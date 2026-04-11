Cehennemin kapısında bir Türk medeniyet gemisi

Haberin Devamı

Çağrı Bey’in Somali’de derin sondaja başlayacağı törene gidecektim.

Sağlık nedenleri işte.

Türkiye için gurur verecek o törene katılamadım.

Ama savaşın gölgesinde.

Trump’ın İran için “cehennemi yaşayacaklar” dediği günlerde...

İsrail’in İran’a bomba yağdırdığı gecelerde.

Hamaney’den başlayarak komutanların, bakanların füzelerle vurulduğu saatlerde.

ABD savaş uçaklarının başta Tahran olmak üzere İran şehirlerine ateş yağdırdığı günlerde.

Aklım ve kalbim Cebelitarık Boğazı’nı geçip Afrika’nın batı kıyılarına yönelen Çağrı Bey’de kalmıştı.

Serde denizcilik de var ya...

Böylesine devasa bir sondaj gemisinin 10 bin mil gibi belalı ve devasa bir deniz yolculuğunu yapması kolay değildi.

Hele denizcilerin korkulu rüyası Ümit Burnu geçişi...

Fas kıyılarından geçip Senegal’e doğru rota tutması.

Haberin Devamı

Gine’den Nijerya, Kamerun, Gana, Angola. Oradan Güney Afrika Ümit Burnu’nu dönüp;

İskelesinde Tanzanya’yı, Sancağı’nda Madagaskar’ı bordalayıp Somali’ye varması.

Somali Cumhurbaşkanı dahil, Somali halkı büyük bir coşkuyla karşılıyor pruvasındaki “Al Yıldız”la Çağrı Bey’i.

Türkiye’den gelen Enerji Bakanı ve heyetini...

ATEŞ ÇEMBERİNİN GÖLGESİNDE

Düşünün;

Çağrı Bey bu rotayı yaparken;

Yaklaşık bin millik çevresinde dünyanın en kanlı saldırıları yaşanıyordu.

Lübnan’da Yemen’de...

Hemen yukarısında Hürmüz Boğazı’nda olanları biliyorsunuz.

Tahran’a yağdırılan ateşi gördünüz.

Ve çok daha önemlisi...

ABD Başkanı’nın “İran’daki medeniyeti yok edeceğiz” diye başlayan o lanet konuşmasını duydunuz.

Ve işte o günlerde;

Türkiye’nin Somali’de derin deniz araştırması yapacak olan Çağrı Bey gemisi Somali kıyılarına varmıştı.

Biliyor musunuz ki;

O sırada Somali halkı açlık içindeydi. Zaten bütün petrol ürünlerini ithal ettiği için sıkıntıda olan Somali devleti her geçen gün açlığa daha çok mahkûm oluyordu.

Haberin Devamı

TÜRK DONANMASI KORUYOR

228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe, helikopter pistine sahip olan Çağrı Bey’in 200 kahraman personeli var.

O denizlerde 7 bin metreye kadar sondaj yapacaklar.

Ve önemli bir detay daha.

Ateş çemberinin arasında Somali’ye barış ve medeniyet göreviyle giden Çağrı Bey’i yine Türk donanması koruyor.

TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’dan oluşan Türk donanmasına ait gemiler her saniye devriyede.

Ve ne ilginçtir ki;

450 yıl önce Osmanlı donanması Somali ahalisini yine sömürgecilere karşı koruyordu.

O muazzam tarihin detayı şöyledir: “Osmanlı donanması 16’ncı yüzyılın başlarından (1559) 20. yüzyılın başlarına (1916-1917) kadar Somali kıyılarını Portekiz sömürgeciliğine karşı korumuş ve bölgede hâkimiyet kurmuştur.”

İşte yine bugün...

Haberin Devamı

Türk donanmasının korumasında...

Somali kıyılarında ilk uluslararası derin deniz sondajını yapacak olan Çağrı Bey göreve başlıyor.

Ve yine ne garip tesadüftür ki;

Ortadoğu ve Afrika’ya hâlâ “sömürülecek topraklar” olarak bakan o saldırgan zihniyet bölgeye yine ateş yağdırıyor.

450 yıl sonra Türk donanmasının eşliğinde o topraklardaki insanlar için görev yapacak olan bir Çağrı Bey var.

Yani...

Trump’ın deyişiyle “cehennemin kapısı”nda;

Kendi tarihinden gelen bir “medeniyet gemisi” olarak Çağrı Bey orada.

Bu ateş çemberinde bizim için bundan daha gurur duyulacak ne olabilir... Tarihimizin medeniyet izini sürenlere...

Helal olsun.

Cehennemin kapısını açmak isteyenlere de;

İnsanlık adına lanet olsun.