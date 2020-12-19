Böyle cinayet ancak filmlerde çözülür

Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.
Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..
Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”
Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.
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25 İDARECİ LİSTEDE
Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”
· Ankaragücü 1 yönetici,
Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.
Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.
Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.
Ve her bakışta soruyorlardı:
“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”
Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...
Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.
Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.
2)Orduya getirilen din işleri subaylığı uygulaması “gericilik” midir?
3)Tank Palet Fabrikası olayı nedir? Önceki gün bütün bu soruları MSB kaynaklarına sordum ve cevaplarını aldım. Ama önce şunu söylemeliyim: Arkadaşlar, Türk ordusu siyasete bulaştırılmaktan çok çekti. Geçmişteki tecrübelerden alınan derslerle söylüyorum. Siyasetin eli askerin içine uzandıkça, asker siyasi tartışmalara malzeme edildikçe hep beraber kaybediyoruz. Millet olarak zararlı çıkıyoruz.
Askerin moral değerleri üzerinden süren bu tür tartışmalar zehirli bir sarmaşık gibidir. Nice çınarları sarıp çürütür.
O yüzden “Yapmayın” diyorum.
Cevaplara gelince...
TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’Lİ KOMUTAN HULUSİ AKAR PAŞA’YA LİYAKAT NİŞANI VERDİ Mİ?
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yüksek Liyakat Nişanı, 23 Ocak 2015 tarihinde John Michael McHugh ve Savunma Bakanı Chuck Hagel onaylarıyla verildi. Basında çuval geçirme olayı olarak ifade edilen hadisenin yaşandığı (Irak, Süleymaniye) 04 Temmuz 2003 tarihinde birlik komutanı Alb. William Mayville (173’üncü Hv.İnd.Tug.K./Kerkük) olup, bağlı olduğu Musul’daki 101’inci Hv.İnd.Tüm.Komutanı Tümg. David Petraeus’tur. ‘Türk askerinin başına çuval geçirdiği komutandan liyakat nişanı aldı’ denilen Raymond T. Odierno ise, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Tikrit’te görevlendirilen (4’üncü Piyade Tümen Komutanlığı/Texas-ABD) askerdir.”
Evet, olayın resmi cevabı budur...
Cuma akşamı anladık ki ciddi bir tehlike var.
Nereden mi anlıyorum.
Bağcılar tramvayı söylüyor her şeyi.
Bakar mısınız tramvayın içine...
Millet burun buruna gelmemek için daha ne yapsın.
Yüzlerde bir korku, bir tedirginlik...
Birisi hapşırsa millet birbirini ezecek.
Metro, otobüs, minibüs ne varsa bakın...
Hatırlayın. Salgının ilk çıktığı aylarda yine böyle sokağa çıkma yasakları başlamıştı.
O zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyordu ki;
“Ne olur gereksiz yere sosyal hayatta olmayın. Sokağa çıkmayın.”
Aradan aylar geçti.
Bakın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne dedi?
“Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.”
Geriye gidiyorum.
Bakan Koca
Olmadı...
Türk balıkçı gemilerini taciz ettiler.
Olmadı...
Türkiye’yi karşı sürekli NAVTEX ilan ettiler.
Yine olmadı...
Sonra Libya’ya yardım malzemesi götüren Türk bayraklı gemiye karşı “haydutluk” yaptılar.
Türk personelin başına silahlı asker dikip, o anların görüntülenmesine izin verdiler.
İstediler ki o görüntüler yayınlanınca Türkiye’de infial olsun...
Evde bir heyecan.
Dr. Kathleen, önce çocukları öptü.
Sonra eşine sarıldı:
“Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...”
Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi.
Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...
*
Orta Afrika’da bir yer...
Gece yarısı...
Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.
“Vahşi hayvan kaçakçıları”...
Yavru fil peşindeler...
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...
Reform hazırlıkları...
Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...
Özel sektörü dinleyen bir anlayış...
Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...
Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.
Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?
İnandırıcı gelmiş miydi?
Arkasındaki duvar gibi...
Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...
Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...
Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...
Fatih Mahallesi sakinleri silah sesleriyle camlara çıkıyor.
Merak... Panik... Korku...
Acaba kim kimi vurdu?
Caddeye bakan evlerdeki birkaç kişi hemen polisi arıyor.
Polis zaten anında harekete geçmiş, caddeyi tarıyor.
Ve cadde boyunca kan izleri...
Ambulans çağrılıyor.
Ve yaralı en yakın hastaneye kaldırılıyor.
Heyecanlandım. Gururlandım. Ve umutlandım...
Çünkü...
