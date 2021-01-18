Bizden bakınca ‘barış havası’ oradan bakınca ‘oyun havası’

İşte:
Onca ağır sözlerden sonra Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta el yazısıyla yazdığı “Değerli Tayyip...” vurgusu... Biliyorsunuz böyle resmi mektuplarda el yazısı olmaz. İsimle hitap edilmez. Macron’un el yazısı, bir yeni dönemin işaretidir...
İşte:
Karşılıklı olarak büyükelçilikleri geri çektiğimiz Mısır. Sert açıklamalar. Keskin sözler. Ve iki ay önce başlayan “Bir adım sen, bir adım ben” anlamına gelecek yakınlaşmalar.
Türkiye, Mısır’ın NATO’da askeri ataşe bulundurmasına engel oluyordu. Bir jest olarak bu engeli kaldırdı.
Buna karşılık Mısır, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’nin Kıbrıs ve Batı Trakya ile ilgili önerilerine karşı koyduğu vetoyu (engellemeyi) kaldırdı.
Böylece iki ülke arasında “makul ilişki” zemini açılmış oldu.
Ve daha bunun gibi çok sayıda gelişme. Yunanistan, İsrail, Ermenistan, Suriye gibi gerilim yüklü ilişkilerde tansiyonu düşürecek adımlar atılıyor.
Tek bir söz, muazzam gerilimleri, savaşın eşiğine gelen dengeleri değiştirir.
İşte örneği...
Yunanistan’ın üst üste Türkiye’yi kızdıran NAVTEX ilanları...
Ocak ayı başlarında Girit’teki Suda Hava Üssü’nde tatbikata hazırlanan savaş uçakları...
Derken...
- Sabah saatleri: 11 Ocak Pazartesi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ağırlıyor.
Ve elbette konu Kıbrıs, Yunanistan ve Ege...
İngiltere’den Avustralya’ya kadar bir soru büyüyor:
Uluslararası seyahatlerde hangi aşı geçerli kabul edilecek? İngiltere, ABD, Avrupa, Pfizer/BioNTech aşısını oluyorsa... Türkiye, Afrika ve Asya’nın büyük bölümü Çin aşısı oluyorsa... Nasıl bir eleme yapılacak? Aşılar arasında bir ayrım mı olacak? Yoksa yalnızca antikora mı bakılacak?
Cevap: “Elbette antikor testlerine bakılacak.”
Yani her 6 ayda bir antikor testi mi olacak?
Daha iki gün önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris şöyle dedi:
“DSÖ, aşı için bir onay makamı değildir. Aşılara her ülkenin aşı düzenlemeleriyle ilgili makamları karar verecek.”
Bu açıklama, önümüzdeki dönemde ülkeler arasındaki seyahatlerde bir “aşı izin krizi”nin habercisi olabilir mi?
Avustralya’nın en büyük havayolu şirketi Qantas, uçağa binecek yolculardan
Kongre binasına saldıran vandallar ortalığı kırıp dökerken, bir saldırgan doğruca Demokrat Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine giriyor...
Ve işte dünya ajanslarına bu fotoğraf geçiyor.
Durdum, uzun uzun bu fotoğrafa baktım.
Her noktasını inceledim. O magandanın gözlerine baktım.
Postallarını masaya uzatmış...
Hoyrat, külhan, ukala bir bakış...
Ve “Beni çekin” diyen bir şımarıklık..
Hepimize küfreder gibi poz veren bir maganda.
Önceki hafta, Libya Kara Harp Okulu Komutanlığı’nın mezuniyet töreniyle başlayan çok önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Harp okulu öğrencilerinin geçit töreninde, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri’yle birlikte selam veriyordu.
Burası darbeci Hafter’in saldırısıyla 34 Libya harp okulu öğrencisinin şehit edildiği yerdi.
Verilen birlik mesajı bu nedenle doğrudan
Türkiye’nin bölgesine göre en kritik, en hassas, devletin gizli bilgilerini içeren kriptolarını yazarlar.
Dahası o kriptoların içeriğini belirler, bir sonuca doğru değerlendirip siyasi iradeye gönderirler.
Ketumdurlar... Titizdirler... Çoğu zaman susarlar... Yüzlerinde hep o mütevazı ifade vardır.
“Sakin güçtür”ler...
Cumartesi günü yazdığım gibi...
Onlar, “tarafları rencide etmeden çözüm bulma uzmanı”dırlar.
Diplomatlardan söz ediyorum.
Önceki gün T24’ten
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi...
İlçeye 90 kilometre uzakta, Sarıbal Mahallesi...
Toprağa kireçle çizilmiş bir tenis kortu. Poşu, şalvar, ellerinde raket. Tenis oynayanlar...
Muhteşem bir görüntü...
Karşılıklı keskin ve suçlayıcı açıklamalar olsa da...
Savaş gemileri karşı karşıya gelse, radarlar birbirine kilitlense, jet uçakları kanat kanada gelse de...
