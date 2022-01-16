Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’

Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...
James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...
Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...
Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...
Ne muazzam bir tesadüftür ki...
Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:
“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”
Nasıl yani...
Bir daha okudum.
Gerçekten de öyle...
Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...
Sonra...
Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...
Sonra...
“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”
1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:
“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.”
SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?
CEVAP:
Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...
Ömer şöyle diyor:
“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”
Sonra...
Sonra kanımı donduran o sözler:
“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”
İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...
Bosna Hersek’ten Kosova’ya, 3 gün süren gezide Türkiye’nin yeryüzündeki en kritik konularını dinledik.
Sevgili okurlar ve özellikle gençler...
Eğer nasıl bir coğrafyada ve hangi güç oyunlarının içinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız...
Eğer, enerji kaynaklarından stratejik sınırlara kadar nasıl zorlu bir coğrafyada neler yaşadığımızı anlamak isterseniz, bu yazıyı okuyun...
Çünkü şimdi gündelik gibi gelen bu olaylar ve Türkiye’nin mücadelesi, yarın tarih kitaplarında bir milat olarak yer alacaktır...
Balkanlar’dan Suriye sınırına, Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz’deki enerji alanlarına ve Ege adalarındaki gerilime kadar 2021’in özetini Bakan Akar’ın ağzından aktarıyorum...
F-35 MESELESİ BİTMİŞ
Bakan Akar’ın mesajı net:
“Biz istikrar için buradayız... Talep olduğunda elimizden geleni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada sevip sayıyorlar. İstikrar için bu önemli. Biz burada huzuru, barışı, kardeşçe yaşamayı savunuyoruz...”
Bakan Akar özellikle “istikrar” vurgusunu neden yapıyor...
Anlatayım...
Pazar günü Bosna Hersek’e doğru havalanırken şöyle yazmıştım:
“Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
Demiştim ki:
“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorum pandemi nedeniyle aylardır çok çalışıyorsunuz. Ama lütfen saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarımız için daha kesin önlemler alın. Bu evlatlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde görev yapıyor. Ama her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Kiminin burnu kırılıyor, kimisi yaralı olarak meslektaşları tarafından zor kurtarılıyor... Lütfen... Lütfen...”
Ve örnekler vermiştim...
Mersin’den Nevşehir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar dövülen, saldırıya uğrayan doktor çocuklarımız...
Bir günde 100 hasta bakıp 101’inciden yumruk yiyen doktor Rıdvan kardeşimizi de hatırlatmıştım...
Çünkü saldırganların çoğu serbest kalıyordu.
“Caydırıcılık nerede?” demiştim...
Ve bir okurum bu soru üzerine çok önemli bir haberi hatırlattı ve hâkimlerimize, savcılarımıza çok “
Neden acı ve ateş coğrafyası...
Çünkü:
1) Bu topraklarda bir dünya savaşı çıktı.
2) İkinci Dünya Savaşı’nın acısı, sokaklarına, taşlarına sinmiştir... Dağılan Yugoslavya’dan Tito’nun şu sözü her şeyi anlatmıyor mu: “Ben iki alfabesi, üç dili, dört dini, beş milliyeti, altı cumhuriyeti olan; çevresinde yedi komşusu bulunan, içinde sekiz etnik azınlık bulunan bir ülkenin lideriyim.”
3) Yine bu topraklarda Avrupa’nın en son soykırımı yaşandı... Çoğu kadın ve çocuk olan 9 bini aşkın Boşnak sivil, Sırp ordusu ve kendilerine “akrep” diyen katil sürüsü tarafından katledildi...
Ve bugün, işte o acılı coğrafyada yine tehlikeli kıpırdanmalar yaşanıyor...
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
100 hasta için “Tamam” dedi.
Evet, o gün yine tam 100 hastaya bakacaktı...
Ortalama bir hasta 30 ya da 45 dakika alsa...
O gün saatlerce hasta bakması gerekirdi...
Ki zaten hemen her gün öyleydi.
Bazen yemek molası belki bir tostla geçiyordu...
İşte o sırada hangi doktor sormuyordu ki:
“Gel sen 6 sene tıp oku. Sonra staj, uzmanlık... Ve dayak ye...”
Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.
Neyi bekliyor?
Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.
Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?
Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.
Çünkü...
Konu bu akşam verilecek olan “İlim Yayma Ödülleri”...
Çamlıca’daki Türk müziği anaokulunu gezerken okulu anlatıyor.
Anlatırken duyduğu heyecandan anlıyorum ki...
