Çavuşoğlu’ndan Suriye cevabı: Çekilirsek oraya terör yerleşir

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1- Seçimlerin en ilginç durumlarından biri Antalya’da yaşanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu...

Bir an sokakta vatandaşla kucaklaşırken... Aynı anda bir telefon:

“Bulgaristan Dışişleri Bakanı arıyor efendim...”

Bir an bir evde seçmenle dertleşirken...

Aynı anda özel kalemden bir mesaj:

“İngiltere Dışişleri Bakanı arıyor.”

Yani küresel ilişkilerle yerel ilişkiler aynı anda.

Dünyanın meselesiyle bir köyün meselesi aynı anda...

Dün işte böyle bir ortamda sohbet ettik Bakan Çavuşoğlu ile.

Mevlüt Bey’i bakan olmadan önce tanırım. Hiç değişmedi. Aynı tevazu... Aynı sıcaklık. Aynı dostluk...



Mevlüt Çavuşoğlu

Sordum:

- Dışişleri Bakanı ile yerel siyaseti konuşmak da zor. Ama şu anda özellikle Suriye konusu iç politika malzemesi haline getirildi. Suriyeli mültecilerin durumu. Ve Suriye Dışişleri Bakanı’nın “Türk askeri topraklarımızdan çıksın” sözüne ne cevap veriyorsunuz? Moskova’da görüşmeler nasıl geçti?

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Biraz uzun bir soru oldu ama Çavuşoğlu çok kesin ve net bir cevap verdi:

“Evet, önce şunu söylemeliyim ki, Allah’ın izniyle, milletin çok büyük desteğiyle Cumhurbaşkanımız seçilecektir. Soruya gelince... Biliyorsunuz, ara ara Suriye rejimi açıklamalar yapıyor. Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi gerektiğini söylüyorlar, bunu toplantılarda da dile getiriyorlar...”

- Moskova’da dile getirildi mi?

Evet, toplantılarda söylüyorlar. Bizim de cevabımız şu oluyor:

‘Şu anda bizim çekilmemiz demek, terör örgütlerinin bu bölgeye gelmesi demektir. Biz burada bulunarak Suriye’de bir terör koridorunu önlerken, aynı zamanda Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü de garanti altına aldık. Esas tehdit Suriye’nin kuzeydoğusunda yani PKK/YPG’nin bulunduğu bölgededir...’

- Peki bunu kabul ediyorlar mı?

SURİYE’DEN ÇEKİLME ŞARTI

Evet PKK/YPG’nin bir tehdit olduğunu kabul ediyorlar. Suriye’de bir istikrar oluşursa, Suriye yönetimi buralarda, yani bizim bulunduğumuz güvenli bölgelerde tam bir kontrol sağlarsa o zaman bu dedikleri olur. Tabii bu en son olacak şeydir.

- Yani?

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Yani toplantılarda açık açık söyledik ve söylüyoruz. Bizim sizin topraklarınızda gözümüz yok. Biz sizin siyasi birliğinizi de toprak bütünlüğünüzü de destekliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerlerde olmamızın, size de avantajı var bize de avantajı var.

Bütün bunları söyledikten sonra şu anda çekilmemizin bu nedenlerle mümkün olmadığını anlatıyoruz, ısrarla şunu söylüyoruz:

‘Eğer şimdi bu şekilde çekilirsek buraya terör örgütleri gelip yerleşir, orayı terör doldurur. Terörün gelmesi de Türkiye’ye ilave göç baskısı demektir. Yani bir uzlaşı olmadan oraların boşaltılması çatışma demektir. Çatışma demek ilave göç yükü demektir.’

- Peki önerdiğimiz çözüm ne?

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En doğru çözüm, siyasi süreci işleterek Suriye’de kalıcı bir istikrar sağlanmasıdır. Biz Suriye için tehdit değiliz ki. Tehdit, terör ve istikrarsızlıktır.

2- MADDE MADDE GEREKÇELER

BAKAN Çavuşoğlu Suriye ile yapılan görüşmelerin genel içeriğini madde madde şöyle özetliyor:

“Suriye ile dörtlü formatta görüştük. Önce istihbarat ve sonra milli savunma bakanları düzeyinde görüşmeler oldu, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde görüşme gerçekleşti. Başlıkları ise şöyle özetleyebilirim:

1) Suriye’nin siyasi birliği, sınır güvenliği, toprak bütünlüğü.

TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLME ŞARTI

2) Terörle mücadele ve Suriye’de siyasi sürecin canlanması. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde rejimin de kontrol ettiği yerlere gönderilmesi. Neden mültecilerin rejimin kontrol ettiği yerlere gönderilmesi diyoruz, çünkü biz sınır ve sonrasındaki güvenli bölgeleri zaten kontrol ediyoruz, güvenli bölgeyi sağlıyoruz. Nitekim buraya 550.000’den fazla mülteci Türkiye’den döndü. İlave olarak dönecekler için de gerekli çalışmalar hızla yapılıyor. Şimdi amaç, rejimin kontrol ettiği yerlerden Türkiye’ye gelen mültecileri de tekrar, rejimin kontrol ettiği yerlere döndürmektir. Bunun için gerekli görüşmeleri yapacağız.

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3) Terörle mücadele, yani PKK/YPG ile mücadele. Moskova’daki görüşmede odak noktalarından birisi buydu. Bu konularda somut yol haritası ve eylem planı hazırlamamız lazım.

3- KOMİSYON KARARI

MOSKOVA görüşmesinden önemli bir karar çıkmış. Onu da şöyle anlatıyor: “Bu yol haritası ve eylem planının hazırlanması için bir komisyon kurulması kararı aldık. Komisyonda Türkiye’den Bakan Yardımcımız Burak Akçapar olacak ama elbette ilgili kurumlardan yani Milli Savunma, İstihbarat, İçişleri gibi kurumlardan da yetkililer bulunacak. Bu dörtlü bir çalışma grubu şeklinde oluşacak. Önümüzdeki günlerde bu komisyon bir araya gelecek, yol haritası ve eylem planı için çalışmaya başlayacak. Burak Bey bu komisyonda yol haritası için çalışacak.”

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ANTALYA SOKAKLARINDA MİLLETLE

BAKAN Çavuşoğlu’na o kadar yoğun bir ilgi var ki...

Biz Türkiye’nin en önemli uluslararası ve iç politika meselesini konuşurken, o bir yandan milletin sesini dinliyor. Biliyorsunuz, o bir Yörük çocuğu. Bir Türkmen evladı.Seçim sonrasında baba ocağına, yani köyüne gitmek üzere sözleştik. Koyunları seveceğiz. “Orada yiyeceklerin sana şifa olacak” diyor... Devamı var...