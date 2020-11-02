Bu mektubu bütün sağlık çalışanları için yayınlıyorum

“Abi şu fotoğrafa bakar mısın?”
Umut yıkılan binanın yerinde 2000’li yıllarda ne olduğuna baktı.
Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi.
Yani dere yatağı gibi bir yer.
İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış.
Adam domates ekeceği yere bina dikmiş.
Hani şu söz var ya...
Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.
Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...
Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...
Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...
Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...
Belki ben göremedim.
O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...
Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...
Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...
Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:
“Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”
Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.
İçimiz yandı.
Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...
Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Olayın vahametini anlatmak için bir kısmını aktarıyorum...
ANKARA’da polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 işyerinde sahte içki üretiminde kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
İSTANBUL’da polis, 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi ele geçirdi.
GAZİANTEP’teki baskınlarda 11 bin 250 içki etiketi, 1500 litre etil alkol ele geçirildi..
KARAMAN’da kaçak içki üreten kişiler yakalandı. 3 kişi tutuklandı.
KIRIKKALE’de bir işyerine yapılan baskında çok sayıda şişelenmiş kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahte içkiden yaşamını yitiren Harun İnanç, toprağa verildi.
ANTALYA
Ah yıkıntıların arasında gördüğüm oyuncak ayı...
Ah benim çocuklarım...
Gece yarısı rüyalarında vurulan yavrular...
Ah canım bebeklerim...
Anne-baba okuluna senede yüz binlerce lira para verir.
Altında araba... Aklı havada...
Kimisi var...
Anne-baba yemez içmez, okul masrafına yetiştirir.
O çocuk da zor okur. Okul asmak zevktir...
Ama kimisi var, işte böyle olur...
Uzaktan eğitim günlerindeyiz ya...
Sosyal medyaya düşen iddia, PKK terörünü işaret ediyor.
Yangının birkaç yerden çıktığı iddiaları da PKK şüphesini arttırıyor.
Önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordum.
Bakan Bey bu sırada helikopterle yangın bölgesini inceliyordu.
Cevabının özeti şöyle:
“Şu anda bütün gücümüzle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangının çıkışında bir terör olayı var mı? Tabii bu konuyla Süleyman Bey (Soylu) ilgileniyor. Bana gelen net bir şey yok.”
Ve dün de İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililere sordum.
Bakanlıktan aldığım bilgi de şöyle:
Eline geçen Amerikan Güreş dergisi Wrestling’deki yazıyı okuyunca daha da ümitlenmişti..
Dergideki araştırmacı şöyle yazıyordu:
“Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği Portekiz’e 933 mil uzaklıkta bulunan Azor adası açıklarında batmıştı. Bir süre sonra Azor adası kıyılarına 20 yakın ceset vurmuştu. Cesetler arasında 2 metre civarında boyu, belinde uzunca bir kuşak bulunan bir kişi daha vardı. Bu kişi Amerika’da güreşle ünlenen Koca Yusuf olabilirdi. Bu cesetlerin adanın kilisesinin bahçesine gömüldüğü söyleniyor...”
Sertoğlu o dönemde çıkan Yıllar Boyu tarih dergisinde bir yazı yazdı ve çağrıda bulundu:
“Koca Yusuf gibi büyük bir cihan pehlivanının kemikleri memleketine getirilmelidir.”
1964’TE İLK DENEME
Sertoğlu’
Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:
“Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.”
Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:
“Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.”
Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.
Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan “Türkiye çınarı”, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.
Peki, Cumhurbaşkanı
Apartman yöneticisi Okan Dağlı da şaşırmış.
Hangi şapşal böyle bir hırsızlık yapar diye...
Sonra fotoğrafa baktım.
Yine inanamadım...
Ankara Tuzluçayır’da bir apartmanın yöneticisi sabah uyanıyor.
Ve bir bakıyor ki...
Güvenlik kameraları yerinde yok...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
Sonuçları geldikçe daha iyi anlıyoruz.
Belki bir basın toplantısıyla haberler arasından geçip gidiyor. Yeterince anlayamıyoruz.
Ama öylesine müthiş hikâyeler var ki... İşte bu pazar onları anlatacağım. O hikâyelerin kahramanlarını.
Başlıkta “
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Bu mektubu bütün sağlık çalışanları için yayınlıyorum
İki büyük hastane grubunun sahibi...
Trabzonspor’un eski başkanı...
Muharrem Usta...
Sporseverliğinin, doktorluğunun yanında tam bir gönül insanı...
İşte o patron, kısa süre önce koronavirüs yüzünden kaybettiği doktor arkadaşının ardından bir yazı kaleme alıyor.
Dr. Engin Türkmen...
Usta’ya ait bir hastanenin başhekim yardımcısıydı. Koronavirüsten vefat etti.
Her birimizin “inanç adresleri”ne yazılmış bu mektubu olduğu gibi yayınlayacağım. Ama önce benimle ilgisini de anlatmam lazım...
CANIM ANNEMİ O YAŞATMIŞTI
Doktorlar annem için 5-6 ay ömür biçmişlerdi... Sevgili dostum Osman Müftüoğlu ile defalarca konuştum.
Çevremden aldığım bilgiler, Dr. Engin Türkmen diyordu.