Kıbrıs’tan yükselen şu sesler bir “ay-yıldız müjdesi”ydi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü:
“Yakın zamanda KKTC Cumhurbaşkanı, kardeş Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”
Arkadaşlar, bu söz çok önemlidir.
Çünkü bugüne kadar KKTC’yi resmen bir devlet olarak tanımayan Azerbaycan...
Bu ilk resmi ziyaretle, dünyaya resmen
VALİ KAFEDEKİ GENÇLERİ UYARIYOR
Vali Kemal Çeber, sosyal mesafe kurallarının aşıldığı ve uzmanlar tarafından bulaş noktası olarak görülen yerlerdeki vatandaşları uyarıyor. Kentteki en önemli bulaş noktalarından biri de, tabure üzerinde çay içilen mekanlar. Vali Bey aslında denetimden çok sohbet ediyor. Maskesi olmayan gençleri babacan bir dille uyarıyor. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini tavsiye ediyor.
VATANDAŞ, ‘ MASKE ŞART’ DİYOR
İşte o sırada DHA muhabiri bir vatandaşla konuşuyor. Ağzında maskeyle konuşan vatandaş şöyle diyor:
“Sokakta dolaşmaktan daha iyi burada oturmamız. Ama burada otururken de kurallara uyuyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, çayımızı içmediğimiz zamanlarda maskemizi de takıyoruz. ”
HERKES MASKESİNİ TAKMIŞ
Üç vatandaş taburede sohbet ediyor... Hepsinin maskeleri var. Ve gelen muhabire ağızlarında maskelerle şöyle diyorlar:
“Burada vakit geçiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maske takmayanları uyarıyoruz. Bu şekilde inşallah bu hastalığı def edeceğiz...”
Rahmetli Ecevit ve Erbakan Hoca nur içinde yatsın...
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz çok yaşasın...
Ve şimdi...
Barış harekâtı günlerinde Türkiye’ye uygulanan ambargoyu hatırlıyorum da...
Savaş uçaklarımızın yedek tekerlekleri için bile ambargo konmuştu.
Öylesine yukarıdan konuşuyorlardı ki...
“Hibe” adı altında, bizim yerli sanayimizi tıkıyorlardı.
“Ne gerek var? Bak biz müttefik olduk. Ben sana veririm. Yeter ki sen üretme...”
Benim cevabım:
“Devletler arasında aşk ilişkisi yoktur. Yalnızca menfaat ilişkisi vardır. Türkiye ve ABD’nin menfaatlerinin buluştuğu çok önemli noktalar ve konular vardır. Sonuçta Türkiye’nin dış politikasında bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler boyutunda ilişki sürer. Keskin krizler olmaz. İnişler çıkışlar olabilir.”
Ankara’dan edindiğim izlenim:
“Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki politikada bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler çizgisinde ilişki birer müttefik olarak devam eder...”
Yani diyorum ki...
Kur ve siyaset üzerine oynayanlar...
Boşuna kriz beklemeyin... Krize yatırım yapmayın...
Denizciliğe merak salmıştım. Amatör denizciliğin efsane ismi Sadun Boro, dünya gezgini Osman Atasoy ve Meriç Köyatası’nın verdiği cesaretle küçük bir yelkenli almıştım. Bu üçlüden epey bir ders de aldım.
Ve tek başına bir gezi sonrasında Göcek’te bir marinaya yanaşıyordum.
Hava sertti. Dümen tutmak zordu. Korkuyordum...
Marinaya girmiş “Şimdi ne yapacağım” diye şaşkın şaşkın bakarken, sancak tarafından bir ses geldi:
New York Times’ın merkezinden İstanbul’a bir telefon geliyor:
“İlk fırsatta Azerbaycan’a geçip oradaki durumu bütün çıplaklığıyla bir haber haline getirin.”
O günlerde Ermenistan Gence’ye füze yağdırıyor, çoluk çocuk gece uykularında yanıyor.
Merkezden gelen telefon üzerine New York Times’ın İstanbul büro şefi Carlotta Gall, hemen girişimlere başlıyor.
Ve Azerbaycan’a giriş için doğal olarak bulunduğu ülkeden yani Ankara’dan yardım istiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akreditasyonu kolaylaştırıyor.
Ve New York Times ekibi birkaç gün sonra Karabağ’a ulaşıyor.
Doğal bir gazeteci refleksiyle gidecekleri kenti kendileri seçmek istiyorlar.
Böyle cinayet ancak filmlerde çözülür
Mülayim Bey, Bursa’da bir parkta dinleniyordu.
Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
“Eyvah...”
