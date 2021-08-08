Biz içimizdeki yangınla uğraşıyoruz onlar dışarıdan kundaklıyor

Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.
İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...
Bugün de başka bir dayanışma örneği.
İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...
Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...
Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
İçimdeki ayyıldız öyle bir dalgalandı ki..
Ve hele bir de Eda’nın sözünü duyunca..
Özellikle hayata ve geleceğe karşı korkuları olan gençler için o sözü yazmak istedim..
Dün onlar son olimpiyat şampiyonu Çin’le oynarken biz yüreğimiz ağzımızda...
Sinir uçlarımızda birkaç damla gözyaşı...
Sevinç desen... Heyecan desen...
Ne dersen de...
- Hadi biz kendi içimizde bu betondan işgali ve rezaleti yaşayıp eleştiriyoruz... Peki ya karşıdan bakınca, dışarıdan nasıl görülüyoruz...
- İşte o nedenle kimseyi suçlamak değil...
- Kimseye öfkelenmek değil...
-“Bak sen şu rantiyecilere”
Karşı tarafta kardeşi Esra telefonda aramalarını bekliyordu.
Böylece Erol ve Nermin birbirlerini görerek konuşabiliyordu.
Nermin, Erol aramadan kızına saçını başını düzelttiriyor. Erol’a bitkin görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
Böylece Erol ve Nermin hiç olmazsa birbirlerinin gözlerinin içine bakabiliyorlardı.
“Bugün nasılsın canım?” diyen tatlı bir ses...
Bir gülümseme o günü ışıtıyordu.
Yazının başlığında sordum ya...
“80 yaşında aşk ilk günkü gibi olur mu?”
Rodos’ta Nicos Taverna’nın sahibi Nicolas: “Her yıl düğünler için gelinlik ve damatlığı İzmir’den alırdık. Çok kaliteli ve hesaplı olurdu. Bu sene hükümet Türkiye’ye kapıları kapatınca kaldık. Çocuklara da söz vermiştik..”
Nicos o kadar samimi ve Türk dostu birisi ki gülerek sordu:
“Ben sana ölçüleri versem bana damatlık kargolar mısın?”
Rodos üzerinden Leros’a kadar geçtik. Kimle konuşsam “Türkler nerede?” diye sordu.
Rodos’taki acenta Figen “Herkes dört gözle Türkleri bekliyor” diyor. Lindos’ta hediyelik eşya satıcısı “Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu” diye şikâyet ediyor.
Ve Türk bayrağını gören, “Siz nasıl gelebildiniz yoksa açıldı mı?” diye heyecanlanıyor.
Evet. Ege adalarında esnaf, turizmci bunalmış durumda.
Yüzünü yıkayıp ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra...
“Haydi Bismillah”diye kapıya çıkıyor...
Hayatı ve her şeyi olan küçük kasa yeşil kamyonetine atlıyor...
Aydın’ın ilçelerinde cadde cadde, sokak sokak geziyor.
DÜNYA ajanslarının ilk sıralarında hep aynı başlık:
“NATO çekiliyor. Türkiye Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini alacak mı?”
“Alırsa ne olur?”
Dünya merak ediyor çünkü
Taliban’la merkezi hükümet arasındaki savaş kızışıyor. Taliban ilerliyor...
Peki Türkiye oraya giderse, riskleri ve faydaları nedir?
Şimdi detaylara geçelim.
Türkiye ABD ile Kabil Havalimanı’nın güvenliği meselesini konuşurken Afganistan’da son durum şöyle:
Taliban ülkenin önemli sınır kapılarını ele geçirmiş.
İran sınırındaki İslamkale ve Türkmenistan sınırındaki Torkundi ilçeleri Taliban’ın kontrolünde.
Uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar Taliban’ın ilerleyişini doğruluyor.
Arkadaşlar eğer bu coğrafyada ABD bir yerden çekiliyorsa...
Orada mutlak bir Rusya ağırlığı başlıyor demektir.
Bakınız Suriye...
Bir şehit verdik...
Gencecik aile babası Görkem...
Marmaris dağlarından denize doğru akan o canım ağaçlar şimdi yok...
Kötü, kirli bir çirkinlik...
Bir ‘katliam karası’ olarak bize doğru baktığı için yazıyorum...