Alt tarafta...
Diplomasinin engin, derin ve ıssız sularında bir temas vardır.
İşte budur gerçek olan...
Bu girişi şunun için yaptım.
Ankara’dan bizim Uğur Ergan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını öylesine güzel aktardı ki...
Kısa... Net... Öz... Açık mesajlarla dolu bir sohbet...
Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazmıştım.
Pınar Gültekin’in babası bu talebi aynen geri çevirmiş.
Bu olayı ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’e soruyorum.
Aynen şu cevabı veriyor:
“Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur. Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.”
ÖZGÜR ÖZEL’DEN TELEFON
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi: “Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”
Bu noktadan sonra
Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...
Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...
Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.
İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...
Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış.
Demiş ki:
- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...
Babanın cevabı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın özellikle kapanış konuşmasındaki üslubu...
Muhalefetten gelen “sataşmalara” karşı, ilk kez bir “siyasi kıvraklık” göstererek keskin cevaplar veriyor.
Bir anlamda “teknokrat” yapısından “siyasi yapıya” evriliyor.
Fuat Oktay, daha önce muhalefetten gelen sataşmalara karşı istatistikler, tablolar, rakamlar göstererek cevap verirdi.
Oktay, polemikten kaçınmak için cevap verirken parti ve isim vererek kişiselleştirmezdi. Şimdi doğrudan isim veriyor...
Hatta “Franco benzetmesi” gibi keskin siyasi cevaplar veriyor.
Bu nedenle...
Oktay
“Sayın Bakan dedi ki...”
“Sayın Başbakan dedi ki..”
“Aman şunu şöyle yazın...”
Ama işin aslı öyle değildir.
O basın müşaviri kardeşlerim ellerinden geleni yapar. Kimi zaman mutsuz olurlar, kimi zaman başarılı...
Sonuçta basın müşavirliği zor iştir. Hepsine saygım o nedenle sonsuzdur.
Ama bu defa farklı bir olayla karşılaştım.
Tarım Bakanlığı Basın Müşaviri
İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.
Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.
Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.
Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.
Dikkat edin...
Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
Vay be...
Nasıl yani?
Şöyle diyor haber:
“Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”
Böylece iki kişi gözaltına alınmış.
Casusluk iddiası bu...
Ama insan bunu okuyunca...
Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...
Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.
Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..
Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”
Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.
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25 İDARECİ LİSTEDE
Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”
· Ankaragücü 1 yönetici,
Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.
Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.
Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.
Ve her bakışta soruyorlardı:
“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”
Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...
Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.
Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.
2)Orduya getirilen din işleri subaylığı uygulaması “gericilik” midir?
3)Tank Palet Fabrikası olayı nedir? Önceki gün bütün bu soruları MSB kaynaklarına sordum ve cevaplarını aldım. Ama önce şunu söylemeliyim: Arkadaşlar, Türk ordusu siyasete bulaştırılmaktan çok çekti. Geçmişteki tecrübelerden alınan derslerle söylüyorum. Siyasetin eli askerin içine uzandıkça, asker siyasi tartışmalara malzeme edildikçe hep beraber kaybediyoruz. Millet olarak zararlı çıkıyoruz.
Askerin moral değerleri üzerinden süren bu tür tartışmalar zehirli bir sarmaşık gibidir. Nice çınarları sarıp çürütür.
O yüzden “Yapmayın” diyorum.
Cevaplara gelince...
TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’Lİ KOMUTAN HULUSİ AKAR PAŞA’YA LİYAKAT NİŞANI VERDİ Mİ?
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yüksek Liyakat Nişanı, 23 Ocak 2015 tarihinde John Michael McHugh ve Savunma Bakanı Chuck Hagel onaylarıyla verildi. Basında çuval geçirme olayı olarak ifade edilen hadisenin yaşandığı (Irak, Süleymaniye) 04 Temmuz 2003 tarihinde birlik komutanı Alb. William Mayville (173’üncü Hv.İnd.Tug.K./Kerkük) olup, bağlı olduğu Musul’daki 101’inci Hv.İnd.Tüm.Komutanı Tümg. David Petraeus’tur. ‘Türk askerinin başına çuval geçirdiği komutandan liyakat nişanı aldı’ denilen Raymond T. Odierno ise, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Tikrit’te görevlendirilen (4’üncü Piyade Tümen Komutanlığı/Texas-ABD) askerdir.”
Evet, olayın resmi cevabı budur...
Bizden bakınca ‘barış havası’ oradan bakınca ‘oyun havası’
İki gündür Türkiye’nin başta Yunanistan olmak üzere, Akdeniz, Ege ve AB coğrafyası için verdiği “barış mesajlarını” yazıyorum.
2021 için umutlanıyoruz.
İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği “samimi” mektup...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “yeni dönemde barış” için gösterdiği olağanüstü çaba ve görüşme trafiği...
Son olarak Yunanistan’la 25 Ocak’ta yapılacak “istikşafi görüşmeler”den gelen umut...
