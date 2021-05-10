BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın dünya sahnesindeki tarihi mesajı

GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.
Gelin hayatından bir kareye bakalım.
İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.
Adını da öyle koymuş.
Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.
İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.
Böyle başlamış Gülşah.
Mühendislik okumuş. Yurtdışında master...
“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...
Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:
- 11 temel ilkenin;
- 9 amaç zincirinin;
- 50 hedef tablosunun;
- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...
Okurken heyecanlandım çünkü:
Her birimizin içine
Bir tarafta jandarma sıralanmış...
Önünde birtakım sandıklar...
Nedir bu?
Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...
Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...
Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.
Arılardan barikat yani...
Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...
Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...
Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...
Ve oradan bir anı...
Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:
- Troya Yılı nasıl ilan edildi?
- Kimin aklına gelmişti?
Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.
Çünkü hikâye derin...
Birkaç gün önce bir mail aldım.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...
Duygusallıkla yazmış...
Şöyle başlıyordu:
“Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.
Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim.
Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...
1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:
“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”
İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...
Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.
O günlerde Ankara’da Milli Meclis...
Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu.
Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı.
İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve
Ara seçimler yapılacaktı...
Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...
Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu.
Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...
Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.
Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı.
Kolay kolay sinirlenmezdi.
Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...
Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.
Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.
SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...
Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:
- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...
Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Derim ki:
- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.
- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak.
Niye sordum bu soruyu?
İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...
Kaya mezarları...
Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:
Fethiye ve Bodrum’daki
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....
Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....
Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....
Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....
Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...
DHA’dan Aslı Duran geçmiş:
“Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:
Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın dünya sahnesindeki tarihi mesajı
BM’nin 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, önceki gün Güvenlik Konseyi toplantısında çok önemli bir konuşma yapıyor.
Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...
Bu nedenle de ayrıca önemli.
Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.
Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...
Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.
Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.
En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...
Bozkır, BM Genel Kurul Başkanı olarak dünyanın en büyük devletlerinin dışişleri bakanlarına tarihi mesajlar veriyor.
İnce ince seçilmiş, insanlık için adaleti ve demokrasi öne çıkartan nazik ama etkili cümleler...
Bozkır’ın 15 dakika süren konuşmasından sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve diğer üyeler 5’er dakika konuşuyor...
Volkan Bozkır’ın konuşmasından satır başlarını şöyle özetleyebilirim:
AŞIDA ADALET: “Şu ana kadar üretilen tüm aşıların yalnızca yüzde 0,3’ü düşük gelirli ülkelerin kullanımına sunulmuştur. COVID-19 aşılarının eşit ve adil olarak dağıtılması gerekiyor. COVID-19 aşılarındaki fikri mülkiyet haklarının askıya alınması yönünde son dönemde yapılan çağrıları destekliyorum.”
EKONOMİDE BÜYÜK BUHRAN: “Pandemi sonucu, 1929 Büyük Buhranı’ndan bu yana yaşanan en büyük ekonomik krizle karşı karşıyayız. Milyarlarca insanın geçim kaynakları tehdit altında. Yaklaşık 115 milyon insan aşırı yoksulluğun eşiğinde. Bu yıl, 235 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olacağı hesaplanıyor. Yaklaşık 690 milyon kişi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya. Son yıllarda, milyonlarca insan çatışma, zulüm, açlık veya iklim değişikliği nedeniyle yerlerinden edildi. Milyonlarca insan, mülteci durumuna düşen ülkelerden kaçmak zorunda kaldı.”
GÜVENLİK KONSEYİ’NDE REFORM: “Birleşmiş Milletler şartı, Güvenlik Konseyine uluslararası barış ve güvenlikle ilgili özel bir sorumluluk vermiştir. Bugün, 15 Güvenlik Konseyi üyesinin aldığı kararlar, adımlar, 193 üye ülkeyi ve dünyadaki herkesi etkilemektedir. Doğru ya da yanlış, dünya çapında milyonlarca insan için Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler’in yüzüdür. Güvenlik Konseyi’nin görevini yerine getirmedeki başarısı veya başarısızlığı, BM’nin başarısı veya başarısızlığı olarak görülmektedir. Bugün, ne yazık ki Güvenlik Konseyi pek çok konuda bölünmüş durumdadır. BM sisteminin en demokratik organı olan Genel Kurul’un başkanı olarak, açık biçimde ifade etmek istiyorum: Temsil gücü daha yüksek, BM üyelerine hesap veren, şeffaf bir Güvenlik Konseyi’ne ihtiyacımız var.”
İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ: “Filistin halkı 50 yılı aşkın süredir işgal altında yaşıyor. Bu soruna, iki devletli vizyon temelinde, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), yetmiş yılı aşkın bir süredir Filistinli mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılıyor. 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin can simidi olan UNRWA’ya ihtiyacı olan finansman desteğinin sürdürülebilir biçimde sağlanması gerekiyor...”
MYANMAR’A GİDECEĞİM: “Myanmar’daki durum endişe vericidir. Her geçen gün daha fazla sivil hayatını kaybediyor. Askeri darbe, ülkedeki demokratik sürece de büyük zarar verdi. ASEAN üyesi ülkelerin liderlerinin, Myanmar’daki şiddet olaylarının bir an önce son bulması yönündeki çağrısını destekliyorum. Özellikle Arakan müslümanlarına, etnik azınlıklara, kadınlara ve gençlere yönelik şiddet olaylarından büyük endişe duyuyorum. Bu ayın sonunda, Myanmar’dan kaçan 800 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapan, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrine giderek Arakan müslümanlarının durumunu bizzat, yerinde göreceğim.”
YEMEN VE LİBYA: “Yemen’de yaklaşık 16.2 milyon kişi açlık sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Libya halkı on senedir zorluklar içerisinde yaşıyor. Bu sorunlara kayıtsız kalamayız.”
Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmadan sonra Volkan Bozkır’a bir mesaj attım:
“BM Genel Kurul Başkanı olarak dünya devlerinin temsilcilerine mesajlar verdiniz. Zoom ekranı bölündüğünde karşınızda dünyaya yön veren ülkelerin dışişleri bakanları vardı. Ne hissettiniz?”
Volkan Bozkır’dan cevap:
“Evet önceki gün BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılarak konuştum. Bundan şahsım ve ülkem adına onur ve gurur duyuyorum.”
Evet arkadaşlar...
Çevremizde büyük krizlerin çatışmaların olduğu bir coğrafyada...
AB hedefine yürürken karşımıza çıkan her türlü zorluğa karşı...
Uluslararası platformlarda zemin kazanmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
İşte en büyük zemin. BM Genel Kurulu...
Ve bir Türk’ün başkan olarak verdiği mesajlar.
Birbirimize doğru bağırıp kendi seslerimizi alkışlamak yerine...
Dünyaya sesimizi duyuracak zeminler kazanmak ne kadar değerli.