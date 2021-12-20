Cevdet Bey, gözümüz kulağımız sizde...

Konu bu akşam verilecek olan “İlim Yayma Ödülleri”...
Çamlıca’daki Türk müziği anaokulunu gezerken okulu anlatıyor.
Anlatırken duyduğu heyecandan anlıyorum ki...
O aslında bir okulu değil, hayalini, hedefini anlatıyor...
Soruyorum:
“Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?”
Erdoğan, hedefini şöyle açıklıyor:
“Fatih Bey, Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”
Tam asgari ücret için “Çok iyi oldu!” dediğim saatlerde gelen bu acılı mesajlar içimi yakıyor...
Soru net:
“Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden bir türlü indirilmiyor?”
Artan döviz kurları her ürünü olduğu gibi kedi köpek mamalarını da zorluyor.
Fiyat üstüne fiyat biniyor. İstifçiler, stokçular zaten fırsatı kaçırmıyor.
Bir de kedi köpek mamalarına yüzde 18 KDV binince...
İnsanlar can dostlara mama alamaz hale geldi. Belediyeler kısıntıya başlıyor.
Kedim “Deniz”le birlikte...
Hayvanseverler daha iyi hatırlayacak...
5 saat süreyle tuvaletten uzak kalan kedim, havalimanında tuvalet aramaya başlayınca çok sıkıntı çekmiştik.
Kedim ‘Deniz’in miyavlamalarını duydular...
O gözlerimin içine bakarak miyavlıyordu; benim de çaresizlikten içim yanıyordu...
O miyavladıkça ben kahroluyordum...
Aradım
Son dönemde sahillerde ciddi şekilde artan kaçak yapılarla ilgili yazılar yazıyorum.
Katar gezisi sırasında da bir fırsat buldum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordum:
“Sayın Cumhurbaşkanım, sahillerde yoğun bir kaçak yapılaşma var. Bu kaçak yapı sahipleri itiraz ediyorlar ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?”
Erdoğan hem bir uyarıda bulundu hem de çok keskin bir mesaj verdi:
10’uncu madde şöyle diyordu:
“Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde işbirliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına dair protokol”
Merak ettim:
“Büyük çaplı organizasyon ne olabilir?”
İki ülke ortak konser verecek değil ya.
Biraz araştırdım.
Baktım ki Katar’da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası var...
İşte anlaşmanın konusu da bu...
Katar’ın “özel havaalanı”nda ihtişamlı bir salondayız...
Cumhurbaşkanı, stokçuların mallarına el koymayı da içine alan yeni yasa hazırlığından Avrupa Parlamentosu’ndan gelen kararları yok saymaya, İsrail’le ilişkilerden ekonomiye, oradan Kılıçdaroğlu’nun “ayıplı el hareketine” kadar çok samimi cevaplar verdi... Bunların tamamını başlıklar halinde özetliyorum....
İşte en kritik iki başlık:
1) ‘BİZİM YARGIMIZIN ÜZERİNDE AB KARARI TANIMIYORUZ’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kavala ve Demirtaş davalarıyla ilgili olarak aldığı “ihlal kararı” için çok keskin bir cevap verdi:
“Biz Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar.”
2) ‘STOKÇULARIN MALLARINA EL KOYULACAK’
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geldiğimiz Katar’da, kelimenin tam anlamıyla müthiş bir “ticari sefer” izlenimi alıyorum...
Önce şunu söylemeliyim:
Türkiye’nin Katar’a yaptığı bu geziyi, “para transferi” ya da “para beklentisine” indirgemek haksızlık olur.
Bu gezi, “para beklentisi” olarak değil, Körfez’de dünya çapında olan küresel rekabete Türkiye’nin bütün gücüyle dahil olma çabası olarak düşünülmelidir.
Bu gezide görüyoruz ki:
Türkiye bunda da başarılı oluyor...
Katar yolculuğuna başlamadan önce kafamdaki sorular şuydu:
Dünyada hangi coğrafyada bu kadar savaş ve kriz var?
Türkiye bu krizlerin neresinde?
Türkiye’siz bir çözüm olur mu?
Sırasıyla gidelim...
GÜNEYE BAKIN: Suriye’deki son gelişme... Rusya ile ABD arasındaki bilek güreşinin son sahnesi. PKK/YPG, Rusya ile ABD arasında gidip geliyor. Bombalamalar, karakollar, silah sevkıyatları. Terör saldırıları. İhanet, kan, casusluk... Bin türlü oyun, tuzak, pusu... Bugün dost görünen, yarın düşmanla birlikte...
İşte BBC’deki yorum haber:
“Eylül ayında Washington’a giden Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed ve heyeti... Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (Artık özerk yönetim ifadeleri kullanılıyor) heyeti, 23 Kasım’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine Moskova’ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, heyetle bizzat görüştü.”
Kaçak yapılara karşı belediyelerin en büyük savunması şu:
1- “Biz işlem yapıyoruz. Kaçak yapı sahipleri bölge idare mahkemelerine dava açıp yürütmeyi durduruyor...”