Unutmadık demek için yazıyorum bu yazıyı...
Çünkü. Unutuyoruz...
Geçenlerde efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç’ın hastanede yattığını yazmıştım.
Sayısız şampiyonluğu olan Muharrem Dalkılıç...
“Vefa” dedim... “Hatırlanmak” dedim...
“Muharrem Abi” çok mutlu oldu...
Ve Hıncal Uluç...
Hıncal Abi spora, atletizme gönül ve değer veren bir gazetecidir. Bana da örnek olmuştur.
Öyle bir yazı yazdı ki...
“Neden spor sayfalarında atletlerimizi göremiyoruz”
Döndüm bir daha okudum.
Şaşırdım... Bir daha okudum...
Haber şöyle başlıyor:
“6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.”
Ne demek bu?
Bir şehit verdiğimiz o yangın...
Türkiye’nin en güzel kıyılarına doğru inen ormanlarımızı kül eden o yangın...
Enerji hatlarındaki bakımsızlık yüzünden mi çıkmış?
ANKARA’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok yakında programını açıklıyor. Hem de muhteşem yeni salonunda.
Bu haberi alınca nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. Çünkü CSO, gençlik yıllarımızın, aşklarımızın, heyecanlarımızın çoksesli tarihidir.
Bunu en iyi kim bilir?
Mesela akşamları CSO’dan gelen sanatçılarla oturduğumuz Replik Bar’da Selçuk Yöntem bilir. Selçuk o zaman da sahiciydi şimdi de öyle.
Prof. Dr. Mustafa Sarı bir süre önce müsilajın son durumunu raporlamak için bir dizi dalış kararı almıştı.
Çanakkale’den Göcek’e kadar inecekti.
Merakla bekliyordum...
Mustafa Hoca o dalışlara başladı. Önce Çanakkale-Babakale arasında daldı.
Son olarak perşembe günü Avşa Adası’nda daldı...
İsmail’in elinde elektrikli testere...
Dallarından kıpkırmızı kirazların sallandığı yemyeşil ağacı kökünden kesiyor...
Testerenin çıkardığı o tiz ses içimizi yakıyor...
Canım ağaç devriliyor. İsmail aynı öfkeyle diğerine geçiyor.
Testerenin keskin ve tırtıklı kenarı ağaca saplanınca yine aynı ses:
“Ciiiiiiiiiiiaaaaaaa...”
Neredeyse bir çığlık...
Onlarca ağaç böyle ölüyor.
21 Haziran gecesi...
Sırası gelen Yusuf, tam teçhizat nöbet yerine geçmişti.
Dağlarda gölgeler kesilmiş, zifiri karanlık yayılıyordu.
Uzman Çavuş Yusuf, gecenin sessizliğini dinliyordu...
Hakurk bu... Malum.
Yıllarca PKK/YPG’nin kamp bölgesiydi. Şimdi Türk askeri orayı tutuyordu.
Ama alçaklık ve pusu bitmemişti.
Çünkü spor yazarlarına saygım var.
Ama bazen bilgi önüme geliyor.
Günlerdir Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e eleştiriler var.
Hatırlayalım...
İtalya yenilgisinden sonra basın “Yok bir şey, bu maçı unutalım” diye moral veriyordu...
Ben ise şöyle yazmıştım:
“Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter, dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar.
Biz içimizdeki yangınla uğraşıyoruz onlar dışarıdan kundaklıyor
BU fotoğrafları görünce insan başka ne diyebilir? En tarafsız...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Bu ağustos ayı başında PKK/YPG ve SDG’nin Suriye/Haseke’de yaptığı toplantıya ABD’den bir heyet katılıyor. Başında da ABD’li General Paul Calvert....
Salonun her köşesinde PKK/YPG’nin damgasının olduğu bir toplantı...
2. HOMELAND DİZİSİ GİBİ FOTOĞRAF
Şu fotoğrafa bakar mısınız...
Önde askerler. Yanlarında ve arkada bazı sivil Amerikalılar.
İşte o sivil Amerikalılar bana bir dönem nefes nefese izlediğimiz Homeland dizisini hatırlattı.
Hatta diziyi izlerken şöyle diyorduk: “Yahu bu bölüm aynı şu anda Irak’ta yaşananlar gibi.”