Tabii ben bunu Ankara’dan aldığım mesaj ve kulislerle yazıyorum...
Ve gönlümden de böyle geçtiği için umuda doğru “pozitif” bir alfabe kuruyorum...
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
Ama bir de madalyonun öteki yüzü var.
İç siyasete kurban edilen diplomasi gibi...
Ben buradan Türkiye’nin “barış öncelikli” mesajlarını yazarken, tecrübesine, bilgisine çok güvendiğim değerli dostum emekli büyükelçi Tugay Uluçevik çok nazik bir hatırlatma yapıyor.
Bir anlamda, diplomasinin umut kadar “gerçeğe” de ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor.
Ve örnekler veriyor...
Bizim barış mesajları verdiğimiz 11 Ocak’ta Yunan sözcü Papaioannou bir çiçek dalı uzatıyor:
“Yunanistan, uluslararası hukuk temelinde MEB ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunu görüşmek üzere Türkiye’nin yapacağı münasip bir davete olumlu yanıt verecektir.”
Bu çok güzel...
Ama bizden olumlu yanıtlar gelmeye başlayınca Atina’da üslup değişmeye başlıyor.
Deyim yerindeyse...
“Bizdeki barış havası, Atina’da iç politikanın oyun havası”na dönüşüyor.
Yani 12 Ocak’ta... Bizden “olumlu mesaj” gittiği gün...
Yunan Bakan Varvitsiotis şöyle diyor:
“(...) tek bir anlaşmazlık konusu var: Deniz bölgelerinin uluslararası hukuka göre sınırlandırılması. Türk tarafının sürekli tehditleri altında hiçbir durumda ulusal egemenlik meselelerini tartışmıyoruz.”
Dahası var.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun jest olsun diye görüşmeye gelecek heyeti Antalya’ya davet ettiği günlerde...
Aynı isim bu defa Türkiye’nin, AB’nin baskısı ve ABD’nin ambargosu yüzünden görüşmeleri kabul ettiği gibi saçma bir iddiayı ortaya atıyor.
Daha açık bir deyişle...
Biz “Görüşmelere hazırız. Müzakere esastır” dedikçe, Yunan iç siyaseti bu beklemediği hamle karşısında şaşırıp sertleşiyor.
Çünkü onların beklentisi Türkiye’yi “oyunbozan” gibi göstermek...
O nedenle bu defa Yunan Dışişleri Bakanı Dendias yükleniyor:
“Yunanistan karasularını Ege’de 12 mile genişletme hakkını korumaktadır. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, birkaç hafta önce Atina’yı ziyaretinde ülkemizin bu egemenlik hakkına dair Rusya’nın tutumunu tarihi boyutuyla açıkça ortaya koydu. Önemle vurgulamak istiyorum.”
YİNE AYNI İSİM
Türk Dışişleri Sözcüsü ile Yunan Dışişleri Sözcüsü’nün aynı anda açıklama yaparak, görüşmelerin başlayacağını duyurduğu günün ertesi... Yine Varvitsiotis, 14 Ocak’ta parlamentoda yaptığı konuşmada şöyle diyor:
“Parlamentomuz 25 Ocak’ta başlayacak olan istikşafi görüşmelerin öncesinde ve özellikle 2020 yılı içinde Türkiye’nin tahrikleri karşısında bu yasayı kabul etmekle (İyon Denizi’nde karasularını 12 mile çıkartan yasa) Türkiye’ye masaya getirilecek olanın parti siyaseti değil, milli siyaset olduğu mesajını vermiştir.”
İNADINA BARIŞ İNADINA MÜZAKERE
Evet arkadaşlar... Buradaki “milli siyaset” vurgusunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.
Belli ki yıllarca iç siyasete kurban edilen “barış” yine öyle kolay görünmüyor.
Ama ben yine de “Umut var” diyorum.
Yunanistan her defasında “AB üyesi” olmanın Türkiye’ye karşı bir “diplomatik şımarıklık” kartına dönüşmesini istiyor olabilir.
İç politik kaygılarla sert mesajlar veriyor olabilir. Ama Türkiye onun beklediği gibi “oyunbozan” konumuna düşmüyor. Tam tersine “barış isteyen taraf” olarak ortaya çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yapacağı videokonferans...
Türkiye’nin teklif ettiği “Doğu Akdeniz konferansı”...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun çok kritik bir dönemde bu perşembe günü yapacağı Brüksel ziyareti... Orada AB’nin önemli isimleriyle yapacağı “Doğu Akdeniz konferansı” görüşmeleri...
Bütün bunları toplayınca...
Türkiye, Yunanistan’ın istemeye istemeye kabul edeceği bir “barış iklimi”nin hazırlayıcısı durumuna geliyor.
Tabii bizdeki “barış havası”nı, Atina’da iç politikaya ayarlı bir “oyun havası”na dönüştürme gayreti görülebilir.
Bu da bir gerçek... İzleyeceğiz...
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