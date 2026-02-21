Bunca tahkimat gösteriş için olmaz

Haberin Devamı

Hangi çarşamba der gibi.

Bana göre zaten vurmuş durumda. Psikolojik bombardıman muazzam bir kuvvet yığınağı ile başladı.

Bölgeye yerleşen 30-40 bin Amerikan askeri.

Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisinin eşlik ettiği uçak gemisi Abraham Lincoln.

F-35 savaş uçakları ve F/A-18 saldırı uçakları.

F-35A’lar, karada ve denizde konuşlandırılmış taktik jetler.

F-15E Strike Eagle, A-10 Thunderbolt II ve E/A-18G Growler elektronik harp jetleri. Ve daha F’le başlayan onlarca filo.

Düzinelerce yakıt ikmal tankeri. ABD Merkez Komutanlığı tarafından hızla bölgeye gönderilen 50’den fazla ilave savaş uçağı...

Eşlik eden destroyerler, kruvazörler ve denizaltılarla birlikte uçak gemisi.

Ve Karayipler’den yeni gelen uçak gemisi U.S.S. Gerald R. Ford’un Akdeniz’e girişi.. Bölgedeki uçak gemisi U.S.S. Abraham Lincoln’e katılması ve İsrail kıyılarında konuşlanacak olması.

Haberin Devamı

İngiltere’deki Lakenheath Hava Üssü’nden kalkan jetlerin Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’ne yerleşmesi.

THAAD hava savunma sistemleri.

Devasa bir lojistik harekât.

Irak’taki gibi bir “kara harekâtı” beklenmiyor ama.

Belki de çok daha vurucu ve etkili bir “yeni nesil savaş senaryosu” ile karşı karşıyayız.

Peki böylesine muazzam bir tahkimat ve hazırlık, süs için, gösteriş için yapılır mı?

Elbette bir nedeni ve sonuçları olacak.

Ve asıl soru:

-Kim kimi oyalıyor?

-Müzakere taktikleriyle, 2 hafta süre istemesiyle Tahran mı Trump’ı oyalıyor?

-Yoksa geçen defa olduğu gibi Trump, Tahran’ı oyalayarak saldırı hazırlığı mı yapıyor?

İki taraf da müzakerelerin sürdüğünü açıklıyor. Cenevre’de görüşmeler var. Arabulucular var.

Ama aynı anda gelen haber şöyle:

-İran deniz kuvvetleri Hürmüz’de atışlı tatbikat yapıyor.

-İkinci uçak gemisinin bölgeye hareketi ve devasa bir yığınak için verilen talimat.

Bu noktada Trump’ın Kuzey Carolina’daki bir üste ABD askerlerine yaptığı konuşmada, İran ile bir anlaşma yapmanın “zor olduğunu” söylediğini hatırlamak gerekiyor. Dahası aynı konuşmadaki şu sözleri:

“Bazen korku yaratmanız gerekir. Durumu gerçekten çözüme kavuşturacak tek şey budur.”

HAVUÇ VE SOPA

Haberin Devamı

Trump bu gücü yerleştirdikten sonra açıktan soruyor:

-Ya nükleer silahla ilgili şartlarımıza uyarsın.

-Balistik füzelerini sınırlarsın.

-Husi ve Hamas dahil bölgedeki vekil savaşçılara desteği kesersin.

Ya da vurulursun...

Ben başlığa “havuç ve sopa” dedim ama burada İran için pek bir havuç gözükmüyor.

Havuç diye sunulan;

Olsa olsa “Rejimini koruyarak yaşama hakkı” gibi gözüküyor.

Sonuç olarak İran rejiminin bombalarla yıkılacağına inanmıyorum.

Ama bölge için çok ciddi ölçüde etkiler ve zarar bekleyebiliriz.

Ve sonuçta İsrail’in güvenliği için mutlak fiziki bir şeyler olacak.

Tahkimatın büyüklüğü, ikinci uçak gemisi bunu açıkça gösteriyor.

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ AN

Haberin Devamı

Çok ilginçtir ki;

Avrupa liderleri Münih Güvenlik Konferansı’nda “ABD’siz bir güvenlik arayışı”nı tartışırken;

Dünya Trump’ın İran için vereceği karara kilitlenmiş.

Takvim totolar oynanıyor.

New York Times’ın görüştüğü uzmanlar “hafta sonu karar gelebilir” yorumları yapıyor.

Buradan anlaşılan şudur ki;

Avrupa kısa vadede ABD liderliğinin dışında bir inisiyatif geliştiremeyecek.

GAZZE İÇİN DE TRUMP’IN KARARI

Düşünün ki;

Trump bir yandan Washington’da Gazze’nin yeniden imarı için “Barış Kurulu”nu toplarken;

Aynı günlerde yine Washington’da İran’a karşı “Savaş hazırlığı toplantısı” yapıyor.

Dünya işte böyle bir “savaş ve barış” eksenine oturmuş durumda.

Ve tek karar vericisi var:

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump...

Trump’ın dünyanın en kanlı dövüşü olan “UFC Kafes dövüşlerinin” hayranı olduğunu birkaç kez yazmıştım

Kanlı dövüşleri izlerken fotoğraflarını görmüştük.

Başkan seçildiğinin ertesi günü adeta kutlama yapar gibi yine kafes dövüşlerine gitmişti.

O günlerde Trump’ın kafes dövüşlerini izlerken çekilmiş fotoğraflarını koyup;

“Dikkat edin dünyaya böyle bir ruh durumu geliyor” demiştim.

İşte şimdi “dikkat edin” dediğim o günlerdeyiz.

NOT: Bu yazıyı gönderdiğim saatlerde gerilim hâlâ yükseliyordu. Beklenen an için “geliyor gelmekte olan” yorumları yapılıyordu.