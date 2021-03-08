Bu yazı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazısıdır... Ne istiyorsunuz Tansu Hanım’dan?

Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”
İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik.
Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.
Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...
O söze dönersem...
Merak etmiştim...
“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?
Şöyle:
Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...
Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.
YÜZDE 70 DEĞİŞİM
Sohbetimize gelince...
Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:
Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?
“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”
Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?
Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek...
Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti.
Burası tamam.
Peki bu konuda ne yapılacak?
Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...
İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.
Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.
Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.
Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.
Peki kimdi bu gençler...
Bakan
43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...
Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.
İşte bir örnek.
Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.
Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...
Bir o kadar muhteşem bir doğa...
Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:
“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”
Peki bu nasıl olacak?
Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.
Hâlâ da şikâyetler geliyor.
Bakan Pekcan’a sordum:
“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”
İşte madde madde cevap:
Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.
Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...
Nasıl bir heyecan...
İçimize işleyen bir an...
Tıkandım. Dilim kurudu.
Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum.
Bir daha...
Ah benim canım evladım...
Okuyun ve ne durumdayız anlayın...
İşte Adana:
“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”
Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.
Allah rahmet eylesin kardeşim...
Ve işte Kocaeli:
“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”
Kadın cinayetleri, kadın hakları üzerine internetteki geçmiş yayınları karıştırırken karşılaştım bu cümleyle...
Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta, Evrensel’e verdiği bir röportajında söylemiş bu sözleri: “1991 yılında ilk kez Çin’de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na davet aldığım halde göndermediler. Benimle maça gitmek istemeyen hakemlerimiz de oldu ne yazık ki. İşin acı tarafı o hakemin isteği kabul edilerek benim görevim iptal edilmişti.” Okuyunca içim acıdı... Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... Tabii aklımda bu soru var...
ÖZDEMİR'E, LALE ORTA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTIM
Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum: “Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?”
Özdemir önce bir durdu... Sonra heyecanla cevap verdi: “Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var.”
- Süper Lig için de kadın hakem olabilir mi?
- Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var.
1)İsrail insanlık ve barış adına Filistin’e aşı gönderse ne olur?
2)Birleşmiş Milletler imkânı olmayan halklar için bir aşı fonu oluştursa ne olur?
İki soruma da harika iki cevap geldi.
Önce New York’taki BM binasından gelen cevap...
Yazımı okuyan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, New York’tan insanlık adına sımsıcak bir mesaj gönderdi:
“Değerli kardeşim,
Yazınızı okudum. Burada aşının özellikle zor durumda olan az gelirli ülkeleri kapsayacak şekilde adil dağıtımı için “vaccines4all” isimli bir kampanya başlattım. Güzel yankı yarattı ve destek buldu. Filistin için de ayrıca bir mesajım olacak.”
Biliyorsunuz...
Burası Tayland krallığı.
Kral Maha’nın yanında oturan kadın iki ay önce evlendiği Kraliçe Suthida...
Kralın önünde ayaklarının dibine doğru uzanan ve iki eliyle saygı ve bağlılık işareti veren ise...
“Resmi metres” ilan ettiği Sineenat...
Suthida’nın yerdeki Sineenat’a olan bakışını görüyor musunuz?
“Sağlık çalışanlarımız ve bazı meslek gruplarımız için acilen 10 bin doz aşıya ihtiyacımız var.”
Ülkeler aşı için milyarlarca dolar harcayıp kuyruğa girerken...
Aşılamalar başlamışken...
O acılı ve kanlı coğrafyanın Filistinli çocukları yine ortada kalmış durumda...
İşte o nedenle yazıyorum bunları...
Ve bu yazı...
Felaketler tarihinde...
İnsanlığa yazılmış bir mektup olsun istiyorum...
Andok Dağı’ndan Makam Dağı’na, oradan Hasuni Mağaraları’na kadar gelincikler, papatyalar, yaban otları...
Kefrum Kalesi’nden buram buram kekik kokuları... Diyarbakır, Kulp, Ergani, Silvan baharla beraber uyanıyordu. Batman Çayı gürül gürül...
Güzel bir mayıs sabahıydı. Ve en güzeli de 1000 yıldır susuzlukla kırbaçlanan o topraklara, bir büyük hayalin müjdesi veriliyordu. Hasretle beklenen suyun temeli atılacaktı.
Sabah erken kalktı. Ankara’dan gelecek bakan arkadaşlarını beklemek üzere Batman Havalimanı’na geçti.
Az sonra uçak indi... Ama gecikmişlerdi...
Asırlardır su bekleyen topraklar için Silvan’da yapılacak temel atma törenini millet bekliyordu.
