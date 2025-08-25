Boş rafları dolduralım… Haydi bir kitap da bizden bu harika çocuklara

Haberin Devamı

İstiklal Ortaokulu.

Türkçe Öğretmeni Nil Altınok uzun zamandır okula bir kütüphane istiyordu.

Ve bir sabah Okul Müdürü Nizamedin Özgün, aldı çekici çiviyi eline...

Okul müdür yardımcısı ve rehberlik öğretmeni yerleştirdi rafları...

Onlar rafları çaktı. Öğrenciler boyadı.

Ve böylece küçük de olsa bir kütüphaneleri olmuştu.

Sıra kitapları bulmaya gelmişti.

Biraz yardım, biraz kendi ceplerinden kitaplar aldılar.

Ama yetmiyordu.

Ve Türkçe Öğretmeni Nil Hanım, bir mail hazırladı.

Şöyle diyordu:

“Merhaba değerli arkadaşlar, ben Mardin Kızıltepe istiklal Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Sizlere kalpten gelen bir ricada bulunmak istiyorum. Okulumuzun bulunduğu bölge maddi imkânları kısıtlı bir bölgedir. Öğrencilerimiz istekli ve öğrenmeye çok hevesliler, ancak yaşlarına uygun güncel ve yeni kitaplara ulaşma imkânları oldukça sınırlıdır. Bu nedenle ortaokul seviyesinde uygun hikâye kitapları, bilgi kitapları ve çocuk edebiyatı eserleri başta olmak üzere bize kitap desteğinde bulunmanızı gönülden rica ediyoruz. Ortaokul seviyesine uygun hikâyeler, satranç takımları kutu ve strateji oyunları bizim için çok faydalı olur. Siz de bir kitapla bir çocuğun dünyasını değiştirebilirsiniz. Sevgi ve Selamlarımla...

Mardin Kızıltepe İstiklal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nil Altınok.”

Uzaklardan ve kalpten gelen bu mesaj beni o kadar etkiledi ki...

Önce Nil Öğretmeni buldum. İçten bir konuşma yaptık.

Milli Eğitim sistemine uygun ve çocuklarda bilimsel ve edebi ufuklar açacak kitaplar istiyordu.

Sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden İstiklal Okulu’nu buldum.

Gerçekten de Okul Müdürü Nizamedin Öğretmen dahil öğretmenleriyle, öğrencileriyle pırıl pırıl bir okul gördüm.

Öğretmenler, öğrenciler rengarenk boyamışlar.

Tam bir aile ortamı.

Harika bir okul dergisi de çıkartmışlar. Bilimsel yazılardan Gazze’ye desteğe...

Sportif başarılardan “Sıfır Atık ve Çöp Toplama” kampanyalarına kadar her şey var.

Sonra bir fotoğraf gördüm.

Tertemiz bir oda ve boş kitap rafları.

İşte o zaman dedim;

“Haydi bu rafları da biz dolduralım.”

Tabii burada önemli olan göndereceğimiz kitapların niteliği. Ortaokul çocukları için edebi ve bilimsel kitaplar. Satranç, bulmaca ve buluşların Teknofest’lerin ışığında kitaplar.

Çocuk klasikleri...

YENİ AZİZ SANCAR’LAR ÇIKAR

- Duvarlarını, bahçesini öğrenci ve öğretmenlerin boyadığı bu rengarenk okul, sporun her dalında dereceler almış.

Voleybolda, basketbolda şampiyonluklar... Dereceler...

Satrançta dereceler...

Eminim bu okuldan bu memlekete faydalı çocuklar çıkacak.

Unutmayalım...

Nobel Ödülü’nü alan iftihar ettiğimiz Aziz Sancar da Mardin doğumludur.

İlk, orta ve liseyi Mardin’de okumuştur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İÇİN ÖNERİ

Evet arkadaşlar;

Fotoğraflara baktıkça umutlanıyorum.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in çok doğru bir kararla aldığı “üniforma uygulaması”nı da hatırlamak gerekiyor.

Sayın Bakan;

Millet Kütüphaneleri gibi harika bir uygulamadan sonra,

“Okul Kütüphaneleri” kapsamında milletimiz kitap desteği yapsa nasıl olur?

Bunu acaba bir sistem olarak uygulayabilir miyiz?

Ayrıca yine “İki kitap, bir film” projesi gibi harika bir işi de başlattınız.

Okullara gönderilen listelerdeki kitapları, dar gelirli bölgelerimize bizler göndersek nasıl olur?

Eminim bu konuda da bir çözüm yolu bulursunuz.

ORADA BİR OKUL VAR UZAKTA

- Evet Sevgili Türkçe Öğretmenim Nil Altınok,

Harika bir iş yapıyorsunuz.

Sevgili Okul Müdürü Nizamedin Özgün,

Ve sevgili öğretmenlerim sizi yürekten kutluyorum.

Son olarak,

Kitap göndermek isteyenler için kargo adresi:

İstiklal Ortaokulu: Atatürk Mahallesi 824. Sokak No: 72 Kızıltepe/MARDİN