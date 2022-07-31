Bisiklet cinayeti

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1. MURAT o pazar yine büyük bir keyifle Çatalca’daki evinden çıkarken kızına söz verdi: “Akşama dondurman benden.”

Murat’ın en büyük zevki hafta sonları çıktığı bisiklet turlarıydı. Ve o pazar rotasında Ayasofya, Ortaköy, Emirgân vardı.

İstanbul’un tarihi mekânları arasında hayallerine doğru pedal çeviriyordu. Jeofizik mühendisiydi. Belki de bu yüzden yeryüzüne çok daha farklı bakıyordu. Bisikletle geçtiği yöreler, dağlar, ovalar ona çok farklı görünüyordu. Ve bütün arkadaşları onun doğa sevgisini bilirdi. Çatalca’da Doğa Sporları Kulübü’nü kurmuştu.







Murat Albayrak Emirgân Korusu’nda bir mola verdi. Termostan çay ve simit...

Sonra tekrar kaskını taktı. Korumalıklarını giydi ve Çatalca rotasına girdi.

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Her zaman olduğu gibi dönüşü İstanbul Havalimanı yolundan yapıyordu. Aklında evin hemen yakınındaki pastaneden kızına dondurma almak vardı. Evet arkadaşlar...

Buradan sonrasını haberlerden okuyalım:

“İki çocuk babası Murat Albayrak İstanbul Havalimanı yolunda iki teker üzerinde seyrederken, seyir halinde bulunan taksi sürücüsü takip mesafesini korumayıp Albayrak’a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan jeofizik mühendisi metrelerce sürüklendi. Hastanede can verdi. 34 THK 25 plakalı taksinin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.”



2. BU KAÇINCI BİSİKLET FACİASI



İşte böyle arkadaşlar...

Çatalca’da Doğa Sporları Derneği kurucusu. Pırıl pırıl bir insan. Bir doğasever, bilinçsiz bir taksicinin kurbanı oldu.

Niye? Çünkü muhtemelen taksici önünde giden bisikletçinin yavaşlığından rahatsız olmuştur.

Taksi durağında sıraya bir an önce girecek ya.

Tampon mesafesinde yaklaşmış olabilir.

Çünkü dört tekerlekli araç kullananların önemli bir bölümü, bisikletlerin de bu yollarda sürüş hakkı olduğunu bir türlü kabul etmiyorlar...

Ve olayın ardından bir paragraf haber. 35 saniyelik televizyon görüntüsü...

Sonra unutuldu, gitti. Ama hayır. Biz unutmuyoruz.

Doğaseverler ve bisikletçiler olarak “Bu kaçıncı cinayet?” diye haykırmaya devam ediyoruz. Burada hangi birini saysam...







3. İZMİRLİ ZEYNEP ASLAN

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İzmir’de Karşıyaka Belediyesi bisiklet sporcusu Zeynep’i unutur muyuz?

Antrenman yaparken arkasından gelip çarpan Aycan Yörük’ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyonu unutur muyuz?

Kamyon şoförü suçlu bulunmuştu. Acaba şimdi durum ne?

4. İŞTE BALIKESİR’DEN BİR BİSİKLET CİNAYETİ DAHA

Savaş Kader tam bir bisiklet ve doğa tutkunuydu.

Yanında bir arkadaşıyla İzmir’den İstanbul’a pedal çeviriyordu. Özgürlük. Huzur... Sessizlik. Adrenalin. Durup uzak dağlara, ovalara bakma özgürlüğü. İşte bunları yaşıyordu Savaş.

Ama yine bir kamyonet... Ve DHA muhabiri Tufan Dalgıç’ın haberi:

“Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bandırma yolu Hıdırköy kavşağında meydana geldi. Bisikletiyle İzmir’den İstanbul’a giden Savaş Kader’e arkadan gelen G.Ü. yönetimindeki 06 BIZ 665 plakalı kamyonet çarptı...”

İşte böyle arkadaşlar.

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Duyarsız, eğitimsiz, dikkatsiz sürücüler böyle arkadan geliyor ve ezip geçiyorlar.

Çıldırmamak elde değil.

Kardeşim, o yol senin özel yolun değil. O yolda bisiklet de motosiklet de olacak. Ve sen kurallara uyacaksın...

Ama hayır. Olmuyor.

Çünkü böyle bir eğitim yok...







5. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE ŞOFÖRLER ODASI

Özellikle ticari araç kullanan sürücüler için mutlak bir “iki teker eğitimi” gerekiyor.

Eğitimin özeti de şudur...

Bisiklet kullananlara saygı. Onları kabullenme. Dikkatli olma...

İçişleri Bakanlığı tıpkı yayalar için yaptığı gibi bu konuda da bir seferberlik başlatsa...

Ulaştırma Bakanlığı bisiklet yolları için karayollarına tabelalar, uyarı işaretleri koysa...

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Şoförler Odası bu eğitimlere fiilen katılsa...

Belediyeler bisiklet yolları için biraz daha planlı ve özenli olsa...

En azından kazalar azalmaz mı?

6. AVRUPA ÖRNEĞİ VE EUROVELO

Her sıkıntılı konumuzda bir Avrupa örneği vermeyi hiç sevmiyorum. Ama ne yazık ki örnek orada... İşte rakamlar...







“EuroVelo, Avrupa’da sürdürülebilir bisiklet turizmi yaratmak amacıyla Avrupa Bisiklet Federasyonu’nun (ECF) geliştirdiği bir projedir. Bugün EuroVelo rotalarında, Avrupa’da 17 uzun rota yer almakta ve bu rotaların toplam uzunluğu yaklaşık 90 bin kilometreye ulaşmaktadır. Avrupa’da yıllık ortalama 60 milyon bisikletli seyahat yapılmakta ve bisiklet turizmi her yıl 63 milyar Euro’luk bir ekonomi oluşturmaktadır. Dünyada ise bisiklet turizmi kruvaziyer turizm ile yarışır durumdadır. Avrupa Bisiklet Federasyonu bisikletin küresel anlamda 150 milyar Euro’luk ekonomik faydası bulunduğunu açıklamıştır.”

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(Bu rakamlar bugün çok daha fazladır...)

7. YOLLARDAKİ PEDALDAŞLARA







Sevgili bisiklet ve doğa tutkunları...

Her bir acı haberde içim yanıyor. Bir bisiklet ve doğasever olarak sesimizi duyuralım istiyorum.

Yaz aylarında bisiklet kazaları artıyor. Her birinize keyifli, özgür ve huzurlu geziler dilerim... Ve şoför kardeşim: “Ne olur biraz saygı. Biraz dikkat...”