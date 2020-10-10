Bir Türkiye çınarının son arzusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Apartman yöneticisi Okan Dağlı da şaşırmış.
Hangi şapşal böyle bir hırsızlık yapar diye...
Sonra fotoğrafa baktım.
Yine inanamadım...
Ankara Tuzluçayır’da bir apartmanın yöneticisi sabah uyanıyor.
Ve bir bakıyor ki...
Güvenlik kameraları yerinde yok...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
Sonuçları geldikçe daha iyi anlıyoruz.
Belki bir basın toplantısıyla haberler arasından geçip gidiyor. Yeterince anlayamıyoruz.
Ama öylesine müthiş hikâyeler var ki... İşte bu pazar onları anlatacağım. O hikâyelerin kahramanlarını.
Başlıkta “
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Yani deniz mevsimi biterken...
Yani sonbaharla birlikte sahiller boşalırken...
Bütün çevrecilerin merak ettiği soru şudur:
“Acaba bu yaz ormanları ne kadar yaktık? Denizleri ne kadar kirlettik?”
Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ediyoruz...
Tabii Murat Bey’e hep çevreci sorular gelir.
Oysa şehircilik için de muazzam bir çalışma yürütüyor.
Deprem bölgeleri... Yeniden yapılan konutlar... Toplu konutlar... Şehircilik planları... Karadeniz’den Güneydoğu’ya, oradan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan yatırımlar...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
25 yıldır Vatikan’ın ana arşiv binasından girip fresklerle süslü tavanlardan ve uzun koridorlardan geçiyor... Turistlerin bir kapıya kadar girebildiği binanın, Dan Brown filmlerindeki o labirenti andıran ve odalardan oluşan asıl arşiv bölümü müthiş bir koruma altındadır.
Yıllardır işte o arşivde çalışır.
Arşiv binasının altında ise ışık ve nem ölçerlerle korunan resim, grafik ve haritalar bulunur. Bir kez de yeraltındaki özel korumalı odaya bir camiyi tanımlamak için girmiştir.
Evet, Rinaldo Marmara’yı ancak böyle bir girişle anlatabilirdim.
Çünkü dünyada Vatikan “özel” ya da “gizli” arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden birisidir.
Birkaç gün önce bir kitap çıkardı. Detaylarını aktaracağım.
Uzunca bir telefon konuşması yaptık..
Etrafı dağlarla çevrili 32 haneli Dağdibi köyü ahalisi, otobüsün önünde İnce’yle konuşuyor:
Vatandaş: “Parti kursana...”
“Kurayım mı?”
“Kuuuuuuur...”
Sonra bir daha soruyor Muharrem İnce:
“Yani parti kurayım mı?”
“Kuuuuur... Vallahi yıllar oldu buraya kimse gelmemiştir...”
Haritayı yıllara göre yapınca her şey görünüyor zaten.
2014’te Suriye’nin kuzeyine “kafa kesen sapkınlar, yani DEAŞ” yerleşiyor.
O günlerde internette yayınlanan “infaz videoları” ile dünya ayağa kalkmış durumda.
Avrupa’nın göbeğinde bombalar patlıyor.
Ve ABD karar veriyor:
“DEAŞ bitecek.”
NATO açıklamaları, uluslararası terörle mücadele falan derken Türkiye DEAŞ’a karşı taşın altına elini koyuyor.
İçini bir ateş basmıştı...
Ne güzel günlerdi.
Eşi Muhittin Bey’le ilk tanışmaları. Boğaz’da yaşanan o aşk dolu günler.
8.5 metrelik motorsuz kotralarıyla adalara doğru açılan yelkenler... Akdeniz’e inen ilk amatör denizciler...
İzinleri ayarlıyor. Hasta randevularını organize ediyor. Önceden teknesini “daha güvenli” diye Adriyatik’ten Türkiye’ye gönderiyor.
Ve nihayet teknesiyle bir tatile çıkıyor. Ülkesinin güzelliklerini göstermek için aynı hastanede çalıştığı 3 Amerikalı doktor arkadaşını da davet ediyor.
Davet eden de Ceyhun Zincirkıran...
Ceyhun denizci büyüğümüz, komodorumuz, gazeteci olarak da duayenimiz Necati Zincirkıran’ın oğlu... Çok şey öğrendik Sadun Boro’nun can dostu Necati Abi’den. Hâlâ öğreniyoruz. Ceyhun da babadan oğula bir denizci... İşadamı...
Dr. Hakan, ABD’de aynı hastanede çalıştığı üç doktor arkadaşıyla birlikte teknesine geliyor...
Türkiye’nin güney kıyılarını görecekler... Efsane medeniyetleri, Likya yollarını gezecekler...
Bodrum’dan yelkeni açıyorlar. Didim ve Deveburnu’ndan sonra dünyanın sayılı tarihi limanlarından Knidos’a geliyorlar.
Knidos milattan önceye dayanan bir medeniyet limanıdır...
Bu detay, AB’yi arkasına alma sevdasıyla Türkiye’yi Mavi Vatan’ından kovmak gibi bir gaflete kapılan Yunanistan’ın her şartta nasıl bir şımarıklık içinde olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Ömer Çelik’le konuşurken bir ara soruyorum:
“Doğu Akdeniz’de herkesin tatmin olacağı bir çözüm üretilemiyor mu? Yani Türkiye’nin de Yunanistan’ın da haklarının korunacağı bir çözüm?”
