Böyle bir tesadüf ancak filmlerde görülür… Bu bir Kızılay mucizesidir: Gel kızım sana bir sarılayım

Haberin Devamı

1)- Belki de aşırı duygusallıktan dilediğim gibi yazamayacağım.

Ama olsun. Deneyeceğim.

Çünkü;

Deprem bölgesinde,

Evsiz kalıp köyünden şehre yürüyerek giden,

Orada Kızılay’ın konteyner kütüphanesinde ders çalışan Emine Kübra’nın,

Yıllar sonra,

Ders verdiği sınıfta “Gel kızım sana bir sarılayım” diyen Kızılay Başkanı Fatma Hanım’la kesişen hikâyesidir bu.

Şimdi biraz geri gidelim...

6 Şubat 2023...

Sabaha karşı yeryüzü öyle bir sarsılmıştı ki...

Küçük Kübra yataktan fırladı; annesinin kollarına. Sokağa kaçtılar. Direkler, evler yıkılmış. Felaket.

Kahramanmaraş yerle bir olmuştu.

Ve Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi’nde küçük Kübra’nın evi oturulamayacak haldeydi.

Haberin Devamı

Hayatlarımızı felç eden o deprem bizi çok kötü yakalamıştı.

Büyük acılardan sonra ilk şok atlatılmış, hayatı normale çevirmek için müthiş bir çalışma başlamıştı.

Emine Kübra Vizir, ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’taki yakınlarına taşınmıştı.

11’inci sınıftaydı. Ailesi doktor olmasını istiyordu.

Ama nasıl?

Böyle bir felaketten sonra bırakın okumayı hayatta kalmak meseleydi.

Ama inat ettiler. Vizir Ailesi ayağa kalkmak için birbirlerine sarıldı.

Aylar geçti.

Ve Emine, okula devam etmeye başladı.

11’inci sınıfa devam edemediği için 12’nci sınıftan başlamıştı. 11’inci sınıfın derslerini de vermek zorundaydı. O yüzden daha çok çalışmalıydı.

Ama nasıl? Nerede okuyacak. Kitapları nerede bulacak?

İşte o sırada gördü konteyner kentteki Kızılay’ın mobil kütüphanelerini...

Öğretmenleri, ailesi teşvik etti. Emine Kübra, Kızılay’ın mobil kütüphanelerinde çalışmaya başladı.

Her gün yarım saat yürüyerek gitti. Okudu, çalıştı...

Ve nihayet okulu bitirip üniversite sınavlarına girdi.

İlk tercih olarak tıp fakültesini yazmıştı. Hayali buydu.

Heyecan dorukta. Acaba kazanabilecek miydi?

Haberin Devamı

Ve sonuçlar geldi.

Emine Kübra Vizir, sayısalda 520 puan alıp 4 bin 837’nci olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştı.

Müthiş bir sevinç. Mutluluk gözyaşları.

Depremin hayatımızda yarattığı o acılarla dolu çatlaktan bir filiz çıkmıştı.

Adı Emine Kübra’ydı.

Ve şimdi geliyoruz yazının başlığına.

2)- ÖĞRETMENİ KIZILAY BAŞKANI

Bu sırada Kızılay Başkanlığı...

Başkan Fatma Meriç Yılmaz, sınav sonuçlarıyla yakından ilgiliydi.

Fatma Hanım sonuçlar açıklanır açıklanmaz sordu: “Bizim çocuklardan bizim üniversiteyi kazanan var mı?”

Buradan sonrasını DHA’nın haberinden okuyalım: “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde biyokimya dersi veren Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ders sırasında büyük bir sürpriz yaşadı. Deprem bölgesinde Kızılay’ın kütüphanelerinde çalışıp tıp fakültesini kazanan Emine Kübra Vezir, ilk derste biyokimya hocası Kızılay Başkanı Fatma Hanım’a çiçek verip teşekkür etti.”

Haberin Devamı

3)- DUYGUSAL ANLAR VİDEODA

İşte o anı videoda izliyorum.

Fatma Meriç Yılmaz karşısında Kübra’yı görünce bir an duruyor: “Gel kızım sana bir sarılayım” diyerek öylesine kalpten sarılıyor ki...

Gözlerde mutluluk ve heyecan.

İşte Fatma Hanım’ın ilk sözleri: “Burada ekstra duygulanmamın sebebi hocalık yaptığım yerde ilk dersimi anlatırken, o bölgeden gelen Emine Kübra tıp fakültesini kazanmış. Benim sınıfıma gelmiş. Hem depremi yaşayacak hem o zorluğun içinde ders çalışacak ve gelip Ankara’da üniversite okuyacak. Biz, onunla gurur duyuyoruz. Bir de bana çiçek almış. Bizim ona çiçek vermemiz lazım.”

Arkadaşlar bu hikâyeyi Kızılay Başkanı Fatma Hanım’ın Emine Kübra’ya söylediği şu sözleriyle bitiriyorum: “Benim iki kızım da tıp fakültesinde okuyor. Seni evimize davet edeceğim. Kızlarımla tanışacaksın. Onlara kardeş olacaksın.”

İşte benim Kızılay’ım.

Haberin Devamı

İşte Kızılay’ın tarihine yakışan başkan.

Fatma Hanım siz Kübra’yı kızlarınıza kardeş ettiniz,

Ben de sizi bir kardeş olarak kutluyorum. Ve Emine Kübra gibi deprem bölgesinde Kızılay’dan destek alıp üniversite kazanan bütün çocuklar...

Sizi ve ailelerinizi yürekten alkışlıyorum.

Her biriniz dik durmanın ve iradenin sembolüsünüz.