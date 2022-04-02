Bozdağ’ın talimatı bize nefes aldırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ göreve gelir gelmez yakın çevresine bir talimat veriyor:
“Kadına şiddete karşı azami dikkati gösterelim.”
Yani:
“Peşlerini bırakmayın...”
Biliyorsunuz, kadına şiddet konusunda “Devlet de taraf oluyor...”
Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışması çok önemli.
Bozdağ’ın bu talimatı etkili oluyor.
Ve o Bakan’ın talimatı şiddet uygulayan yaratıkların peşini bırakmıyor.
İşte son örnek...
Bir süre önce bir yazı yazmıştım...
Genç kız DHA muhabirine şöyle diyordu:
“Onun ev hapsi bitti, benimki başladı...”
Eski kız arkadaşını silahla tehdit edip yüzüne kimyasal atan S.B., 20 yılla yargılanırken “ev hapsi” şartıyla serbest kalmıştı.
O ev hapsi alınca S.S. rahatlamıştı. Çünkü saldırgan tam evinin karşısında oturuyordu. Pencereleri birbirine bakıyordu.
Genç kız muhasebeciydi...
Rahatlamıştı ama yüzündeki yaralar bir türlü geçmediği için sokağa çıkamıyordu. İşyerine utanarak gidiyordu.
Ama aradan kısa bir süre geçince, mahkeme “Psikolojisi bozuldu” diye o saldırganın ev hapsini kaldırdı...
İşte o nedenle genç kız, evinin perdesini korkarak aralamış, saldırganın karşı apartmandaki penceresini göstererek DHA muhabirine şöyle demişti:
“Onun ev hapsi bitti, benimki başladı.”
Ve ben DHA’dan gelen bu haberi okuyunca şöyle yazmıştım:
“Kararı veren hâkim kim bilir hangi yasaya bağlı kalmak zorunda olduğu için bu kararı verdi... Sayın hâkimler... Değerli savcılar. Canım adalet... Lütfen biraz empati. Sizin kızınıza bu yapılsaydı...”
Ve önceki gün Adalet Bakanlığı’ndan bir telefon aldım...
“Fatih Bey, size bir bilgi vermek istedik. O yazdığınız yazıdaki ev hapsi kaldırılan kişi yeniden tutuklanmıştır... Şunun bilinmesini isteriz ki Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ bu konuda çok hassas. Adalet Bakanlığı olarak hukukun elverdiği ölçüde kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız...”
Nasıl mutlu oldum, bilseniz...
Adalet Bakanı Bozdağ’a defalarca teşekkür ettim.
Ettim, çünkü...
Artık kadına uygulanan bu şiddetten, her geçen gün gelen şiddet ve saldırganlıklardan, ölümlerden, işkencelerden bıktık. Bunaldık.
Neyse ki şimdi yeni bir yasa geliyor.
BİR TUTUKLAMA DA YALOVA’DAN
Adalet Bakanlığı’nın çabalarıyla kadına şiddet uygulayanlar için ibretlik sonuçlar geliyor.
İşte bir başka örnek...
Yalova’da 3 yıl önce 13 yaşındaki B.N.G. adlı kıza farklı tarihlerde 2 kez cinsel istismarda bulunan B.P. için tutuksuz yargılama kararı verilmişti.
B.P. tehditlerine devam ediyordu. Kız ve ailesi adaletten umudunu kesme noktasına gelmişti ki...
Tam bu sırada DHA olayın üzerine gitti ve haberleştirdi.
Başsavcılık harekete geçti. Ve önceki gün saldırgan tutuklandı.
Evet arkadaşlar...
Bu haberlerle biraz olsun içimiz rahatlıyor.
Umarım yeni yasa bir an önce çıkar.
Ve kadına şiddet uygulayan bu alçaklık biraz olsun azalır...
BUGÜN GÜNLERDEN BAHAR
Şiddete uğrayan Ukrayna’daki masum insanlar dahil...
Umarım bütün dünya gelen baharı hissedebilir...
