Cephesi olmayan en gizli savaş

Trabzonspor’un eski başkanı...
Muharrem Usta...
Sporseverliğinin, doktorluğunun yanında tam bir gönül insanı...
İşte o patron, kısa süre önce koronavirüs yüzünden kaybettiği doktor arkadaşının ardından bir yazı kaleme alıyor.
Dr. Engin Türkmen...
Usta’ya ait bir hastanenin başhekim yardımcısıydı. Koronavirüsten vefat etti.
Her birimizin “inanç adresleri”ne yazılmış bu mektubu olduğu gibi yayınlayacağım. Ama önce benimle ilgisini de anlatmam lazım...
CANIM ANNEMİ O YAŞATMIŞTI
“Abi şu fotoğrafa bakar mısın?”
Umut yıkılan binanın yerinde 2000’li yıllarda ne olduğuna baktı.
Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi.
Yani dere yatağı gibi bir yer.
İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış.
Adam domates ekeceği yere bina dikmiş.
Hani şu söz var ya...
Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.
Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...
Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...
Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...
Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...
Belki ben göremedim.
O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...
Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...
Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...
Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:
“Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”
Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.
İçimiz yandı.
Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...
Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
8 çocuklu bir ailenin yokluk içindeki mücadelesinden geldi.
Zifiri karanlık gecelerde uyumadı çalıştı.
Azmetti... Uğraştı... Acı çekti, yılmadı. “Doğduğum şartlara yenilmeyeceğim” dedi.
Batman’dan çıktı. Fen lisesini burslu okudu.
Ve şimdi o bir doktor.
O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Olayın vahametini anlatmak için bir kısmını aktarıyorum...
ANKARA’da polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 işyerinde sahte içki üretiminde kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
İSTANBUL’da polis, 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi ele geçirdi.
GAZİANTEP’teki baskınlarda 11 bin 250 içki etiketi, 1500 litre etil alkol ele geçirildi..
KARAMAN’da kaçak içki üreten kişiler yakalandı. 3 kişi tutuklandı.
KIRIKKALE’de bir işyerine yapılan baskında çok sayıda şişelenmiş kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahte içkiden yaşamını yitiren Harun İnanç, toprağa verildi.
ANTALYA
Ah yıkıntıların arasında gördüğüm oyuncak ayı...
Ah benim çocuklarım...
Gece yarısı rüyalarında vurulan yavrular...
Ah canım bebeklerim...
Anne-baba okuluna senede yüz binlerce lira para verir.
Altında araba... Aklı havada...
Kimisi var...
Anne-baba yemez içmez, okul masrafına yetiştirir.
O çocuk da zor okur. Okul asmak zevktir...
Ama kimisi var, işte böyle olur...
Uzaktan eğitim günlerindeyiz ya...
Sosyal medyaya düşen iddia, PKK terörünü işaret ediyor.
Yangının birkaç yerden çıktığı iddiaları da PKK şüphesini arttırıyor.
Önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordum.
Bakan Bey bu sırada helikopterle yangın bölgesini inceliyordu.
Cevabının özeti şöyle:
“Şu anda bütün gücümüzle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangının çıkışında bir terör olayı var mı? Tabii bu konuyla Süleyman Bey (Soylu) ilgileniyor. Bana gelen net bir şey yok.”
Ve dün de İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililere sordum.
Bakanlıktan aldığım bilgi de şöyle:
Eline geçen Amerikan Güreş dergisi Wrestling’deki yazıyı okuyunca daha da ümitlenmişti..
Dergideki araştırmacı şöyle yazıyordu:
“Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği Portekiz’e 933 mil uzaklıkta bulunan Azor adası açıklarında batmıştı. Bir süre sonra Azor adası kıyılarına 20 yakın ceset vurmuştu. Cesetler arasında 2 metre civarında boyu, belinde uzunca bir kuşak bulunan bir kişi daha vardı. Bu kişi Amerika’da güreşle ünlenen Koca Yusuf olabilirdi. Bu cesetlerin adanın kilisesinin bahçesine gömüldüğü söyleniyor...”
Sertoğlu o dönemde çıkan Yıllar Boyu tarih dergisinde bir yazı yazdı ve çağrıda bulundu:
“Koca Yusuf gibi büyük bir cihan pehlivanının kemikleri memleketine getirilmelidir.”
1964’TE İLK DENEME
Sertoğlu’
Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:
“Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.”
Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:
“Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.”
Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.
Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan “Türkiye çınarı”, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.
Peki, Cumhurbaşkanı
Apartman yöneticisi Okan Dağlı da şaşırmış.
Hangi şapşal böyle bir hırsızlık yapar diye...
Sonra fotoğrafa baktım.
Yine inanamadım...
Ankara Tuzluçayır’da bir apartmanın yöneticisi sabah uyanıyor.
Ve bir bakıyor ki...
Güvenlik kameraları yerinde yok...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
Sonuçları geldikçe daha iyi anlıyoruz.
Belki bir basın toplantısıyla haberler arasından geçip gidiyor. Yeterince anlayamıyoruz.
Ama öylesine müthiş hikâyeler var ki... İşte bu pazar onları anlatacağım. O hikâyelerin kahramanlarını.
Başlıkta “
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Cephesi olmayan en gizli savaş
Kısa süre önce...