Karayolu 45 kilometre...
Zorlu dağ yolları çok vakit alacaktı.
Bu yazı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazısıdır... Ne istiyorsunuz Tansu Hanım’dan?
İddia şu: “11 yiğidimizi kaybettiğimiz helikopter kazası... Cougar marka Fransız yapımı bu helikopter sürekli kaza yapmış. Alımı sırasında askerler karşı çıkmışlar. Ama dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Gümrük Birliği’ne giriş rüşveti olarak bu helikopterleri aldırtmış...”
Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...
Okudukça o günlere gittim.
Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...
Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...
Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...
Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...
Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...
Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...
O günlerde...
“Bir kadın başbakan” hayali toplumda tutmuştu.
Ve halkın umudu, Çiller’i kongreden başbakan olarak çıkarmıştı.
O başbakan olunca...
Kadın başbakan üzerine yazılan umut dolu yazılar, manşetler...
Tansu Hanım’ın kapısında uzayan iş dünyası kuyrukları...
İş adamlarının özel kalem önünde bekleyişleri... İhale için kulisler... “Aman Tansu Hanım”,“Yaman Tansu Hanım”lar...
“Türkiye’yi Avrupa’ya taşıyacak irade” benzetmeleri...
Medyanın ilgi odağı... Her gün manşetlerde... Övgü üzerine övgü...
Birden o günleri hatırladım.
Ama o günlerde ben askerin karşı çıktığı böyle bir helikopter alımı hatırlamadım.
Tansu Hanım döneminde Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Doğan Güreş’ti...
Ve Başbakan Çiller’le güvene dayalı çok iyi bir ilişkileri vardı.
Hatta bir defasında Güreş Paşa’ya sormuştum:
“Paşam, çok soruluyor. Bir kadın başbakanla çalışmak nasıl?”
Güreş Paşa rahat ve esprili bir insandı. Gülerek cevap verdi:
“Tak diye emrediyor, şak diye yapıyorum.”
Şimdi yıllar geçince daha iyi anlıyorum ki...
Aslında asker-siyaset ilişkisinde demokrasinin önemini ve değerini anlatan çok güzel bir cevaptı bu.
Sonradan bazı kendini bilmezler tarafından alay konusu yapılan bu söz, aslında demokrasinin gereği bir özetti. Ayrıca bu sözün başı ve sonu vardı.
Demokrasiye ve anayasal düzene olan bağlılığını anlatmıştı...
Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı’nın, Milli Savunma Bakanı’na bağlanma sürecinin ilk adımını atanlardandı.
Ayrıca Orgeneral Güreş, teknik görüşlerini çok samimi olarak Çiller’e iletiyordu.
ÇİLLER BUNU YAPAR MI?
Peki Tansu Çiller Gümrük Birliği yolunda bir adım ilerlemek için bunu yapar mıydı? Yani...
Tansu Hanım, Gümrük Birliği’ne giriş anahtarı olarak Türk askerinin canını riske atmak pahasına böyle bir helikopter alımını yapar mıydı? Elbette hayır...
Yaptıklarını beğenirsiniz beğenmezsiniz. Siyaseten eleştirebilirsiniz.
Ama Tansu Çiller bir vatanseverdir.
Ve en önemlisi...
Siyasetçiden önce bir annedir.
Kaldı ki...
O tarihlerde TSK’nın elindeki helikopterler Vietnam Savaşı’ndan kalmaydı. Genel maksatlı kullanım için helikoptere ihtiyaç vardı.
Evet...
Üzerinden neredeyse 25 sene geçmiş...
Ortada hiçbir belge ve tanık yok.
Bir insanı suçluyorsunuz.
“Arkadaş, asker karşıysa neden 25 senedir kullanıyor?” diye sorulmaz mı?
Kullanıyorsa, karşı değildir.
Tansu Hanım’ın düşüncesine, tarzına, tavrına karşı olabilirsiniz.
Ama ülkesine hizmet için gayret göstermiş insanları yıllar sonra içi boş ve ağır ithamlarla üzmeyin.
İktidar dönemlerinde susup... Önlerinde düğme ilikleyip...
İktidardan gittikten sonra “cadı avı başlatma” huyunu bırakın artık...
Kaçak define avcıları gibi geçmişten intikam çıkarma huyunu bırakın artık...
Üzmeyin... Üzmeyin...
NOT: Tansu Hanım’la çok uzun süredir konuşma fırsatımız olmadı. Yani bu yazı için beni aramadı. Bu yazı vicdan mürekkebiyle yazılmıştır...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...