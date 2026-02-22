Can dostları için canları pahasına

Haberin Devamı

Aşırı yağışlardan baraj taşınca Alanya’nın Dim Çayı yükselmiş.

Ama ne yükselmek... Alanya’nın turizm merkezlerinden Dim Çayı’nın meşhur çardakları su altında.

Ne kadar çardak, restoran varsa millet malını bırakmış kaçıyor.

Tam o sırada bir havlama...

Zavallı can dostumuz suyun üzerindeki son tahtanın üzerinde kalmış. “Yardım” dercesine havlıyor.

İşte o an çardağın işletmecisi Serkan Şimşek havlamaları, yakarışları duyunca son bir gayret çatıya yürüyor. Ardından Abdullah Alp.

Dim Çayı’nın maskotu havlıyor. Onlar son kalan çatıdan uzattıkları tahta parçasına “Gel hadi gel” diye bağırıyor. Ama ne görüntü arkadaşlar. İzlerseniz içiniz parçalanır.

Sular yükseliyor. Vakit daralıyor.

Biraz yaklaşınca Serkan sırtından yakalıyor. Abdullah çekiyor.

Zavallı hayvan havada asılı kalmış, altından deli gibi su akıyor. Ha gayret...

Yok böyle olmaz... Yazıyla anlatması mümkün değil.

Sonunda o deli sulardan alıp kurtarıyorlar.

Ve bakın nasıl anlatıyorlar:

Abdullah Alp: “Serkan, ‘Onu suyun içinde görünce fena olduk, kurtarmamız lazım’ dedi. Kapıyı söktüğümüz gibi çatıya çıktık. Kurtarma işimiz yarım saat sürdü. Su yükselince biraz korktuk. Suyun bu kadar yükseldiğini görmedim ama her şeye rağmen Paşa’yı kurtardık.”

Ve Serkan Şimşek: “Paşa 50- 60 kilo civarında, boyu da uzun. Arkadaş ayaklarımdan tutuyordu. Ben bir ara kayar gibi oldum. Kaysam da yine tutardım. Derin olduğunu biliyordum ama iyi ki düşmedik, iyi ki kurtardık.”

O KUYRUĞUN MUTLULUĞU

Ve işte o mutluluk. Can dostumuzun koşuşu... Heyecanla salladığı kuyruğu...

Unutulur mu...

Arkadaşlar bu sevgi tam Alanya’ya yakıştı.

Yıllar önce Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği bir ödül için Alanya’daydık.

Rahmetli Deniz Baykal, ben ve Yavuz Donat.

Masada Cemiyet Başkanı Mehmet Ali Dim varken, Yavuz Abi’nin söylediği o söz hâlâ kulaklarımda;

“Fatih, bu Alanya var ya bu Alanya... Bu Alanyalı kardeşlerimiz var ya; Anadolu’nun gerçek toprağıdır, vatansever yörükleridir.”

Şimdi onlara, “hayvansever yörükler” makamını da ben ekliyorum.

Helal olsun size Serkan ve Abdullah.

Ve helal olsun;

Bu iki kahraman kardeşimizi makamına çağırıp kutlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e.