Bu fotoğrafın anlamı büyüktür

Ve altındaki yazıya...
Şöyle diyor:
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Akdeniz’in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı. Türk karasularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen göreve, 17 uçak ile 8 firkateyn ve korvet katıldı.”
Bu öyle basit bir tatbikat değildir arkadaşlar...
Mesajı ve anlamı büyüktür.
Niye mi?
Maddeler halinde anlatırsam...
- 1200 millik rotanın anlamı: Denizciler iyi bilir. Eğer Akdeniz haritasının üzerine cetveli ve pergeli koyarsanız... Örneğin Mersin’den Trablus’un kuzeyine kadar olan uluslararası rota mil olarak yaklaşık 1200 mildir. İşte bu tatbikatın “mil” olarak mesajı budur. Yani, Türkiye’nin Libya’nın meşru hükümetiyle yaptığı anlaşmayı hatırlarsak... Bu bölgede Türkiye’nin yapacağı doğalgaz ve enerji aramalarını düşünürüz. İşte bu açık deniz harekâtı, Türkiye’nin Akdeniz’den dünyaya verdiği “Ben burada bir gücüm. Gerekirse oraya gelebilirim” mesajıdır.
- Akdeniz’de hava hâkimiyeti: Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın bir başka kritik cümlesi şuydu:
“Türk karasularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denendi, havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri gerçekleştirildi.”
Buradaki “8 saat süren” ifadesi ile “havada ikmal” ifadesi önemlidir.
Yani...
Biliyorsunuz, F-16’ların bir havada kalma süresi var. O nedenle uzak bölgelerde harekât yapamaz. Ancak havada yakıt ikmali olursa olay değişir. Tanker uçaklarla havada ikmal sayesinde savaş uçaklarımız istedikleri bölgede istedikleri kadar harekât yapabilir. (Bu arada zamanında Türkiye’ye tanker uçağı alımı yapan kim varsa ‘Helal olsun’ demek lazım.)
Özetle harekâtın tanker uçak vurgusuyla dünyaya ilan ediliyor ki...
“Türkiye devlet, doğusundan batısına Akdeniz’deki tüm milli çıkarlarını koruyacak güçtedir.”
- Denizde firkateyn ve korvetler: Ve elbette deniz gücü... 1000 mil açıkta demek, Yunanistan karasularından sonra Libya açıklarına kadar bir bölgedir ki... İşte orada deniz gücümüzün görünmesidir. Bu da gerek lojistik, gerekse ikmal bakımından çok önemli bir detaydır.
- Kargo uçakları: Yapılan açıklamanın arasında sessizce duran “kargo uçakları” ifadesi, lojistik açısından muazzam bir detaydır. Kargo denilince elbette posta anlamıyoruz. Askeri kargo uçağı ne taşıyabiliyorsa o... Ve o kargo uçaklarının gecenin köründe, sabahın ilk ışığında o bölgedeki gemilerimize teslimat yapabilme yeteneğinden söz ediyoruz...
- Erken haber alma uçakları: Hani hep görürüz ya... Üzerinde UFO gibi bir daire olan uçaklar... AWACS’lar... Körfez savaşlarında gördük. İşte şimdi onları kullanan bir Türkiye var... Havada anında haber alan uçaklar... Yani “Yalnız orada denizde gezmem, havadan da her şeyi görürüm” diyen bir mesaj... Dahası “Bir tek sen görmezsin, artık ben de görürüm, izlerim” diyen bir mesaj...
- Uluslararası güç olmak: Bütün bunları topladığımızda...
* Bu tatbikat uluslararası sularda Türkiye’nin havada ve denizde eğitimli bir güç olduğunu gösterir.
* Dikkat ederseniz bu bir NATO tatbikatı değildir. Türkiye’nin neredeyse Akdeniz’in tamamında yaptığı milli bir tatbikattır.
MATEMATİK MESELESİ
Son olarak...
Yunanistan’dan gelen “Gerekirse Türkiye ile savaşırız” mesajına karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Matematik olarak mümkün değil” sözünü hatırlatıyorum.
İşte bu tatbikat o matematiğin ta kendisidir...
Yani... 15 Temmuz hain darbe girişimiyle “Türk ordusu bitti” diyenlere uluslararası sulardan bir cevaptır.
Dahası...
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Libya’nın meşru lideri ile ne görüşüyor?” diye soranlara cevap olarak yazıyorum:
“Bu tatbikat Barbaros günlerini hatırlatacak kadar Akdeniz’deki dik duruşun en barışçı ve en güncel halidir.”
