Bir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek oldu

Turizmin kapandığı günlerde...
Dünyanın tıkandığı sırada...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:
“24 milyar dolar...”
Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...
Ama oldu...
Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...
EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...
Ve bir de “kelepçe sözleşme”...
Onlarca mesaj geldi.
Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.
Yani:
Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.
İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...
Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.
Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...
Rum cemaati orada...
Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.
Muhteşem bir manzara...
Herkes mutlu...
Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...
Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...
Sonra biraz araştırdım...
Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.
Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.
Bir de örtülü tehdit var:
- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...
Peki ne oluyor?
Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.
Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...
Evet...
Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..
Şu fotoğraflara bakar mısınız...
Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...
Sanki cenazeye gelmişler...
Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...
Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.
36 yaşındaki efsane Nadal...
26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...
Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...
Çünkü orada her şey vardı...
Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...
Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...
Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...
Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?
Onca tuhaf bakış altında...
Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...
Ama o bunları hiç umursamıyordu...
Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.
Yıl 1933...
Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...
Ama kolay değildi...
Çünkü...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...
James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...
Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...
Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...
Ne muazzam bir tesadüftür ki...
Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:
“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”
Nasıl yani...
Bir daha okudum.
Gerçekten de öyle...
Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...
Sonra...
Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...
Sonra...
“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”
1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:
“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.”
SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?
CEVAP:
Bir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek oldu
Haberi okuyup fotoğraflara bakarken Yeşilçam filmlerine gittim.
Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.
Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...
Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...
Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...
İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...
Görme engelli Hilal’in mahallesini...
Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...
Buyurun izleyelim...
*
Avcılar’ın Üniversite Mahallesi’nde sıradan bir gündür.
Muhtar Gülten Hanım, yeni taşınan Adem Bey’lerin işlemlerini hazırlıyordur ki...
Kapı çalar...
Adem Bey’dir gelen...
“Muhtar Hanım, nasılsınız?”
“Buyurun efendim. Ben de işlemlerinizi tamamlamıştım...”
“Sağ olun... Bu arada alt kat komşular...”
“Evet, bizim Hilal ve annesi Yıldız Hanım. Bir şey mi oldu?”
“Yok yok... Bizimkiler Hilal’le konuşurken çok duygulanmışlar da...”
“Hayırdır...”
“Nasıl söylesem, bilmem ki... Hilal’in bütün hayali gelinlik giymekmiş... Onu anlatmış...”
2) MUHTAR HANIM’IN GÖZLERİ DOLAR
Gülten Hanım bunu duyunca ağzından şu iki kelime dökülür:
“Ah canııııımmm...”
3) HİLAL’İN KADERİ
Hilal Yeşil doğuştan görme ve zihinsel engelli bir kızdır. Aldığı ilaçlar nedeniyle böbrekleri iflas edince diyalize mahkûm olmuştur...
Annesi Yıldız Hanım, eşinden ayrıldığı için dürüst bir avukatın yanında temizliğe giderek evini geçindirmektedir.
Bütün mahalle anne kızı sever... Ellerinden geldiği kadar yardımcı olurlar...
4) ERTESİ SABAH
Muhtar Gülten Ekici kafasına koymuştur:
Hilal’in hayali gerçekleşecektir...
Bunun için bir plan yapar. Mahalledeki esnafın kapısını tek tek çalacaktır...
Önce düğün salonu ayarlanmalıdır...
Gülten Hanım mahallenin düğün salonu sahibi Şeref Bey’in kapısını çalar:
“Şeref Bey’ciğim sizden bir ricam olacak...” der ve durumu anlatır...
Şeref Bey ayağa kalkarak:
“Ne demek Muhtar Hanım, elbette Hilal kızımız için salonumuz açıktır. Siz günü belirleyin, gerisi bende...”
5) SIRA GELİNLİKTE
Gülten Hanım büyük bir mutlulukla mahallenin terzisinin yolunu tutar.
Espina Gelinlik’in sahibi Murat Bey, Muhtar Hanım’ı kapıda karşılar:
“Oooo Gülten Hanım, hoş geldiniz. Buyurun...”
Muhtar Hanım hemen konuya girer ve “Hilal’in hayali”ni gerçekleştirmek istediğini anlatır.
“Şeref Bey hazır, siz de bir gelinlik ayarlarsanız...”
Murat Bey, Gülten Hanım’ın sözünü keser:
“Elbette. Bana biraz zaman verin. Gelinlik benden...”
Evet...
En önemli işler tamamlanmıştır. Sırada düğün pastası, kuaför ve araba kalmıştır.
Düğün pastasını Volkan Pastanesi’nin sahibi Mahir Budak Bey üstlenir.
“Hilal’e harika bir pasta yapacağım” der...
Kuaför Hülya Hanım gözyaşları içinde “Gelin başı benim işim” der...
Bütün bunlar 10 gün içinde tamamlanmıştır.
Şimdi sıra düğün hazırlıklarındadır. 2 aylık bir takvim yapılır.
Bir tek gelini evden alacak güzel bir otomobile ihtiyaç vardır.
Onu da avukat bey çözer...
6) MUTLULUK GÖZYAŞLARI
Hilal o gün rüyada gibidir. Gelinliğiyle düğün salonuna kardeşi Yasin’le birlikte girer.
Davetliler pırıl pırıl giyinmiştir.
Annenin gözyaşları arasında geline kına yakılır. Danslar edilir. Ve pasta kesilir...
Bütün Üniversite Mahallesi Hilal’in o mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamaz.
Ve ertesi gün DHA’dan İhsan Dörtkardeş haberi şöyle geçer:
“Avcılar Üniversite Mahallesi’nde doğuştan engelli Hilal Yeşil’in hayalindeki gelinliği giyerek mutlu olabilmesi için mahalle muhtarı öncülüğünde damatsız düğün düzenlendi. Mahalleli seferber oldu, düğün pastası kesildi, sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlendi. Hilal Yeşil, mutluluktan güçlükle konuşabildi, ‘Yanımda olan herkese teşekkür ederim’ dedi. Anne Yıldız Bektaş, ‘Kızımın en çok istediği gelin olmaktı’ diye konuştu.”
Evet arkadaşlar...
Senaryomuz burada son bulur...
Çok iyi biliyorum ki o düğünün gizli konukları da vardı...
Pastane sahibi Necdet Tosun. Kuaför, çiçekçi Neriman Köksal, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen. Gelini getiren otomobilin şoförü Yılmaz Köksal. Gelinliği diken Nubar Terziyan, manav Sami Hazinses, hatta dürüst avukat Ayhan Işık, Hilal’i izliyorlardı...
Ve umarım Filiz Hanım bu yazıyı okur...
YILIN MUHTARI GÜLTEN HANIM
Haberi okuyunca, Muhtar Gülten Hanım’ı buldum. Hiç soru sormadım. Yalnızca şöyle dedim...
“Bana göre yılın muhtarısınız. Allah sizden razı olsun...”
Gülten Hanım düğün salonundan pastaneye kadar tek tek o altın kalpli insanların isimlerini verdi.
Bunca kamplaşmanın, krizin, inatlaşmanın, nefretin üzerimize çullandığı bir dönemde Üniversite Mahallesi’ndeki bu dayanışma bize umut olsun... Bazen bir kalp dokunuşu yeter...