Cevdet Bey, gözümüz kulağımız sizde...

Biliyorsunuz...

Son dönemde sahillerde ciddi şekilde artan kaçak yapılarla ilgili yazılar yazıyorum.

Katar gezisi sırasında da bir fırsat buldum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordum:

“Sayın Cumhurbaşkanım, sahillerde yoğun bir kaçak yapılaşma var. Bu kaçak yapı sahipleri itiraz ediyorlar ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?”

Erdoğan hem bir uyarıda bulundu hem de çok keskin bir mesaj verdi:







