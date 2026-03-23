Çarşamba saat 02.44 Hark Adası harekâtı

Süre veriyor, “Hazırlan” diyor.

Görüşmeler başlıyor..

Trump bu süre içinde vurmak için hazırlanıyor.

Tıpkı izlemeye bayıldığı bir “kafes dövüşçüsü” gibi...

Ansızın vuruyor.

İşte yine aynı durum.

Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için 48 saat süre verdi.

Aksi takdirde İran’ın enerji altyapısını hedef alacaklarını söyledi.

Yani...

“Hürmüz’ü trafiğe aç yoksa vuracağım” diyor.

Hem de “Bütün enerji altyapını vuracağım” diyor.

Bütün bu açıklamaların özetine gelince,

Aslında Trump, “Hark Adası” için harekâtı zaten başlatmış durumda.

Niye?

Çünkü arkadaşlar, “harekât” denilince biz yalnızca sonucunu görmeyi düşünürüz.

Yani...

Hark Adası’na çıkan ABD askerlerinin görüntüsünü izleyeceğiz.

Ama öyle değil;

Bu plan Hark Adası’na çıkan ABD askerlerinin görüntüsüyle başlamıyor.

Harekâtın önce psikolojik süreci var.

Ki o şu anda “48 saat süre vererek” başlatıldı.

Sonra harekâtın “keşif ve hazırlık” süreci var.

Ki zaten günlerdir havadan keşif yapılıyor. Hatta Hark Adası’ndaki askeri tesisler de bu keşifle vuruldu.

Şimdi geriye “birlik kaydırma” süreci kaldı.

O da gelen “deniz komandoları” ile gerçekleşiyor.

Zaten “harekât” da budur.

Yani harekât, cepheye gelene kadar olan süreçtir.

Yani uçak gemilerinin Atlantik’i aşıp Akdeniz’e gelmesi... Bölgedeki yaklaşık 30 bin ABD askerinin alarma geçmesi...

Yunanistan’a, Türkiye’ye Patriot’ların gönderilmesi...

İsrail’in Lübnan’ı karadan işgale başlaması...

Kıbrıs’taki üslerin açılması...

Ve nihayet deniz komandolarının yola çıkması...

Harekâtın gelişen evreleridir.

Yani...

Harekât zaten başlamıştır.

Biz sonuç olarak “Hark Adası”nın karadan işgalini bekliyoruz.

Bana göre o işgal fiilen başlamış durumda.

Yalnızca Başkan Trump’ın emri vermesi bekleniyor.

Onun da günü ve saati;

24 Mart Çarşamba sabaha karşı, bizim saatimizle 02.44’te doluyor.

Harekâtın son evresini hep birlikte bekleyeceğiz..

BU SIRADA ÇİN

Bana gelen sorular var. ABD, İran’ı vururken; Grönland’ın, Küba’nın peşine düşmüşken,

Venezuela’nın başkanını kaçırmışken,

Acaba Çin ne yapıyor?

Herkes Çin’den ABD’ye karşı sert bir çıkış bekliyor.

Arkadaşlar;

Çin tarihi boyunca diplomasiyi savaşlara tercih etmiş bir kültürdür.

O yüzden “Bu sırada Çin ne yapıyor?” diye soruyorsanız eğer,

İşte size canlı yayın gibi bir cevap:

1- Çin ve Türkmenistan arasında doğalgaz işbirliği anlaşması imzalandı.Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov, Çin ile tarımdan yapay zekâya kadar olan anlaşmalara imza attı. (Tarih:19 Mart 2026)

Demek ki neymiş, Çin bu sırada savaş yerine Türkmenistan’la anlaşma imzalıyormuş.

2- ASYA’NIN DAVOS’UNU TOPLUYOR

ABD’nin İran’a saldırdığı günlerde biz “Acaba İran’a nasıl destek verecek?” diye sorarken, Başkan Şi Ping, Boao Forumu 2026’yı topluyor. Boao forumu, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun Asya’daki karşılığıdır. Bütün Asya ülkeleri katılıyor.

Dikkatle öneriyorum:

Her toplantısında Davos’taki foruma giden Türk firmaları, Boao forumuna dikkat etsinler. Çünkü Boao, Davos’un Asya’daki yükselen karşılığıdır.

3- SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI

Kuşak yol ve yeni dünya düzeni için yapılan toplantıların başlangıcı. At Yılı’nın ilk konferansları...

Konulardan birisini buraya alıyorum:

“Barışçıl kalkınmanın modernizasyonu, erken Batı modernizasyonuna damgasını vuran sömürgeci ve emperyalist kalıplardan uzak durmanın yolları...”

Eğer ilginizi çekiyorsa lütfen okuyun.

Emperyalizmden uzak durmanın yollarını arayanlar için yazıyorum.

Çünkü biz de sınırlarımızı kimsenin pergeline, gönyesine bırakmadık.

Bu coğrafyada bağımsızlığını kendi kanıyla ilan etmiş tek ülkeyiz.

Çin bu sırada ne yapıyor diye soranlara 3 örnek verdim.

Yeni dünya düzeninde gerisini siz anlayın...