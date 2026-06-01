Bir savunma bakanı daha nasıl uyarsın

50 ülkeden katılım var.

50 ülke geliyor ama biri hariç.

Komşumuz Yunanistan.

Ne gariptir ki;

Her fırsatta davet edilir. Ama o gelmek yerine tahrik dolu açıklamalar gönderir.

İşte bu tatbikatta konu İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yaptığı savunma anlaşmasına geliyor.

Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler böylesine muazzam bir tatbikat alanından uyarıyor:

“İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) askerî işbirliğini dikkatle takip ediyoruz. Bu girişimin askerî açıdan Türkiye’ye karşı tehdit oluşturması söz konusu değildir. GKRY, bölgede istikrarsızlığın sebebi olan aktörler için rol üstlenmekte. Bu durum GKRY halkı için ileride güvenlik sorunu haline gelebilir.”

Bir savunma bakanı bu “saçma ittifaka katılan” Rum yönetimi ve Yunanistan’ı daha nasıl uyarsın...

Güler’in sözlerinin en açık mesajı şudur:

“Bak kardeşim... Sen böyle ittifaklara girerek bana tehdit olamazsın. Ama siz bu ittifaklarla kendi halkınıza zarar verirsiniz. Beyhude silahlanmayla halkınızın refahı için harcayacağınız paraları dışarıdaki silah tüccarlarına verirsiniz. Onlar da boşa gider.”

Güler’in Yunanistan’a da bir mesaj var elbette:

“Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı paylaşımlar, barış ve istikrara zarar verme riski taşımakta. Hatırlatmak isterim ki... Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmamaktadır!”

Bu mesajların verildiği yer neresi?

Türkiye’nin yerli üretim tanklarının, toplarının, İHA’larının, füzelerinin, fırkateynlerinin görev aldığı muazzam bir tatbikat.

Bakan Güler’in bu konuyla ilgili açıklamalarını şöyle özetleyebilirim:

“Yapma kardeşim aklını başına topla. Netanyahu gibi bir çılgının peşine düşme. Yarın o buralarda olmaz. Ama biz bu coğrafyaya mahkûmuz.”



Bundan daha dostane ve keskin bir uyarı üslubu olabilir mi?

BU SIRADA NETANYAHU



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Efes 2026 tatbikatından verdiği mesajın uluslararası haber ajanslarına düştüğü günlerde;

İsrail savunma ajanslarından bir fotoğraf geliyor...

ŞU YÜZ İFADESİNE BAKAR MISINIZ?

CİNAYETE DOYMAK BİLMİYOR



Şu fotoğrafa bakar mısınız?









Önceki gün Lübnan’a ölüm yağdıran;

Daha önce Gazze’de on binlerce insanın ölümüne neden olan;

F-35I’nın kokpitinde oturana bakın.

Netanyahu.

Yüzündeki o ifade.

Yanında hava kuvvetleri komutanı.

Nasıl da cinayet yüklü bir sırıtma.

Sonra o kokpitin içinden bomba atar gibi konuşuyor:

“İsrail her zamankinden daha güçlüdür ve İsrail her zaman düşmanlarımızdan önemli ölçüde daha güçlü olmalıdır. Bu nedenle iki ilkeyi savunuyorum: Güçlenme ve bağımsızlık.”

Hâlâ silah almak peşinde...

F-15I ve radar aşan F-35IA uçaklarından oluşan iki yeni savaş filosu alıyor. Böylece F-35I filolarının sayısı dörde çıkacak. Böylece 100 adet F-35I ve 50 adet F-15IA olacak.

Sonra...

Cinayetle devam.

Netanyahu ve zihniyeti İsrail’de başbakan olduğu sürece;



Bu coğrafyada huzur olmaz.

İBRAHİM ANLAŞMALARI OLUR MU



Yunanistan ve GKRY’nin peşine takıldığı bu “cinayet sırıtışlı” adamla nereye varılabilir?

İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Yunanistan’a yaptığı uyarının anlamı budur.

Şimdi bu bilgiler ışığında geliyoruz Başkan Trump’ın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelere yaptığı “İsrail’le İbrahim anlaşması imzalayın” çağrısına.

F-35I’nın kokpitinden cinayet sırıtışıyla bakan bir kişiye nasıl güvenip anlaşma yapacaksınız?

GKRY ve Yunanistan üzerinden Türkiye’ye tehdit oluşturan bu kişiyle anlaşma olur mu?

Bütün bunlardan anlıyoruz ki;

ABD-İran gerilimi uzun süre bitmeyecek.

İsrail bölgedeki teröre devam edecek.

Ve elbette Türkiye savunma sanayii ile birlikte ekonomisini güçlendirmek zorunda olduğunu her defasında yeniden hissedecek.

Efes 2026 tatbikatı her zamanki gibi gurur ve güven vericiydi.