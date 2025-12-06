Cephelerden hastanelere iki harika haber geldi

Haberin Devamı

-Savunma sanayisinde müthiş gelişmeler yaşıyoruz. Milli savunma teknolojisi yükseliyor. Ama ya sivil sanayi... Savunmada yükselen teknoloji sivil hayata ne zaman yansıyacak?

Öyle ya;

Örneğin NASA hangi teknolojiyi geliştirse, bir süre sonra onu sivil hayatın bir alanına pazarlıyordu.

Teflon tencereler nereden gelmişti. Uzaya çıkan araçların ısıya dayanıklılığı için bulunmuştu.

Sonra insanlığa pazarlandı.

Bu nedenle soruyordum:

-Biz ne zaman savunma teknolojisini sivil hayata uyarlayacağız?

Bu soruya ilk cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır vermişti:

-Savunma sanayisindeki başarıları yakında sivil hayatımızda da göreceğiz.

Aradan zaman geçti.

Aynı haftada iki haber birden geldi ki...

Bakan Kacır’ın cevabının tam karşılığı oldu.

TÜRKİYE SAVAŞ GEMİSİ İHRAÇ ETTİ

Ve işte ilk haber: “Türkiye NATO ve AB ülkesi olan Romanya’ya Hisar sınıfı savaş gemisi ihraç etti.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen Akhisar isimli gemi törenle Romanya’ya gönderildi.”

99.50 metre uzunluğunda olan savaş gemisinin tamamı Türk mühendislerinin eseri.

24 Knot hız yapıyor. Deniz-kara savaşı. Elektronik savaş. Deniz özel harekâtı ve daha birçok savaş yeteneği ve donanımı.

Hürjet’imizi biliyoruz. İspanya’ya ihraç ettik. Endonezya’ya ihracatlarımız var.

Bayraktarlarımız dünyanın en iyisi. Ve şimdi denizlerde muazzam bir rekabete giriyoruz.

MOBİL RONTGEN CİHAZI

Tam ihraç ettiğimiz savaş gemisiyle gururlanıyordum ki...

Bu defa ikinci haber: “ASELSAN tarafından geliştirilen 30 mobil röntgen cihazının teslimatı gerçekleştirildi. Genel Müdür Ahmet Akyol, 2 yıl içinde buna ilaveten 300 tane daha mobil röntgen cihazını hastanelere kazandıracaklarını açıkladı.”

O törene baktım.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol Türk mühendisliğinin geldiği noktayı anlatıyor: “Havada, uzayda ve denizdeki başarıların ardından şimdi de mobil röntgen cihazımızı Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Bu törende yarım asırlık bir teknoloji birikiminin ülkemizin sağlık altyapısına aktarılmasına şahit oluyoruz. Cihazımız, sağlık camiamızın bilgisiyle ASELSAN’ın mühendislik yeteneklerinin birleşimiyle geliştirildi. 2 yıl içinde 300 adet cihazı daha teslim edeceğiz.”

DÜNYADA YALNIZCA 5 FİRMA

Ahmet Akyol devam ediyor:

“Önümüzdeki yıl, dünyada sadece 5 firmanın ürettiği kalp-akciğer makinesi ile manuel defibrilatör cihazlarının seri üretimine başlıyoruz. 2030’a kadar 11 yeni tıbbi cihazı daha yerli olarak ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.”

Böyle törenlerde söylenen bu sözleri bir çırpıda dinleyip geçiyoruz ya;

Sıradan ve rutin bir açıklamaymış gibi heyecanlanmıyoruz ya;

Oysa nasıl muazzam bir emeğin, akıl terinin, iradenin devrimci başarısıdır bu gelişmeler.

İşte Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün’ün sözleri.

Sanki yazımın başındaki soruyu tam yerinde cevaplıyor: “Bugün savunma sanayisinin kalbinde ürettiğimiz her teknoloji, sadece cephede değil; hastanede, fabrikada, metro hattında, enerji tesisinde, afet alanında, hatta günlük hayatın içinde karşılık bulacak bir dönüşümün parçası haline gelmiştir.”

Nitekim onların konuşmalarını dinledikçe;

Genç mühendislerimizin uzaydan deniz altlarına kadar uzanan çalışmalarının değerini çok daha iyi anlıyorum.

Dedim ya;

Bu başarılar öylesine hızlandı ki;

Yapılan konuşmalar, buluşlar sıradan gibi gelmeye başladı. Ama ne olursa olsun, benim için sıradanlaşmayacak.

Her defasında şaşırarak, gururlanarak alkışlayacağım.

Benim manşetlerimde, bu milletin geleceğini kucaklayan mühendislerimizin bu buluşları olacak.

İşte nihayet sorumun cevabını en somut örnekleriyle alıyorum:

Bravo ASELSAN..

Kutlarım Ahmet Akyol...

Sizi alkışlıyorum Haluk Görgün.

Ve mühendis kardeşlerim;

Bu teknolojiyi uygulayan işçi kardeşlerim. Sağlık çalışanları kardeşlerim.

İsimlerinizi bilmesem de her birinizin alınlarından öpüyorum.

Televizyonların birinci haberlerinde, gazetelerin manşetlerinde olmasanız da.

Bu milletin gönüllerinde yükseliyorsunuz.

Umarım bir gün birbirimize sarılır topluca bir fotoğraf çektiririz.