürdük. Bir tarafta kızlarının vahşice katledilişinin hayali.
Diğer tarafta ağabeyinin vahşi cinayetine dahil olan kardeş. Aynı şekilde oğullarının canavarca cinayeti altında ezilen ve delilleri kararttıkları iddiasıyla yargı sürecine dahil olan anne-baba...
Gerçek hayattan gelen bu olaylar yüzlerce filme konu olmuştur. Sonuçta bir kötü evlat nice yuvaları perişan edebiliyor...
AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR’İ ALKIŞLIYORUM
- Evet arkadaşlar, size hayatın içinden vahşi bir cinayeti ve ailelerin ne hale geldiğini aktardım. Tabii mahkeme süresince daha birçok ayrıntı ortaya çıkacak.
Bu noktada vahşice katledilen Pınar için, bu durumda olan kadınlar için hiçbir parasal karşılık beklemeden mücadele veren avukat Epözdemir’i ve bürosundaki diğer avukatları yürekten alkışlıyorum.
Evet Rezan kardeşim, önceki gün sen Muğla’da bir otel odasındaydın. İşlerini, dosyalarını bırakmış, hiçbir bedel istemeden adalet için mücadele veriyordun.
İnanıyorum ki, adalet senin gibi insanların elinde yükselir.
Ve elbette...
Olayın kriminal detaylarını ortaya çıkaran Muğla jandarması ile adaleti sağlamak için çalışan hâkimlerimize de helal olsun...
Kızımız Pınar nurlar içinde yatsın...
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