“Evet arkadaş hele bir önceki aynı Suriye. Nereden biliyorlar bu kadar şeyi...”
“Yok arkadaş, bu senaryoyu yazanlar arasında kesin CIA falan vardır...”
Bırakın tahmini...
Fotoğrafa bakınca net anlaşılıyor.
İşte Homeland’in Suriye’deki canlı aktörleri...
3. ABD’Lİ GENERAL AÇIKTAN SÖYLÜYOR
ABD heyeti toplantıya DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Gücü olarak katılıyor. (Tabii biz de DEAŞ’la mücadele eden bir ülke olarak o koalisyonun neresindeyiz diye sormuyorum.)
General Calvert toplantıda özetle şöyle diyor: “SDG ile ortaklığımız güçlü kalmaya devam edecek ve ABD hükümeti bunu destekliyor.”
Bunu söylerken hemen yanında PKK/YPG’nin elebaşları oturuyor... Devam ediyor:
“SDG ile koalisyon arasındaki kalıcı ortaklığı duyurmak için buradayım. Ortaklığımız, DEAŞ’ın devam eden yenilgisinin bir teyididir ve geçtiğimiz yıl boyunca bu konuda çok şey başardık. Koalisyon, DEAŞ’a karşı savaşan SDG’yi yüzde 100 destekliyor.”
Her şey ortada değil mi?
Bütün bunlar olurken Türkiye-ABD ilişkileri, NATO müttefikliği gibi konular tamamen dışarıda kalıyor.
4. PEKİ DEAŞ NEREDE?
Arkadaşlar...
General Calvert, PKK/YPG’ye verilen desteğin gerekçesini DEAŞ’la mücadele olarak açıklıyor... Ve bunun böyle devam edeceğini söylüyor...
Peki şu an Suriye’de asıl mesele DEAŞ mı? Ya da şöyle soralım. Şu andaki Suriye haritasında DEAŞ nerede?
* İşte 2015 Suriyesi’nde DEAŞ’ın etkili olduğu bölge...
Peki şimdi durum ne?
* İşte 2020 Suriyesi’nde DEAŞ’tan geri kalanlar...
Neredeyse yok gibi... DEAŞ silinmiş...
Tamam DEAŞ’la mücadele devam etsin ama... Mücadele adı altında bir başka projenin yürütüldüğü açık değil mi?
5. İŞTE O PROJENİN HARİTASI
İşte bu harita da PKK/YPG’nin ABD desteğiyle hâkim olduğu alanı gösteriyor.
Dikkat edin Suriye’nin yoğun petrol alanlarından birisi.
Bu haritanın bir başka özelliği de şudur.
Suriye, Rusya ve ABD arasında fiili olarak paylaşılmıştır.
Rusya, Lazkiye, Tartus gibi deniz üslerini “sonsuza kadar” kiralayarak, yıllardır hayalini kurduğu “sıcak denizlere” inmiştir. Karşılığında Esad’ın iktidarını korumaktadır.
ABD ise DEAŞ’la mücadele adı altında, İran ve Rusya’ya karşı PKK/YPG’den bir “tampon güç” oluşturmuştur...
Öyleyse soralım:
- Terörü dünya çapında tetikleyen iki çağdışı örgüt DEAŞ ve Taliban’la mücadele eden ABD, Afganistan’dan çekilirken Kabil Uluslararası Havalimanı’nın korumasını Türkiye’ye teklif ediyor da...
Türkiye’nin defalarca, “Ben bir NATO müttefiki olarak Suriye’de DEAŞ’la mücadeleye hazırım, yeter ki teröristlere prim verme” demesine rağmen, neden Afganistan’da yaptığını Suriye’de yapmıyor?
Soru karışık gibi gelebilir.
Ama özet olarak...
Afganistan’da Taliban’a karşı “Gel Türkiye, NATO var” diyen bir ABD...
Suriye’de DEAŞ’a karşı neden “Git Türkiye, PKK/YPG var” diyor...
Elbette bir cevabımız var.
Onu zaten biliyoruz.
O yüzden ben...
Elbirliğiyle içimizdeki yangını söndürmeyi öneriyorum...
Dışarıdaki kundakçılar zaten yüzlerce yıldır var...