O aslında bir okulu değil, hayalini, hedefini anlatıyor...
Soruyorum:
“Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?”
Erdoğan, hedefini şöyle açıklıyor:
“Fatih Bey, Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”
Tam asgari ücret için “Çok iyi oldu!” dediğim saatlerde gelen bu acılı mesajlar içimi yakıyor...
Soru net:
“Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden bir türlü indirilmiyor?”
Artan döviz kurları her ürünü olduğu gibi kedi köpek mamalarını da zorluyor.
Fiyat üstüne fiyat biniyor. İstifçiler, stokçular zaten fırsatı kaçırmıyor.
Bir de kedi köpek mamalarına yüzde 18 KDV binince...
İnsanlar can dostlara mama alamaz hale geldi. Belediyeler kısıntıya başlıyor.
Kedim “Deniz”le birlikte...
Hayvanseverler daha iyi hatırlayacak...
5 saat süreyle tuvaletten uzak kalan kedim, havalimanında tuvalet aramaya başlayınca çok sıkıntı çekmiştik.
Kedim ‘Deniz’in miyavlamalarını duydular...
O gözlerimin içine bakarak miyavlıyordu; benim de çaresizlikten içim yanıyordu...
O miyavladıkça ben kahroluyordum...
Aradım
Son dönemde sahillerde ciddi şekilde artan kaçak yapılarla ilgili yazılar yazıyorum.
Katar gezisi sırasında da bir fırsat buldum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordum:
“Sayın Cumhurbaşkanım, sahillerde yoğun bir kaçak yapılaşma var. Bu kaçak yapı sahipleri itiraz ediyorlar ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?”
Erdoğan hem bir uyarıda bulundu hem de çok keskin bir mesaj verdi:
10’uncu madde şöyle diyordu:
“Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde işbirliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına dair protokol”
Merak ettim:
“Büyük çaplı organizasyon ne olabilir?”
İki ülke ortak konser verecek değil ya.
Biraz araştırdım.
Baktım ki Katar’da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası var...
İşte anlaşmanın konusu da bu...
Katar’ın “özel havaalanı”nda ihtişamlı bir salondayız...
Cumhurbaşkanı, stokçuların mallarına el koymayı da içine alan yeni yasa hazırlığından Avrupa Parlamentosu’ndan gelen kararları yok saymaya, İsrail’le ilişkilerden ekonomiye, oradan Kılıçdaroğlu’nun “ayıplı el hareketine” kadar çok samimi cevaplar verdi... Bunların tamamını başlıklar halinde özetliyorum....
İşte en kritik iki başlık:
1) ‘BİZİM YARGIMIZIN ÜZERİNDE AB KARARI TANIMIYORUZ’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kavala ve Demirtaş davalarıyla ilgili olarak aldığı “ihlal kararı” için çok keskin bir cevap verdi:
“Biz Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar.”
2) ‘STOKÇULARIN MALLARINA EL KOYULACAK’
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geldiğimiz Katar’da, kelimenin tam anlamıyla müthiş bir “ticari sefer” izlenimi alıyorum...
Önce şunu söylemeliyim:
Türkiye’nin Katar’a yaptığı bu geziyi, “para transferi” ya da “para beklentisine” indirgemek haksızlık olur.
Bu gezi, “para beklentisi” olarak değil, Körfez’de dünya çapında olan küresel rekabete Türkiye’nin bütün gücüyle dahil olma çabası olarak düşünülmelidir.
Bu gezide görüyoruz ki:
Türkiye bunda da başarılı oluyor...
Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’
Bu soruyu Ankara’daki AB Büyükelçisi soruyor.
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan... Hasan Başkan büyük bir samimiyetle yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. Irak’ta Türkmenlerin ihtiyaçları... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyük bir dikkatle dinliyor, soruyor. Kendisi not alıyor.
SAAT 16.30
Çavuşoğlu gülerek şöyle diyor: “Merak etme Başkan, sizi dikkatle dinledim. Hepsini değerlendireceğim. Ama inan şimdi çıkmam lazım. Zira birazdan Çin’e doğru yola çıkacağız.”
Hasan Başkan tebessümle uğurluyor...
ÇARŞAMBA SABAH
10 saatlik uçuştan sonra Wuxi şehrine iniyorlar. Pandemi nedeniyle ciddi tedbirler var... Çin Dışışleri Bakanı da yurtdışından geldiği için Pekin’e geçmiyorlar. Ve görüşme aynı şehirde oluyor. En temel konu Uygur Türkleri... Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkinin önemini büyük bir titizlikle anlatıyor...