Osman, “Hiç düşünme” dedi.
Öylece tanıştık. İlk muayeneden sonra...
“Ben elimden geleni yapacağım. Ama siz annenizi hoş tutun” dedi.
Annemi yanıma almıştım.
Her pazar önce Sarıyer’de balık yer, sonra Kilyos sahillerine gidip babamla anılarını dinlerdim... Dr. Engin’le dost olmuştuk. Çünkü doktorluğu kadar verdiği pozitif enerji annemi mutlu ediyordu... Dr. Engin’le konuşunca, annem sanki düzeliyor, güçleniyordu... Evet, arkadaşım Dr. Engin tam 3 yıl yaşattı annemi.
Bana annemle yaşayacak 36 ay verdi. Annemin sesini duyabileceğim 1000 gün bağışladı...
Onun sayesinde canım annemi, şarkılarını dinleye dinleye, ellerini öpe öpe uğurladım.
Nur içinde yatsın...
Ve önceki gün Aylin’den bir telefon aldım...
“Fatih Bey, üzücü bir haber veriyorum. Nezahat annenin doktoru Engin Bey vefat etmiş...”
Ne yapacağımı şaşırdım. Başsağlığı için Muharrem Usta’yı aradım. O da feci bir haldeydi...
“Hiç sorma dostum. Bir canımızı kaybettik. Çok konuşamıyorum. Ama senin de sevdiğini bildiğim için onun ardından yazdığım bir yazıyı göndereyim...”
AH ENGİN AH!
Bana göre bütün adreslere yazılmış bir mektuptu bu.. Bir hastane sahibinin, nasıl bir belayla uğraştığımızı bütün çıplaklığıyla anlattığı bir mektup... Kendisinden izin alıp burada yayınlıyorum.
“Çaresizliği hissetmek...
Hayat tarifi imkânsız duygularla hepimizi derinden sarsıyor.
Bir tarafta insanın yaşam sevinciyle bağlantılı yarınlara dair bitmez tükenmez hayalleri... Diğer tarafta hayatın insana hazırladığı acı süprizler.
Nereden bilebilirdik bu kadar kısa süre içerisinde tarifi imkânsız acılarla derinden sarsılacağımızı.
Bir doktor olarak, hem de korona konusunda bu kadar tecrübeli bir doktor olarak hayalinde böyle bir şey muhtemelen hiç canlanmamıştı.
Üstelik o çaresiz kalsa bile çok sayıda can dostu hekim arkadaşının onun için mücadele edeceğini, seferberlik ilan edeceğini elbette biliyordu.
Evet...
Böyle bir sona doğru gidebileceği hiç aklına gelir miydi acaba.
Ya da bizlerin aklının ucundan geçer miydi.
Ta ki...
Koronaya yakalanıp yoğun bakıma girmenin ne demek olduğunu bilmesine rağmen, ‘Artık dayanamayacağım, beni yoğun bakıma alır mısınız’ dediği ana kadar.
Evet...
Hiçbirimizin hayal dünyasından onun gibi bir doktorun bu virüsten dolayı böyle bir acı sonla karşılaşacağı geçmiyordu.
Her an, her gün yeni bir umutla can dostları, hekim arkadaşları gecelerini gündüzlerine katarak mücadele ettiler ama olmadı.
Engin için, o güzel insan için herkes elinden gelen her şeyi yapmak için çırpınıp durdu. Ama olmadı, maalesef olamadı. Onlarca kendi alanında deneyimli hekimin uğraşısına rağmen maalesef sonuç alınamadı, olmadı, olamadı.
Yıllardır binlerce insana şifa eli uzatan Engin’imiz için bu kez onlarca hekim arkadaşı şifa elini uzattı ama olmadı, olamadı.
Hekimler olarak çaresizliği ciğerlerimiz dağlanarak, gözlerimizden yaşlar akarak, en derin şekilde bir kez daha hisseder olduk.
Ah Engin ah...
Her gün her gece ve her sabah bu canımız yanarak, içimiz sızlayarak, gözyaşı dökerek senin için dua ettik ama olmadı. Henüz ömrünün baharında, gencecik yaşta etrafına pozitif enerji yayan can dostum... Senin gibi engin bir tecrübeyi, gölgesinde binlerce hastanın şifa bulduğu büyük bir çınar ağacını kaybettik.
Sen bize çaresizliğin ne demek olduğunu...
Bunca imkânlara rağmen, senin için canını dişine takıp mücadele eden bunca hekim arkadaşının sınırsız çırpınışına rağmen çaresizliğin ne demek olduğunu yaşattın.
Ah be güzel kardeşim... Şimdi elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor.
Seni daima minnetle ve rahmetle anacağız.
Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun!
Rabbim yar ve yardımcın olsun.
Muharrem Usta.”
NE OLUR DİKKAT
Bu mektubu olduğu gibi yayınladım. Çünkü nasıl bir belayla uğraştığımız ilk ağızdan bilinsin istedim. Ne olur maske... Ne olur mesafe... Ne olur hijyen... Buradan bütün sağlık çalışanlarımıza gönül dolusu şükranlarımı gönderiyorum.
Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum...
Eğer onları seviyorsak, dikkat edelim...
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