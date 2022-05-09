Çevre Bakanı Kurum Kaptan June için ‘anıtmezar’ talimatı verdi

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Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geliyordu mesaj:

“Fatih Bey, yazınızı okudum. Gerçekten çok değerli bir insanı, bir çevreciyi kaybettik. Kaptan June için İztuzu ve Dalyan yöresine bir çevre anıtı yapılması için arkadaşlarıma talimat verdim. Araştıracaklar ve bir hazırlık yapacaklar.”

Harika bir gelişmeydi bu...

Yazım üzerine gelen çok sayıda mesajdaki duygulara da tercüman olmuştum.

Murat Kurum Bey, ne zaman içinde insan olan...

Ne zaman içinde çevre olan bir olay görse, müdahale eder.

Hem de öyle “protokol olsun” diye bir müdahale değil.

İçten gelen, kalpten gelen bir saygıyla yapar bunu...

Dün, işte yine bunun bir başka örneğini gördüm.

Anlatayım...

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Pazar günü “Carettaların annesi” Kaptan June’un hikâyesini yazmıştım.

(https://www.hurriyet.com.tr)

Ömrünü doğaya, kuşlara, ağaçlara, denizlere ve en önemlisi İztuzu Plajı’ndaki Carettalara adayan June Haiomff’u 100 yaşında kaybetmiştik.

İngiltere’de jet sosyetede masallar gibi bir hayat sürerken, içindeki maceraya yelken açan “Kaptan June”un Dalyan Ortaca’ya geliş hikâyesini anlatmıştım.

İçinden gelen “macera duygusu”yla denizlere açılan asırlık bir insanın hikâyesiydi.

Yörede bir barakaya yerleşen June, öylesine sevilmişti ki...

Sonradan bir de vakıf kurmuştu.

Hayatını o çevreye ve caretta carettalara adayarak geçirmişti.

Kaptan June...

Balıkçısından esnafına, çiftçisinden denizcisine kadar öylesine sevilmişti ki...

Onun ne kadar sevildiğini önceki gün Çandır Mezarlığı’na defnedilirken gizli gizli akan gözyaşlarından, yaşanan hüzünden biliyorum.

Eminim bir yerlerde bir caretta, onun için deniz çayırlarına doğru dalmıştır.

Onun naaşını Dalyan’daki kanallardan geçiren motorcunun yüzündeki saygı dolu hüzünlü ifade unutulur mu?

İKİ DİLEĞİM

Elizabeth Taylor’un komşusuyken, Dalyan’da İztuzu plajına yakın bir barakada carettalar için hayatını sürdüren June, adını da “Haziran” olarak değiştirmişti.

İşte onun öyküsünü anlattığım yazının sonunda Çevre Bakanlığı’ndan iki dileğim olmuştu.

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Türk amatör denizciliğinin efsanesi olan ve ömrünü bu kıyıların korunmasına adamış Sadun Boro için bir anıtmezar...

Ve ömrünü Dalyan’da carettalar ve çevre için harcamış “Kaptan Haziran”a bir anıtmezar...

Kaptan June carettalar için yaptıkları nedeniyle İngiltere Kraliyet Ailesi’nin nişanını almıştı.

Biz neden böyle bir insana olan saygımızı göstermeyelim.

İşte bu yazı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gereğini yapma kararı aldı.

Helal olsun...

Artık yarışma mı düzenlenir. Yoksa doğrudan mimarlara mı bırakılır bilemem.

Ama eminim çok sağlıklı bir çalışma yapılacaktır.

Bana gelince...

Böyle bir gelişmeye vesile olduğum için:

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Mutluyum... Mutluyum... Çok mutluyum...

Bu mutlulukla Bakan Kurum’u alkışlıyorum.

Ve bu mutlulukla arkadaşlar...

Bugün başka bir yazı yazmak istemiyorum.

Sadun Abi ve Kaptan Haziran’ın ruhları şad olsun...