Mevlüt Çavuşoğlu ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
SAAT 01.50 ANKARA
Çavuşoğlu toplamda 20 saat uçup yalnızca 4 saat Çin’de kalıyor. İşte bu da bitmek tükenmek bilmeyen diplomasi maratonunun belki de en keskin örneğini oluşturuyor.
PERŞEMBE ÖĞLE:
Çavuşoğlu 10 saatlik Çin uçuşundan sonra Ankara’ya iniyor. Kısa bir duş, temizlik ve üst değiştirme. Öğlen AB’nin Ankara’daki büyükelçileriyle toplantı. Toplantıya katılan büyükelçiler Çavuşoğlu’nun elini sıkarken, dönem başkanı AB Büyükelçisi Meyer-Landrut biraz da şaşkınlıkla şöyle diyor: “Sayın Bakan, buradasınız. Ama siz Çin’de değil miydiniz? Ne ara döndünüz?”
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut
İşte bu soru bile dünyanın bu coğrafyasında diplomasinin nasıl bir hız gerektirdiğini anlatması açısından önemlidir...
Düşünsenize...
Güneyinizde, bitmek tükenmek bilmeyen bir Irak, Suriye kaosu...
O kaosun içinden beslenen terör... PKK/YPG/DEAŞ...
O terörü tetikleyen güçler.
Batı’da bitip tükenmek bilmeyen bir Yunanistan ve Ege sorunu...
Giderek ısınan Bosna... Kosova...
Kuzeyde Azerbaycan-Ermenistan meselesi...
Akdeniz’de, Libya’dan Kaş’a kadar uzanan enerji kaynakları için verilen mücadele...
Rusya-Ukrayna krizi. Ardından Kazakistan...
ATEŞ COĞRAFYASI
Bu örnekleri arttırabilirim.
Biraz araştırınca gördüm ki:
Gerçekten bir ateş coğrafyasındayız.
Zaten Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 1 aylık trafiğine bakınca çok daha net anlaşılıyor...
- ABD ve Rusya dışişleri bakanlarıyla görüşmeler.
- NATO Genel Sekreteri’yle görüşme.
- NATO Bakanlar Toplantısı’nda, Rusya krizinde neler yapılacağının ele alınması.
- Balkanlar’daki durum hakkında Sırbistan Dışişleri Bakanı ile telefonda ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ile Ankara’da görüş alışverişi.
- Afrika ülkelerine yönelik aktif dış politika için Senegal İçişleri Bakanı ile Ankara’da bir araya gelinmesi ve Angola ile Etiyopya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri.
- Sonra Asya’ya kırılan rota ve Kazakistan’daki krize yoğunlaşan bir gündem. Kazak Bakan’la temaslar.
- Olağanüstü Bakanlar Toplantısı.
- Daha sonra doğuya yönelen rota ve sürpriz Çin ziyareti.
- Ve dün AB ülkelerinin büyükelçileriyle yapılan toplantı.
Geçen hafta salı günü, Dışişleri Bakanları Toplantısı 11.00’de yapılıyor. O sırada Nur Sultan’da yeni başbakan belirleniyor ama Kabine hâlâ belli değil.
(Çavuşoğlu, Kazakistan’a destek olmak amacıyla toplantıya Nur Sultan’dan katılmayı öneriyor ama Kazak tarafı hem güvenlik hem hükümet çalışmaları nedeniyle ziyaretin daha sonra yapılmasını istiyor.)
Perşembe akşamı ve cuma sabahı da İstanbul’da Katar Dışişleri Bakanı’yla görüşme... Konu Afganistan ve Kabil Havaalanı.
Pazartesi ve salı, gündem Balkanlar. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Arnavutluk’a gidiyor; salı günü ise, Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor.
Arada, Malezya ve Bangladeş Dışişleri Bakanları’nın ağırlanması...
Evet. İşte 2022’nin ilk ayı Türk Dışişleri Bakanı için böyle başlıyor...
Doğrusu merak ediyorum: “Dünyanın hangi ülkesinin çevresinde, böylesine sorunlar yumağı ve baş döndürücü bir trafik var?”
Çavuşoğlu belki de dünyadaki en kıdemli dışişleri bakanlarından birisi...
Uzun zamandır kendisini izliyorum.
Dik durmanın diplomatik esneklikle birleştirilerek nasıl sağlam bir politikaya dönüşeceğinin en güzel örneğini veriyor..