2- “Yıkım kararı verilse bile bizim yıkacak ekipman ve imkânımız yok...”
Biliyorsunuz, Hisarönü Bozburun’daki kaçak yapılar nedeniyle Marmaris eski ve yeni belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermişti...
Eski Belediye Başkanı Ali Acar aradı. Acar söz konusu tarihte izinli olduğu için sorumlu olmadığını anlattı.
Ve ekledi: “Ben elimden geldiği kadar kaçak yapıları yıktım. Ancak devam eden mahkemeler yıkımı engelliyor. Soruşturma konusu olan Kocabahçe’deki kaçak yapıya gidecek yol yok. Bizim yıkmak için oraya gitme, ekipman götürme gücümüz yok... Eğer yeniden seçilseydim, hepsini yıkardım...”
Yalnızca Marmaris’te kaçak yapı için karar bekleyen 3 bine yakın dosya var... Evet 3 bin dosya...
Düşünebiliyor musunuz, o cennet sahiller, çam ormanları, turkuvaz denizler kaçak yapı dosyalarının işgalinde.
GEÇTİĞİMİZ hafta kedimle birlikte uçmak zorunda kaldım.
Evcil hayvan için THY’nin istediği bütün kuralları yerine getirdim.
THY bu konuda çok iyi organize olmuş.
Hiçbir hataya yer vermeyecek şekilde bilet organizasyonunu yapıyorlar.
Kural gereği bir uçakta yalnızca bir evcil hayvan bulunabiliyor.
O nedenle çok önceden bilet almanız gerekli.
Ben de öyle yaptım.
Yurtdışına uçuyordum ve kedim için de ayrıca para ödedim.
Karar no: Kontr.Bşk- 2021/117
Altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yıkımı yapmayan belediye başkanları için verdiği soruşturma izni.
Bu karar, umarım Akdeniz ve Ege’nin en güzel koylarını işgal eden kaçak yapıların yıkımı için bir emsal olur.
Dahası bu ahlaksız işgalci zihniyeti biraz olsun önler... Çevrecilere moral olur.
Şimdi hikâyeyi anlatabilirim...
Adam Hisarönü Körfezi’nin en güzel koyuna kaçak binayı yapıyordu.
Sonra diğerleri başladı...
11:00 konseri için bilet kuyruğu... Soğuktu. O zamanlar sigara da içerdik...
Ben Handel çılgınıydım. Bülent, “Brahms 1” derdi. Sonra Edip Cansever’i konuşmak için Merih’e giderdik.
Isınmak için biraz çay ve biraz daha sigara.
Gidip içeride dinlediğimiz her notadan biraz aşk, biraz şiir, biraz hayal çıkarırdık...
Meriç Sümen’le ilk röportajımı yapmıştım...
Geçmişten niye böyle uzun ve derin bir alıntı yaptım?
Çünkü... Aradan 45 yıl geçtikten sonra yine CSO’nun kapısındayım... Şimdi onu anlatacağım ama...
Böyle bir kültür merkezi tek yazıda anlatılamaz.
Biraz direndi. Doktorlar, ilaçlar. Ama giderek zorlanıyordu.
Bir coğrafya öğretmeni olarak...
Her sabah dağları, denizleri, ufukları, keşifleri, doğayı yani insan olmayı anlattığı çocuklarına hayatı anlatmakta zorlanıyordu.
Derslerin tadı kalmamıştı. Giderek üzerine çöken o yorgunluğu çocuklar da anlıyordu.
Daha fazla dayanamadı. Gitti okul müdürüne...
İzne çıktı...
En büyük ilaç moraldi...
Ve 8 ay sonra tekrar okula döndü... Çocuklarına kavuşmuştu...
NATO’nun muharip görev gücü için yapılan On Guard-2021 tatbikatı: “Tetikte 2021”
Ve Akar tatbikatı izledikten sonra bir açıklama yapıyor.
Aslında teknik bir açıklama...
Ama mesaj ve gideceği adres açısından şifreleri ve satır araları iyi okununca, Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere göre çok kritik, çok önemli bir açıklamadır bu.
İçinden dostluk geçen, ders gibi bir açıklama...
Gelin birlikte şifrelerini çözelim.
Bakan
Tüpteki hava miktarı nasıl anlaşılır... Regülatör, pusula... Su altında hangi işaretlerle anlaşılır... Acil durumda ne yapılır?
Tek yıldız eğitimi bitti...
Ve o sabah Datça’ya geldiler. Kızlan’da bir Osmanlı batığına dalacaklar...
Dalış kıyafetini giydi. Hocası ekipmanlarını tek tek kontrol etti. Kurşunlar bağlandı... Ve sırtüstü bıraktı kendini denize. Bastı butona. Yavaş yavaş suyun altına iniyordu. Aşağı indikçe o boğuk ve kabarcıklı ses... Dünya dışı o ses...
Ancak dalanlar bilir. Başka bir evrendeydi artık...
