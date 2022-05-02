Biz kuzeyde barış için uğraşırken güneyde ihanet tam yol çalışıyor

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Ahmet Kasım yavaştan başını öne eğmeye başlıyor.

Birkaç keskin soru daha...

“Ömrün hapiste mi geçsin?” falan derken...

Ahmet Kasım konuşuyor:

- Bu silahları Rodi Hüseyin isimli kişiden aldım. Her hafta bir miktar geçirecektim.

“Rodi Hüseyin kim?” diye sormadı bile polis...

Kayıtlarda “YPG’nin önemli lojistik unsuru” diye geçiyordu...

Ahmet Kasım devam ediyordu:

- Musul ile Duhok arasında taksi işletirim. Rodi Hüseyin, “Bu kolileri deponda sakla, gelip alacaklar...” dedi.

- Kim alacakmış?

- PKK.

Evet arkadaşlar, lafı uzatmanın anlamı yok. Zaten sağır sultanın duyduğu YPG/PKK ilişkisi bu defa devasa bir saldırı malzemesiyle ortaya çıkmış oldu.

Füzeleri, mayınları anladık da...

Niyeyse gaz maskeleri de var.

Ve bir soru geliyor aklıma:

- Biz kuzeyde dünyanın başına bela olan Rusya saldırılarını durdurmak için uğraşırken... ABD bize kuzeyde teşekkür ederken... Güneyde, yol verdiği bu ihanet dolu ilişkiler sessizce ilerliyor.

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Bunları bilerek diplomasi yapmak, ittifak götürmek nasıl bir zorluktur.

Bu coğrafyada bağımsız bir devlet olarak ayakta durmak, ilerlemek, yükselmek kolay değil arkadaşlar...

UKRAYNA FİİLEN NATO ÜYESİ

BAŞKAN Biden’in Ukrayna için ayırdığı silah bütçesi kongrede onaylanınca...

ABD’nin göndereceği silahların listesine bakınca...

Obüsler, tanksavar füzeleri, karadan havaya füzeler, mayın, stinger, helikopterler...

Ve on binlerce hafif silah...

Dedim ki:

“Bu silahlar bazı NATO üyelerine bile verilmiyor. Bunca silah ve ardından gelecek 20 milyar dolarlık savunma yardımı bütçesiyle Ukrayna resmen olmasa da fiilen NATO şemsiyesindedir.”

Tabii bu sözüme karşılık onlarca diplomatik ve uluslararası hukuk başlıklı cevap ve eleştiri gelebilir.

NATO, ABD’den ayrı bir kurumdur. Savunma paktı olarak diğer üye ülkelerini ABD’nin kararı bağlamaz...

Gibi... Gibi... Gibi...

Sonuç:

1) ABD olmadan NATO süper güçlere karşı çaresizdir. NATO’nun motor gücü ABD’dir.

2) AB üyeleri NATO içinde de olsalar ABD olmadan bir şey yapamıyorlar. Bu her krizde açık olarak görüldü...

Dolayısıyla ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı kapsamlı silah yardımı...

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O ülkeyi, fiilen NATO’nun motor gücü ABD’nin şemsiyesi altına almıştır.

Bu silahların Ukrayna’ya ulaşmasındaki lojistik olanaklar da NATO üyesi ülkeler tarafından sağlanacaktır...

Ukrayna için “fiilen NATO üyesi” dediğim de budur.

YAPMA BAŞKAN BU NE TESADÜF

ANTALYA’nın Aksu ilçesi...

Kumköy. Caretta Caretta’ların üreme alanı...

Yani 1’inci derece sit alanı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma altında.

Ama işte tam o kumsalda zevksiz, renksiz bir çardak işgali var.

Çevre Bakanlığı yıkım kararı aldı. Aksu Belediyesi’ne bildirdi...

Aradan günler geçti.

Aksu Belediyesi 29 Ocak’ta yıkacağını duyurdu.

Aradan yine günler geçti. 29 Ocak geldi çattı.

Başkan bu defa, “29 Nisan’da yıkıyorum” dedi...

Yine günler geçti...

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29 Nisan geldi, bu defa belediyeden bir başka açıklama:

“Yıkımı gerçekleştirecek 5 belediye görevlisinden 3’ünün korona olması nedeniyle yıkım ertelenmiştir.”

Yapmayın Sayın Başkan Halil Şahin.

Bu kadar tesadüf olur mu?

Nasıl inanacağız buna?

Nice bayramlar dilerim...