New York Times’ın merkezinden İstanbul’a bir telefon geliyor:
“İlk fırsatta Azerbaycan’a geçip oradaki durumu bütün çıplaklığıyla bir haber haline getirin.”
O günlerde Ermenistan Gence’ye füze yağdırıyor, çoluk çocuk gece uykularında yanıyor.
Merkezden gelen telefon üzerine New York Times’ın İstanbul büro şefi Carlotta Gall, hemen girişimlere başlıyor.
Ve Azerbaycan’a giriş için doğal olarak bulunduğu ülkeden yani Ankara’dan yardım istiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akreditasyonu kolaylaştırıyor.
Ve New York Times ekibi birkaç gün sonra Karabağ’a ulaşıyor.
Doğal bir gazeteci refleksiyle gidecekleri kenti kendileri seçmek istiyorlar.
Tarafsız gazetecilikte böyle bir kural vardır.
Bir nevi gazetecilik ahlakıdır.
Bu tür savaş ortamlarında...
Manipülasyon ihtimaline karşı gazeteciler en azından gidecekleri yeri kendileri seçmeyi tercih ederler.
Ya da götürüldükleri yerde kiminle konuşacaklarına kendileri karar vermek isterler.
Onlar da öyle yapıyor.
Barda şehrine gidiyorlar.
Tam şehre iniyor, röportajlara başlıyorlar. Ve Ermenistan’dan Barda’ya füzeler yağıyor.
Yıkılan evler, yaralılar, kanlar içinde insanlar, ambulanslar...
Ve çok doğal olarak New York Times ekibi bu görüntüleri kaydediyor.
Gördüklerini yazıyor...
Ve 28 Ekim günü bütün bu gerçekler, New York Times’ta yayınlanıyor.
VAY... VAY... VAY....
- New York Times nasıl olur da Ermenistan’ı katil olarak gösterir!..
- Nasıl olur da New York Times Azerbaycan tarafından bir yazı kaleme alır!..
GAZETEYE BASKIN
Ertesi gün ABD’deki Ermeni lobileri ayaklanıyor.
Gazete binası neredeyse basılıyor.
İşte bu fotoğraf bazı şeylerin tersine döndüğünün fotoğrafıdır.
Peki nedir tersine dönen şey?
Anlatayım...
ÇOK İYİ HATIRLIYORUM
Bugüne kadar...
Onlar orada lobi yapıp gerçekleri çarpıtıyor...
Biz de kendi içimizde “kınamalar” yayınlıyorduk.
Yani...
Biz söyler biz dinlerdik... Onları ise dünya dinlerdi...
Çok iyi hatırlıyorum...
O yıllarda hangi dış geziye gitsek, Türk heyetinin kaldığı otelin önünde klasik bir üçlü vardı.
Ermeni lobisi... Rum lobisi ve PKK...
Ellerinde pankartlar, yumurtalar Türk heyetini beklerlerdi.
Böylece ekranlara, haberlere Türkiye ezik bir üçüncü dünya ülkesi imajı olarak yerleştirilirdi...
Son olarak rahmetli Özal’la yaptığımız bir Washington gezisinde yine aynı koro toplanmıştı.
Bizim korumalarda yumurtaya karşı şemsiye vardı.
Özal o gece bize şöyle demişti:
“Kendi ülkemizde her şeyi değiştirebiliriz. Ama asıl bunu değiştirmemiz lazım.”
Öyle de oldu...
Özal’ın dünya açılımı biraz olsun bu imajı tersine çevirmeye başlamıştı.
YILLAR SONRA
Geldik bugüne...
Şimdi yine o bitmeyen savaş devam ediyor.
Kıbrıs...
Ve buna şimdi Akdeniz enerji havzası eklendi.
Ermeni lobisi...
Ve buna Ermenistan’ın sivillere saldırısı eklendi.
PKK... Şimdilik çaresiz...
Evet arkadaşlar şimdi geldik yazının başlığına...
Türkiye yıllarca dışarıdan gelen bu “örgütlü lobi” saldırılarına karşı dünyaya kendini anlatmaya çalıştı. Hep çaresiz kaldı.
Ama ilk defa Ermeni lobisi New York Times’ın önünde gösteri yapacak hale geldi.
Bu önemlidir...
İşte sözünü ettiğim o “Cephesi olmayan en gizli savaş” var ya...
İşte tam buradadır...
Çünkü bu savaşın cepheleri zihinlerdedir...
Algılardadır.
“Zihin cephelerindeki” savaşı ancak böyle bir fotoğrafta görebilirsiniz.
Ermeni lobisi, eğer gidip New York Times’ın önünde gazetenin yazdığı gerçek haberi protesto ediyorsa...
Bu bir başarıdır.
Çünkü böylece inandırıcılıkları kaybolur... Demek ki derler...
“Bunlar kendilerinden başka bütün seslere kapalılar...”
Evet arkadaşlar...
Yalnızca bu fotoğraf için şunu söyleyebilirim.
Yıllardır yapılamayanı, bana göre İletişim Başkanlığı başarmıştır.
Akıllı ve disiplinli bir kapı aralanmıştır...
Kutlarım...
Ve elbette tarafsız gazetecilik adına...
New York Times ve İstanbul ekibine bir meslektaşları olarak alkışlarımı gönderiyorum...
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