İşte Çelik’in cevabı:
“Biz aslında onlara en makul teklifi yaptık. Dedik ki, ‘Kıbrıs adasının etrafındaki zenginliklerin hakça dağılımı için bir mekanizma kuralım. Ada halkları bu mekanizma sayesinde gelirleri ortak olarak paylaşsın. Kıbrıs’ta bir ortak devlet kurulana kadar bu böyle gitsin. Sonra zaten o mekanizma gelişir’.”
“Tamam. Gayet makul. Peki ne cevap verdiler?”
Çelik:
“
Annesi Mukaddes Hanım’ın yaptığı buğday çorbasının kokusu yayılmıştı. Elini yüzünü yıkadı.
Babası “Muhammet!” dedi.
“Buyur baba...”
“Gel oğlum yanıma...”
Bir gariplik vardı. Gitti babasının yanına...
Topladıkları kâğıt ve plastikleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyorlardı...
İkisi de ortaokulda okuduğu için ancak okul sonrası gidebiliyorlardı. Okular açık olmadığı için uzun zaman çöp merkezinde kalabiliyorlardı.
Önceki gün iki kardeş yine çöp merkezine gittiler. Tam kâğıtları alıyorlardı ki...
Yunus bağırdı:
“Argeş, şu kırmızı şeye bakar mısın? Bizim bayrak değil mi bu ya?”
Argeş eğilip uzanır:
“Vallahi öyle... Üzerindeki çöplerden anlaşılmıyor ama...”
Yunus
Sözcü gazetesi muhabiri yazmış:
“Fatih Bey, MUÇEV yönetiminde olduğunuz söyleniyor. Bu konuda haber trafiği arttı. Bir açıklama yapar mısınız?”
Kibarca bir mesaj...
“Allah Allah” dedim, “Palavra haber yine piyasaya sürülmüş sanırım...”
Baktım. Gerçekten de Sözcü gazetesi “Sahiller parsel parsel tanıdık vakıflara veriliyor” başlığıyla haberi yayınlamış.
Sonra da sahilleri “parsel parsel” alan şirketin yönetim kurulunu yazmış...
Baktım, yönetim kurulunda ben de varım...
Tabii bunu okuyan birçok okurumdan mesaj geldi:
Bir Türkiye çınarının son arzusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın telefonu çaldı...
Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:
“Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.”
Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:
“Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.”
Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.
Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan “Türkiye çınarı”, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımıyla Türkiye’ye getirilen bu yaşlı çınar kim miydi?
Anlatayım...
*
Artık 95 yaşındaydı ve uzun zamandır Miami’de tedavi görüyordu.
Amansız hastalık giderek zorluyordu.
Sırasının geldiğini anlamıştı...
Oğlundan rica etti:
“Beni doğup büyüdüğüm topraklara götür. Vatanımda ölmek istiyorum.”
Yıllar nasıl da su gibi akıp geçmişti...
Bir Yahudi olarak 1925 yılında İstanbul’da doğmuştu.
Kendisine “Türk Yahudi” diyordu.
Türklüğüyle, vatanıyla hep gurur duymuştu.
İlk gençlik yılları...
Üniversite ve iş hayatı...
Meşakkat dolu çalışma yıllarının ardından, Türkiye’nin en büyük sanayicilerinden biri olmuştu.
Ama kazandığını millete kültür-sanat olarak geri veren bir sanayiciydi.
Jak Kamhi... Profilo holdingin kurucusu...
Ondaki vatan sevgisinin en güzel örneğini Hıncal Uluç yazdı.
Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yaptığı yıllarda...
ABD’deki Rum, Ermeni lobileri bir Türkiye düşmanlığı kampanyası başlatmışlardı. Türkiye yalnızlığa itiliyordu. İşte o günlerde Türk Yahudisi olarak Jak Kamhi, yanına bazı işadamlarını da alarak ABD’deki Yahudi lobilerini ziyaret etmişti. Türkiye karşıtlığı kampanyasına karşı müthiş çalışmalar yapmış ve olumlu sonuçlar da almıştı.
Uzun yıllar Türk sanayisinin lokomotifi olmuştu.
Evet, önceki gün bir Türkiye çınarını daha kaybettik.
CEFİ KAMHİ: ‘600 YILDIR BU TOPRAKLARDAYIZ’
Korkmaz Karaca’yı arayan Jak Kamhi’nin oğlu Cefi’ydi.
Dostum Cefi de babası gibi yüreği temiz bir Türkiye sevdalısıdır.
Dün bir “başsağlığı” telefonu açtım.
Aynen şöyle dedi:
“Fatih, babam son arzusu olarak vatan topraklarına gelmek istedi. Tabii 600 yıldır bu topraklarda yaşayan bir aile olarak bu vatan sevgimiz, Türkiye sevdamız hiç bitmez...”
‘GURUR DUYDUK’
İnsanın son arzusu olarak vatan topraklarında ölmek istemesi nasıl bir duygu yoğunluğudur...
Nitekim önceki gün Cefi, Korkmaz Karaca’yı arayıp aynen şöyle diyor:
“Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Hem ailemizi ihya eden kelimeler sarf etti, hem de bizi çok onurlandırdı. Hayatını bu devlete, millete vakfeden babamız için çok teşekkür ediyorum.”
Ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Jak Kamhi’nin bu arzusunu yerine getirmek için devreye girmesi, Türkiye’nin İsrail hükümetiyle olan meselesini “Yahudi düşmanlığı” gibi göstermek isteyenlere karşı ne kadar anlamlı bir mesajdır...
Hem de kalpten bir mesaj...
Hayat hikâyesi bir insanlık dersi olan Jak Kamhi gibi bir Türkiye sevdalısını rahmetle anıyorum...
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