Bu fotoğrafın anlamı büyüktür
Bakın fotoğraflara...
Ve altındaki yazıya...
Şöyle diyor:
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Akdeniz’in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı. Türk karasularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen göreve, 17 uçak ile 8 firkateyn ve korvet katıldı.”
Bu öyle basit bir tatbikat değildir arkadaşlar...
Mesajı ve anlamı büyüktür.
Niye mi?
Maddeler halinde anlatırsam...
- 1200 millik rotanın anlamı: Denizciler iyi bilir. Eğer Akdeniz haritasının üzerine cetveli ve pergeli koyarsanız... Örneğin Mersin’den Trablus’un kuzeyine kadar olan uluslararası rota mil olarak yaklaşık 1200 mildir. İşte bu tatbikatın “mil” olarak mesajı budur. Yani, Türkiye’nin Libya’nın meşru hükümetiyle yaptığı anlaşmayı hatırlarsak... Bu bölgede Türkiye’nin yapacağı doğalgaz ve enerji aramalarını düşünürüz. İşte bu açık deniz harekâtı, Türkiye’nin Akdeniz’den dünyaya verdiği “Ben burada bir gücüm. Gerekirse oraya gelebilirim” mesajıdır.
- Akdeniz’de hava hâkimiyeti: Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın bir başka kritik cümlesi şuydu:
“Türk karasularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denendi, havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri gerçekleştirildi.”
Buradaki “8 saat süren” ifadesi ile “havada ikmal” ifadesi önemlidir.
Yani...
Biliyorsunuz, F-16’ların bir havada kalma süresi var. O nedenle uzak bölgelerde harekât yapamaz. Ancak havada yakıt ikmali olursa olay değişir. Tanker uçaklarla havada ikmal sayesinde savaş uçaklarımız istedikleri bölgede istedikleri kadar harekât yapabilir. (Bu arada zamanında Türkiye’ye tanker uçağı alımı yapan kim varsa ‘Helal olsun’ demek lazım.)
Özetle harekâtın tanker uçak vurgusuyla dünyaya ilan ediliyor ki...
“Türkiye devlet, doğusundan batısına Akdeniz’deki tüm milli çıkarlarını koruyacak güçtedir.”
- Denizde firkateyn ve korvetler: Ve elbette deniz gücü... 1000 mil açıkta demek, Yunanistan karasularından sonra Libya açıklarına kadar bir bölgedir ki... İşte orada deniz gücümüzün görünmesidir. Bu da gerek lojistik, gerekse ikmal bakımından çok önemli bir detaydır.
- Kargo uçakları: Yapılan açıklamanın arasında sessizce duran “kargo uçakları” ifadesi, lojistik açısından muazzam bir detaydır. Kargo denilince elbette posta anlamıyoruz. Askeri kargo uçağı ne taşıyabiliyorsa o... Ve o kargo uçaklarının gecenin köründe, sabahın ilk ışığında o bölgedeki gemilerimize teslimat yapabilme yeteneğinden söz ediyoruz...
- Erken haber alma uçakları: Hani hep görürüz ya... Üzerinde UFO gibi bir daire olan uçaklar... AWACS’lar... Körfez savaşlarında gördük. İşte şimdi onları kullanan bir Türkiye var... Havada anında haber alan uçaklar... Yani “Yalnız orada denizde gezmem, havadan da her şeyi görürüm” diyen bir mesaj... Dahası “Bir tek sen görmezsin, artık ben de görürüm, izlerim” diyen bir mesaj...
- Uluslararası güç olmak: Bütün bunları topladığımızda...
* Bu tatbikat uluslararası sularda Türkiye’nin havada ve denizde eğitimli bir güç olduğunu gösterir.
* Dikkat ederseniz bu bir NATO tatbikatı değildir. Türkiye’nin neredeyse Akdeniz’in tamamında yaptığı milli bir tatbikattır.
MATEMATİK MESELESİ
Son olarak...
Yunanistan’dan gelen “Gerekirse Türkiye ile savaşırız” mesajına karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Matematik olarak mümkün değil” sözünü hatırlatıyorum.
İşte bu tatbikat o matematiğin ta kendisidir...
Yani... 15 Temmuz hain darbe girişimiyle “Türk ordusu bitti” diyenlere uluslararası sulardan bir cevaptır.
Dahası...
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Libya’nın meşru lideri ile ne görüşüyor?” diye soranlara cevap olarak yazıyorum:
“Bu tatbikat Barbaros günlerini hatırlatacak kadar Akdeniz’deki dik duruşun en barışçı ve en güncel halidir.”