Bozdağ’ın talimatı bize nefes aldırdı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ göreve gelir gelmez yakın çevresine bir talimat veriyor:
“Kadına şiddete karşı azami dikkati gösterelim.”
Yani:
“Peşlerini bırakmayın...”
Biliyorsunuz, kadına şiddet konusunda “Devlet de taraf oluyor...”
Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışması çok önemli.
Bozdağ’ın bu talimatı etkili oluyor.
Ve o Bakan’ın talimatı şiddet uygulayan yaratıkların peşini bırakmıyor.
İşte son örnek...
Bir süre önce bir yazı yazmıştım...
Genç kız DHA muhabirine şöyle diyordu:
“Onun ev hapsi bitti, benimki başladı...”
Eski kız arkadaşını silahla tehdit edip yüzüne kimyasal atan S.B., 20 yılla yargılanırken “ev hapsi” şartıyla serbest kalmıştı.
O ev hapsi alınca S.S. rahatlamıştı. Çünkü saldırgan tam evinin karşısında oturuyordu. Pencereleri birbirine bakıyordu.
Genç kız muhasebeciydi...
Rahatlamıştı ama yüzündeki yaralar bir türlü geçmediği için sokağa çıkamıyordu. İşyerine utanarak gidiyordu.
Ama aradan kısa bir süre geçince, mahkeme “Psikolojisi bozuldu” diye o saldırganın ev hapsini kaldırdı...
İşte o nedenle genç kız, evinin perdesini korkarak aralamış, saldırganın karşı apartmandaki penceresini göstererek DHA muhabirine şöyle demişti:
“Onun ev hapsi bitti, benimki başladı.”
Ve ben DHA’dan gelen bu haberi okuyunca şöyle yazmıştım:
“Kararı veren hâkim kim bilir hangi yasaya bağlı kalmak zorunda olduğu için bu kararı verdi... Sayın hâkimler... Değerli savcılar. Canım adalet... Lütfen biraz empati. Sizin kızınıza bu yapılsaydı...”
Ve önceki gün Adalet Bakanlığı’ndan bir telefon aldım...
“Fatih Bey, size bir bilgi vermek istedik. O yazdığınız yazıdaki ev hapsi kaldırılan kişi yeniden tutuklanmıştır... Şunun bilinmesini isteriz ki Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ bu konuda çok hassas. Adalet Bakanlığı olarak hukukun elverdiği ölçüde kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız...”
Nasıl mutlu oldum, bilseniz...
Adalet Bakanı Bozdağ’a defalarca teşekkür ettim.
Ettim, çünkü...
Artık kadına uygulanan bu şiddetten, her geçen gün gelen şiddet ve saldırganlıklardan, ölümlerden, işkencelerden bıktık. Bunaldık.
Neyse ki şimdi yeni bir yasa geliyor.
BİR TUTUKLAMA DA YALOVA’DAN
Adalet Bakanlığı’nın çabalarıyla kadına şiddet uygulayanlar için ibretlik sonuçlar geliyor.
İşte bir başka örnek...
Yalova’da 3 yıl önce 13 yaşındaki B.N.G. adlı kıza farklı tarihlerde 2 kez cinsel istismarda bulunan B.P. için tutuksuz yargılama kararı verilmişti.
B.P. tehditlerine devam ediyordu. Kız ve ailesi adaletten umudunu kesme noktasına gelmişti ki...
Tam bu sırada DHA olayın üzerine gitti ve haberleştirdi.
Başsavcılık harekete geçti. Ve önceki gün saldırgan tutuklandı.
Evet arkadaşlar...
Bu haberlerle biraz olsun içimiz rahatlıyor.
Umarım yeni yasa bir an önce çıkar.
Ve kadına şiddet uygulayan bu alçaklık biraz olsun azalır...
BUGÜN GÜNLERDEN BAHAR
Şiddete uğrayan Ukrayna’daki masum insanlar dahil...
Umarım bütün dünya gelen baharı hissedebilir...