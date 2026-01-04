Çağrı Bey’in rotasındaki stratejik savaş

Haberin Devamı

1)- Yol dediğim de öyle basit bir deniz trafiğinden ibaret değildir.

Muazzam bir mücadeleye doğru dümen tutacak.

Derinden ve açıktan süren stratejik bir savaşın tam cephesine gidiyor.

Enerji savaşlarından söz ediyorum.

Karadeniz’den Ege’ye, Doğu Akdeniz’den Suriye ve Kıbrıs’a...

Oradan Afrika Boynuzu’na, Aden Körfezi ve Süveyş Kanalı’na kadar muazzam bir enerji ve lojistik savaşının rotasıdır bu.

Anlatayım...

2024 yılında Türkiye ile Somali arasında çok önemli bir anlaşma imzalanıyor.

Askeri ve enerji konularında işbirliği anlaşması.

Türkiye, ilk planda Somali’ye derin deniz araştırma gemisi Oruç Reis’i gönderiyor.

Türkiye yurtdışındaki en büyük askeri üssünü Mogadişu yakınlarına kuruyor. Askeri anlaşmada Somali kıyılarının ortak korunması da var.

Oruç Reis, 234 günde 4.500 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topluyor.

Tabii bu gelişme Türkiye ile enerji savaşları sürdüren ülkelerin dikkatini çekiyor.

Kimdir bu ülkeler; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs öne çıkıyor. Diğer büyükleri saymıyorum bile.

Yanlış anlaşılmasın hiçbir ülkeyi suçlamıyorum.

Çünkü her ülke kendi menfaatinin peşindedir.

O yüzden enerji üzerine dönen stratejik bir savaş diyorum.

2- SOMALİLAND

Türkiye, Afrika boynuzunun kilit ülkesinde bu çalışmaları büyütünce ortaya aniden Somaliland diye bir sıkıntı çıkartılıyor.

Tıpkı Suriye’nin kuzeyi için planlanan gibi.

ABD ve İsrail’in, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde İran’a karşı kurmak istedikleri “tampon yönetim” gibi.

Benzeri Yemen için de geçerli.

Somali’deki özerk bölgeyi devlet haline getirmeye çalışıyorlar. İlan da ediliyor.

Ve elbette Somaliland’ı ilk tanıyan ülke İsrail oluyor.

İsrail’in amacı belli:

1-Türkiye’nin Afrika boynuzundaki yükselişini kesmek.

2-Somaliland denilen kıyı şeridinin tam karşısındaki Yemen’i, yani Husi saldırılarını kontrol etmek.

Daha açık bir deyişle;

Somaliland, İsrail’e burada askeri tesis kurma, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz’e erişim sağlama ve Doğu Afrika üzerinde nüfuz kazanma imkânı veriyor.

Ankara elbette İsrail’in bu tanıma kararını reddediyor.

Çok ilginçtir ki;

Aynı günlerde İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bir anlaşma yapıyorlar.

Savunma ve enerji anlaşmaları...

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı anlaşmalar...

İsrail, Güney Kıbrıs’a askeri üs kuruyor.

Türkiye’nin Libya açıklarında hidrokarbon aradığını da buraya not etmemiz gerekiyor.

3- TÜRKİYE’NİN UZAY LİMANI

İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararıyla birlikte Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’ye geliyor.

Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeden sonra çok önemli iki açıklama:

1-Türkiye ile Somali arasındaki enerji ve savunma anlaşmaları genişletiliyor.

2-Somali, Ekvator çizgisinde olduğu için uzaya atılacak uydular için bir ortak uzay limanı kurulması kararı alınıyor.

Bu karar, Türkiye’nin o bölgedeki varlığını daha da kalıcı hale getiriyor.

Türkiye, şu ana kadar uzaya göndereceği uyduları başka ülkelere ciddi paralar ödeyerek gönderebiliyordu.

Böylece ilk kez kendi uzay limanını kurup yerli ve milli uydularını fırlatmayı hedefliyor.

İşte bu noktada menfaatler çatışması hızlanıyor.

Düşünün ki Türkiye’nin fırlattığı uydulardan para kazanan, enerji arama faaliyetlerinden kâr elde eden şirketler, bu fırsatı kaçırdıkları gibi artık karşılarında bu alanlarda rekabete hazırlanan bir Türkiye bulacaklar.

Evet arkadaşlar:

Küresel güç ve enerji savaşlarının Afrika Boynuzu’ndan Basra Körfezi’ne, Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar hızlanacağı bir yıla giriyoruz.

Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı’ndaki hazırlık sürecini tamamladıktan sonra ocak ayında Somali’ye doğru yola çıkıyor.

‘Türkiye Yüzyılı’nın enerji rotasıdır bu yol.

Hayırlı olsun.

