Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?

Taraftar öylesine dolu ve öylesine üzgün ki... Morale acıkmış, galibiyete susamış. O nedenle çok tepkili.
Daha ilk golde tribünden, “Yönetim istifa” sesleriyle birlikte kafalar protokole doğru dönmeye başladı.
Gözler Ali Koç’u arıyordu. Ama Koç orada değildi (Umarım bir sağlık problemi yoktur). Bir ara protokoldeki bir kişiyi Ali Koç’a benzettiler. Oraya doğru bakışlar arttı. Sinirler gerildi. Psikoloji şuydu:
iKiNCi GOL COŞTURDU AMA...
Fener ilk golü yedikten sonra; Derin bir sessizlik... Hücümda ‘alkışlar...’
Hemen ardından top kaybında ‘ıslıklar.’ Fener bir pozisyona girdiğinde “Haydi Fener” tezahüratı...
İki saniye sonra bir top kaybı ve aynı taraftardan gelen “Yuuuuuhhhh” sesleri. İki dakika önce alkışlayan taraftar...
İki dakika sonra, “Yönetim istifa” diye ayaklanan tribünler..
Dün bir sohbet sırasında çok güvendiğim bir diplomat söyledi bu sözü...
Gerçekten de öyle...
Şu hale bakar mısınız?
ABD “16 Şubat’ta Rusya saldıracak” diye açıklama yapıyor. Birçok ülke diplomatlarını Ukrayna’dan çekiyor... Rusya bir susuyor, bir yalanlıyor. Ama asker yığmaya devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü, “Rusya her an vurabilir...” diyor...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Rusya hazırlıkları tamamladı, an maselesi” diyor...
CIA “üç senaryolu işgal planı”nı açıklıyor.
Uydulardan gelen görüntüler havalarda uçuşuyor.
Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.
Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...
Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...
Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...
İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...
Görme engelli Hilal’in mahallesini...
Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...
Buyurun izleyelim...
Turizmin kapandığı günlerde...
Dünyanın tıkandığı sırada...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:
“24 milyar dolar...”
Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...
Ama oldu...
Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...
EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...
Ve bir de “kelepçe sözleşme”...
Onlarca mesaj geldi.
Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.
Yani:
Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.
İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...
Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.
Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...
Rum cemaati orada...
Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.
Muhteşem bir manzara...
Herkes mutlu...
Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...
Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...
Sonra biraz araştırdım...
Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.
Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.
Bir de örtülü tehdit var:
- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...
Peki ne oluyor?
Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.
Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...
Evet...
Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..
Şu fotoğraflara bakar mısınız...
Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...
Sanki cenazeye gelmişler...
Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...
Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.
36 yaşındaki efsane Nadal...
26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...
Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...
Çünkü orada her şey vardı...
Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...
Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...
Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...
Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?
Onca tuhaf bakış altında...
Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...
Ama o bunları hiç umursamıyordu...
Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.
Yıl 1933...
Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...
Ama kolay değildi...
Çünkü...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?
Bu yazıyı bir gazeteci olmaktan çok evinde hayvan besleyen birisi olarak yazıyorum...
Canım kedim “Deniz” ve diğer canlar için yazıyorum...
Gıdada KDV yüzde 1’e indi.
Sağ olsunlar...
Ama ya bizim canlarımız...
Onların da gıdaları var.
Üstelik onların seçme hakkı da yok. Yani onlar için pazara gidip en ucuz sebzeyi de alamıyoruz.
Belirlenmiş kuru gıdaları yemek zorundalar.
O mamalarda KDV yüzde 18...
Madem insanlar için gıdada KDV yüzde 1’e indi...
O zaman canlarımızın gıdasında da KDV indirimi olmalı...
Hayvanseverler artan mama fiyatları nedeniyle çok zorlanıyorlar.
Belediyeler pahalı gıda yüzünden kısıtlamaya gidiyor.
Pahalı gıdalar yüzünden sokaklara salınan hayvanlar var.
Sayın Emine Erdoğan...
Hanımefendi,
Siz sosyal alanda önemli şeyler yapıyorsunuz. Sizin sosyal konulardaki hassasiyetinizi biliyorum.
Ve bu mesele ekonomik olduğu kadar aslında sosyal bir meseledir.
Bürokrasinin üzerindedir. Zaten aylardır bürokrasi topu birbirine atıyor.
Ve Hanımefendi; siz Leblebi’ye mama verilirken görüyorsunuzdur.
İnsanlarda olduğu gibi canlarımızın da gıdalarındaki KDV indirilirse o sessiz dostlarımız için büyük bir haksızlık önlenmiş olacak...
Hayatlar kurtulacak...
Lütfen bu çağrımıza bir ses olun...
ANTALYA’DAN MARMARİS’E ELLER YÜREKTE, GÖZLER...
GÖZLER Rusya ve Ukrayna’dan gelecek haberlerde.
ABD durumu gerdikçe...
“Rusya saldırdı, saldıracak” haberleri pompalandıkça...
Pentagon, CIA, “İşgale birkaç gün kaldı” haberleri gönderdikçe...
Başta Antalya olmak üzere bütün Akdeniz ve Ege hop oturup hop kalkıyor...
Otelinden esnafına kadar şu sözü duyuyorum:
“Zaten iki sezondur pandemi yüzünden perişanız. Kredi borçları gırtlağımıza kadar dayandı. Şimdi artan maliyetler... Bir de bu savaş olursa, yandık.”
Hepimiz biliyoruz ki...
Antalya ve çevresi yazın Rus ve Ukraynalı turistlerle kazanıyor.
Savaş ve gerilim nedeniyle İngiliz ve Almanlar da tereddüt ederse...
Fethiye’den Marmaris’e kadar “kuraklık” olur...
O bölgeden kimle konuşsam bana soruyor:
“Ne diyorsun, gerçekten durum vahim mi?”
Bana göre değil.
Savaş çıkacağına inanmıyorum.
Ama bu gerilim bile yeter...
PANDEMİ GEÇTİ Mİ GEÇMEDİ Mİ?
SAĞLIK Bakanlığı’ndan bir türlü “sağlıklı” bir bilgi alamıyoruz.
Ölüm oranları yüksek. Pozitif sayısı 100 bin civarında.
Ama dışarıda sanki “Pandemi bitti, bitiyor” gibisinden bir hava estiriliyor.
Gazeteci olarak bana gelen birçok davete katılamıyorum.
Maske, mesafe kuralı esnedi mi?
Her kafadan bir ses çıkıyor.
Sayın Bakan Fahrettin Koca,
Pandeminin başından beri çok çalıştınız...
Şimdi eğer sonuna geldiysek şu merakımızı bir giderseniz.
Biz de rahat etsek...
HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ DÖNÜM NOKTASI OLSUN
BU ülke faili meçhullerden çok çekti. Çetin Emeç’ten Uğur Mumcu’ya, Bahriye Üçok’tan Hablemitoğlu’na kadar daha onlarca faili meçhul olay...
Daha geçen gün Falyalı cinayeti işlendi.
Şimdi Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili itiraflar var.
MİT yurtiçi ve yurtdışında çok önemli istihbarat çalışmaları ve operasyonlar yapıyor.
Belli ki MİT ciddi anlamda çağa ayak uyduran bir noktaya gelmiş.
Umarım Hablemitoğlu cinayeti aydınlanır da demokrasimize kasteden bu habis yapı ortaya çıkar. Bir dönüm noktası olur.