Mülayim Bey’in sırtından kan sızıyordu. Hemen polisi aradılar.
Polis geldi ve daha ilk bakışta anons ettiler:
“Cinayet masası ve kriminal ekip istiyoruz.”
Polis ilk incelemede...
“Bu bir kurşun yarası” dedi.
Böylece cinayet masası dedektifleri devreye girdi:
- Mülayim Bey’i kim neden vursun?
- Düşmanı var mıydı?
- Şüpheli hareket eden aile üyeleri var mıydı?
İKİNCİ KURŞUN
Polis tam bu olayı soruştururken telsizlerden bir anons daha geçti:
“Heykel Atatürk Caddesi’nde saldırı. Yaralı var.”
Caddede yürüyen Eren Barış Yüksel, bacağına isabet eden bir mermiyle yere yuvarlanmıştı.
Ama Eren’in de etrafında ateş eden kimse yoktu.
Olay yerine en yakın polis bunu anons etti.
Telsizler bu anonsu geçerken...
Kriminal polis, Mülayim Bey’in vücudundan çıkan mermiyi özel mikroskop altında yorumluyordu:
‘YORGUN MERMİ’
Kriminal polis dilinde mermiler için değişik tanımlamalar var.
Bunlardan birisi de “yorgun mermi”...
Yorgun merminin anlamı şu:
“Çekirdek ağırlığına rağmen çarpma etkisini kaybetmiş mermi. Yani uzun mesafeden atılmış.”
LAZERLER KURULUYOR
Garip olan şuydu...
Bursa’da aynı bölgede, yarım saat arayla iki kişi bilinmeyen bir saldırgan tarafından vurulmuştu.
Ve ikisinde de “yorgun mermi” vardı.
İşte bu bilgi üzerine kriminal polis, bir ekip olarak olay yerinde çalışmaya başladı.
Bir ekip Eren’in bacağından vurulduğu yerde çalışıyor...
Diğer ekip, Mülayim Bey’in sırtındaki kurşun yarasının açısına göre vurulduğu masanın aynı noktasına bir lazer yerleştiriyordu.
LAZERİN GİTTİĞİ 1 KİLOMETRE
Mülayim Bey’in vurulduğu yerden santim açısıyla dikine yeşil lazer ışığı çalıştırıldı.
Evet arkadaşlar, buradan sonrasını DHA Bursa Muhabiri Gürkan Dural şöyle anlatıyor:
“Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşunu ve aynı çaptaki 2 merminin belli uzaklıktan sonra yavaşlayan ‘yorgun mermi’ olmasını dikkate aldı. 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen kriminal polis, 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yaptı ve silahın ateşlendiği yerin 1 kilometre uzaklıktaki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı.”
Habere devam edersek...
Mahalleye gelen polis ekipleri yine aynı açıdan lazeri çalıştırınca, ateş edilen muhtemel evi belirledi.
Ve evin Ozan Keskin’e ait olduğu ortaya çıktı.
Polis, Ozan Keskin’e hiçbir şey hissettirmeden evin çevresinde önlem aldı.
Birkaç gün öylece beklediler. Aynı anda evin hemen dışında boş kovanlar bulundu.
Ertesi gün bir operasyonla Ozan Keskin kıskıvrak yakalandı.
Mahkemede son sözü şu oldu:
“Çok pişmanım. Biliyorum ki kimse bunu istemez...”
SERİ KATİL BENZETMESİ
Arkadaşlar...
Bu olaya bakarsanız...
Size öylece bir polisiye olay gibi gelebilir.
Ama bilmediğimiz şey şu:
ABD’de durduk yere insanlara uzaktan ateş edip öldürenleri düşünün.
Sonra...
Hollywood filmlerindeki seri katilleri...
Mesela 55 yıldır yakalanamayan ve 37 kişiyi öldüren Zodiac katilini...
Şimdi diyorum ki...
Elindeki silahla uzaktan insanları öldürüp zevk almaya başlayan bu katil...
Acaba yakalanmasaydı...
Kim bilir hangi masumların kanını dökecek, hangimizin içine ayrılık acıları düşürecekti...
O yüzden diyorum ki:
Sayın Bursa Emniyet Müdürü...
Sayın Cinayet Masası ve Kriminal polisleri... Bu cinayetin failini yakalamak size sıradan bir soruşturma olarak gelebilir. Çünkü her gün benzeri katilleri yakalıyorsunuz. Ama hayır... Bu öyle değil. Adam uzaktan insanları vurmaktan zevk alıyor.
Yani aslında siz, potansiyel bir seri katili yakaladınız.
İnsanlık adına teşekkürler.
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