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Ve teröristi kimliği ve siciliyle resmen açıklıyor.

Hemen ardından ABD Merkez Kuvvet Komutanlığı o terörist için taziye yayınlıyor...

Taziye cümlesi de şu:

“2017’den bu yana, IŞİD’e karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.”

Bu ne yaman bir çelişkidir...

Türkiye terörist diye vuruyor.

ABD taziye yayınlıyor.

TÜRK ORDUSU’NU ALDATIR MIYIZ

Şu hale bakın ki:

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği bu defa şehit düşen kahramanlarımız için taziye yayınlıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu taziye mesajına açıktan en güzel cevabı veriyor:

“Samimi değilsiniz.”

Dikkat edin. Söyleyen bu ülkenin İçişleri Bakanı...

Daha önceki gün bu defa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce teröre destek verdikleri için ABD ve Rusya’yı suçluyor.

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Ardından Alman Dışişleri Bakanı’na dünyanın önünde en keskin cevapları veriyor...

Anlayacağınız bir gerilimdir tırmanıyor.

En yukarıdan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha İran dönüşü en sert haliyle açıklıyor:

“Amerika’nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar dalgalandırıyorlar. Niçin? Güya aldatacak ya... Aldatabilirse... Yaptıkları iş, orada Türk askerine karşı bir terörist eyleme girmek. Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler.”

HER ŞEY ORTADA

Peki bu durumda ne olacak?

Bu gerilim nereye kadar gidecek?

ABD açıktan “YPG/PKK/SDG benim müttefikimdir” diyor.

Rusya PKK/YPG ile bir sorunu olmadığını söylüyor. Esad rejimiyle bir araya getirmeye çalışıyor...

F-16 MESELESİ

Ne olacak sorusuna gelirsek:

1- ABD Fırat’ın doğusundan çekilmek yerine Suriye’de daha bir ağırlık gösterecek...

2- Afganistan’dan çekilerek başta Körfez ülkeleri olmak üzere bölgede “ABD gidiyor, başınızın çaresine bakın” algısı oluşmuştu. Körfez ülkeleri paniklemişti. Şimdi bunu kırmak için bölgede daha etkin olacak...

3- ABD’nin bu tavrı ve Rusya’nın desteği ile Esad daha da cesaretlenecek. Rejim ile PKK/YPG’yi (SDG) buluşturma çabaları artacak.

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4- ABD’nin bölgede ağırlığını artırmak için peş peşe açtığı üsler Yunanistan’ın şımarma katsayısını artıracak.

Bütün bunları toparlarsam:

1- Eğer Biden Türkiye’ye F-16 satışlarını gerçekleştiremezse...

2- Eğer İsveç ve Finlandiya Türkiye’nin şartlarını yerine getirmezse...

3- Eğer Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye bu destek devam ederse...

ABD ile çok keskin bir krizin kapısı ardına kadar açılır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu üç konuda geri adım atmayacağı kesindir...

Umarım, olaylar buraya varmadan, Türkiye’nin hassasiyetlerine uygun bir rahatlama yaşanır...