Ve belki de dünyada ilk kez... Denizaltında binlerce yıllık tarihin izini arayan ilk kültür bakanıydı...
Mehmet Ersoy
Çünkü yıllardır denizlerde perişan halde görmeyi kanıksadığımız çaresiz mülteciler arasında...
O kadar küçüktüler ki...
Fark etmiyoruz bile. Öylesine körleştik ki...
‘Schindler’in Listesi’ filmini hatırlattı bana...
Kanlar içinde odasına sığınıyor. Kapıyı kilitliyor.
Tir tir titriyor.
Çünkü salonda gözü dönmüş bir vahşi var.
Küfürler, hakaretler savuruyor....
Dövecek, öldürecek.
Ne yapsın kadın... Tek çare, kendi evinden firar etmeye çalışıyor.
Yatağındaki çarşafı alıyor.
Balkona gelip bağlıyor. Ve oradan kaçmaya çalışıyor...
Havaalanından şehre gelirken gördüğüm manzara karşısında şaşırıyorum...
Geniş bulvarlarda iki taraflı binalar.
Sanki Paris’teyim...
Saint-Germain’den Odeon’a, oradan Saint Michel, Notre Damme’a yürüyorum...
1600’ların sonundayım.
Rokoko tarzından geçip Neoklasik sütunlu ve balkonlu apartmanlara geliyorum...
“Aylardır Irak ve Suriye’nin kuzeyinde izlediğimiz dizi filmden yine bir sahne.”
Kimimiz “Homeland” olarak izledik...
Kimimiz, “savaş tanrıları” olarak.
Ama başrolde hep birtakım “esrarengiz siviller” vardı...
Siyah gözlüklü... Deri mont ve blucin giymiş siviller.
Ama ne gariptir ki üniformalı birileri onlardan emir alıyorlardı...
İşte bu fotoğraf o dizi filmin son sezon afişlerinden biridir...
Cevdet Bey, gözümüz kulağımız sizde...
Günlerdir yaptığımız, “Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV oranı düşürülsün” çağrısı için nihayet bir ses duyduk...
Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.
Neyi bekliyor?
Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.
Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?
Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.
Çünkü...
Can dostlarımızın açlıkla karşı karşıya kaldığı böyle bir dönemde:
Hayvan sevgisi, siyasetin de üzerindedir.
Çünkü onların “partileri” yok...
Ama masum “patileri” var...
Tabii olayın bir de gerçeği var.
Milletvekili Antmen’in hazırladığı tek kişilik bir teklif.
Eğer bakanlık hazırlasaydı o zaman tasarı olacaktı ve çok büyük hızla Komisyon’dan geçip Genel Kurul’a gelecekti.
Ve aynı hızla yasalaşacaktı.
İşte o nedenle diyorum ki:
“Cevdet Bey, lütfen bu kanun teklifine siyaset üstü bakın. Gerekirse tasarı haline gelmesi için bütün partileri bir araya getirin... Eminim ki, komisyondaki bütün parti temsilcileri bunu destekleyecektir...”
Sonuçta Mersin Milletvekili Alpay Antmen CHP’den olabilir... Ama bana göre “parti” ile “patileri” ayıracak kadar değerli bir hayvansever... Evinin bahçesinde kediler besliyor. Bir “Minnoş”u bir de “Miço”su var...
Evet, Cevdet Bey:
Bu fırsatı komisyonda değerlendirip bize de bir müjde verseniz...
Gözümüz kulağımız sizde...
YUNANİSTAN BU SİLAHLARI KİME KARŞI ALIYOR
GÖZÜMÜZÜN önünde oluyor her şey...
Göstere göstere...
İşte Yunanistan ABD’den 4 savaş gemisi daha alıyor...
Yaklaşık 6 milyar dolar...
Daha önce Fransa’dan aldığı savaş uçakları var.
Yine ABD’den alınan silahlar... 10 milyar dolara yakın bir harcama...
Bu haberleri okuyunca iki soru geliyor aklıma:
1) Yunan halkı bu kadar ekonomik sıkıntı içindeyken, niye harcanıyor bu paralar?
2) ABD silah satışını kongreden geçirirken şu gerekçeyi sunuyor: “Bu satış, bir NATO müttefikinin güvenliğini arttırmak ve ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemek içindir.”
NATO müttefiki dediği elbette Yunanistan...
Peki kime karşı alınıyor bu silahlar. Arnavutluk’a karşı mı?
Herkes biliyor ki:
Bir başka NATO üyesi olan Türkiye’ye karşıdır bu alımlar.
Aklıma yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığım söyleşideki şu sözleri geliyor:
“Bu paralar Yunan halkının cebinden çıkıyor. Eğer Türkiye’ye karşı alıyorlarsa Türkiye ile Yunanistan’ı karşılaştırdığınızda bu alınan silahlar aritmetik olarak yetersizdir. Kıyas bile olmaz... Yunan halkının alın terine yazık. Oysa biz huzur ve işbirliği için hazırız.”
Daha ne desin Bakan Akar?
Haksız mı?