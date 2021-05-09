Birisi gül veriyor diğeri yüz güldürüyor

“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...
Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:
- 11 temel ilkenin;
- 9 amaç zincirinin;
- 50 hedef tablosunun;
- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...
Okurken heyecanlandım çünkü:
Her birimizin içine
Bir tarafta jandarma sıralanmış...
Önünde birtakım sandıklar...
Nedir bu?
Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...
Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...
Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.
Arılardan barikat yani...
Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...
Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...
Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...
Ve oradan bir anı...
Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:
- Troya Yılı nasıl ilan edildi?
- Kimin aklına gelmişti?
Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.
Çünkü hikâye derin...
Birkaç gün önce bir mail aldım.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...
Duygusallıkla yazmış...
Şöyle başlıyordu:
“Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.
Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim.
Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...
1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:
“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”
İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...
Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.
O günlerde Ankara’da Milli Meclis...
Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu.
Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı.
İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve
Ara seçimler yapılacaktı...
Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...
Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu.
Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...
Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.
Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı.
Kolay kolay sinirlenmezdi.
Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...
Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.
Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.
SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...
Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:
- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...
Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Derim ki:
- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.
- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak.
Niye sordum bu soruyu?
İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...
Kaya mezarları...
Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:
Fethiye ve Bodrum’daki
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....
Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....
Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....
Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....
Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...
DHA’dan Aslı Duran geçmiş:
“Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:
Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”
Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.
Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...
Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.
Ayşe
Birisi gül veriyor diğeri yüz güldürüyor
Bu pazar “gül” diyorum. Ama “gül”ün her anlamında diyorum. O yüzden sayfamızda iki kadın konuğumuz var. Gülşah ve Oya. Birisi hayatımıza “gül” veriyor. Diğeri hayatlarımızın sonuna doğru yüzümüzü “gül”dürüyor. Anlatayım.
GÜLŞAH GÜRKAN
Isparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.
Gelin hayatından bir kareye bakalım.
İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.
Adını da öyle koymuş.
Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.
İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.
Böyle başlamış Gülşah.
Mühendislik okumuş. Yurtdışında master...
Ve dönmüş kendi topraklarına. Isparta’ya. Gül bahçelerine...
136 yıldır Isparta’da gül yetiştiriliyor...
Hem de öyle bir gül ki...
Dünyada yalnızca üç ülkede yetişiyor. Ve en büyük üreticisi de Isparta...
Rosa damascena...
Öyle bir gül ki bu...
ISPARTA İÇİN BİR NİMET
Bırakalım Gülşah anlatsın:
“Bu gül türü dünyada çok az yerde yetişiyor. Endüstriyel anlamda esansiyel yağ veren tek tür. Bu kadar güzel kokan, en pahalı olan ve senede bir defa hasat veren de tek tür. Yalnızca elle toplanabilir. Bu gül, Isparta’nın havasını, suyunu, yüksekliğini seviyor. Başka bir yerde yetiştirmek istediğinizde ilk hasadını en erken üç yıl sonra veriyor. Ancak kokusu çıkmıyor. Rosa damascena, Isparta’ya verilmiş bir nimet.”
GÜL YAPRAKLARINDA YUVARLAN
Gülşah anlatmaya devam ediyor:
“Bu gül türü sabahın ilk saatlerinde toplanır. Düşünün yüzlerce kadın çıkar bu gülü toplarız. Ve öyle bir yerinden koparmak lazım ki. Tam dalın boynunu güle eğdiği yerden koparmalısınız. Ancak böylece ertesi sabah aynı yerden yine bir gül çıkar... Mucize gibi bir şey. Koparıyorsunuz. Sabah geliyorsunuz yenisi çıkmış... Mayıs ayı boyunca bu böyle.”
GÜLÜN VE ISPARTA’NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK
Gülşah bakmış ki dünyada tek büyük üretici Isparta. O zaman sormuş:
“Biz niye yalnızca üreticiyiz. Neden bir kozmetik markası çıkaramıyoruz.”
2011 yılında bu kararı almış. Kendi adının markasını yaratmış. Şimdi cilt bakımı ürünleri olarak 15’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Bir Türk kozmetik firmasının Japonya dahil birçok ülkeye ihracat yapması Isparta’nın kaderini değiştirecek bir başarı olabilir.
Tabii bir de turizm boyutu var.
İşte size bir öneri:
Mayıs adında Gülşah’ı bulun. Gidin Isparta’ya gül mevsiminde gül toplayın. Gül havuzunda yüzün.
Ve gülün enerjisiyle kahkahalar atın.
‘BİZİM İŞİMİZ 65 YAŞ ÜSTÜNÜ GÜLDÜRMEK’
Oya’yla sevgili dostum Yücel Okutur’un Dalyan’daki otelinde tanıştık. Oya sürekli gülüyor. Pozitif. Müthiş bir de hikâyesi var.
20 yıl önce tanıştığı Norveçli bir aile bütün hayatını değiştirmiş.
Oya Norveç’e yerleştikten sonra sağlık sektörüne yöneliyor. Zaten psikoloji okumuş. Ve özellikle “yaşlı turizmi”.
Oya ne yapıyor?
İşte kendi ağzından:
“Norveç Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı şirketiyiz. Bizim işimiz Norveç’te 65 yaş üstünü güldürmek...”
Nasıl güzel bir iş değil mi?
Oya Demirel devam ediyor: “Norveç’te 65 yaşın üstündeki herkes devlet garantisindedir. Onların tatillerini de devlet karşılar. Biz de onların nerede tatil yapacaklarını seçer, organizasyonlarını yaparız.”
- Siz mi seçiyorsunuz?
Evet ben gidiyorum, hangi ülkeyse bakıyorum. Kriterlerimiz var. Ona göre karar veriyorum. Norveç hükümeti de oraya 65 yaş üstü gitmek isteyenleri gönderiyor.
- Peki ne kadar süre kalıyorlar.
Mesela pandemi öncesinde Antalya’da bir resort otelde 300 misafiri 4 ay boyunca ağırladık.
- Peki o misafirlerin paralarını Norveç devleti mi ödedi?
Oya gülerek cevap veriyor:
Elbette devlet ödedi. Çünkü onlar yıllarca o devlet o ülke için çalışmış. Şimdi devletin onlara bakma zamanı.
(Eminim bunu okuduğunuzda siz de vayyyyy diyeceksiniz... Çünkü dünyanın ilk yaşlı turizmini başlatan ülke Norveç... Ortalama 1 milyon civarında 65 üstü var... Tabii toplam nüfus da çok az...)
Oya, BM’nin engelliler ve sokak çocukları projesinde de var. Anlayacağınız, Oya tam bir “yüz güldüren” hem de hayatın son döneminde “yüz güldüren”...
Dr. Oya Demirel bu gülümsemeyi aynen şöyle anlatıyor: “Hiç kimse sonunun nasıl olacağı garantisini veremez, dağın tepesinde bakıma muhtaç engelli 3 çocuğu ile yalnız yaşayan bir anne zor durumdayken yanlarında olmak bir insanlık görevidir.”
Evet, bu pazar “Anneler Günü” dedim.
Anneler “gülü” dedim.
ANNELER GÜNÜ ÖZEL
Lütfen yaşıyorsa gidin ellerinden öpün. Ben annemi ellerinden öperek uğurlamıştım...