Bir gün babamla evde haberleri izlerken... Kızım bunu siz mi yaptınız, evet baba biz yaptık

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Evde vatan sevgisiyle büyümüştü. Milli bayramlarda evin balkonuna asılan ay yıldızlı bayrağa bakarak okula gitmişti.

Kolay değil, memur maaşıyla okuyordu.

Böylece yıllar geçmiş, İrem’in babası şerefiyle ordudan emekli olmuştu.

İrem artık üniversiteye gidiyordu. Mühendis olacaktı.

Bir zaman sonra İrem mühendis oldu. İrem’in aklı tasarım mühendisliğindeydi.

Bilimin yeni ufuklarına yönelip yaratmak istiyordu.

Onu da başardı.



İrem Güldemet

Türk Savunma Sanayii’nin can damarı diyebileceğim ‘Savunma Teknolojileri Mühendisliği’ne girdi.

Düşünün.

Dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile yarışacaksınız.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki beyinlerle yaratıcılık üzerine kapışacaksınız.

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Hem de dünyanın en keskin konusu savunma teknolojilerinde...

İrem’in için asıl eğitim o zaman başlamıştı. Hızla öğreniyordu.

Askerden ihtiyaçlar geliyor, onlar da ne yapabileceklerini düşünüyor, tasarlıyorlardı.

Havada, karada, denizde en gelişmiş savaş araçları...

Öğrencilik yılları bitmiş, dünyayla rekabet eden bir hayatın en keskin tarafında yürümeye başlamıştı.

Ve yaratmaya başladılar.

2) HAVADAKİ VURUCU GÖZ KAMİKAZE DRONE

Şimdi geldik beni en çok etkileyen konuşmaya.

DHA muhabirleri Oğuzhan Sarı ve Alper Şaşmaz, Savunma Teknolojileri Mühendisi İrem Güldemet’e soruyor.

Ve işte İrem’in cevabı:

“Ben bir asker çocuğuyum. Evde de milli değerlerle büyüdüm. Bir gün babamla haberleri izlerken, haberde gördüğümüz Kargu İHA’nın bizim ürünümüz olduğunu görünce ‘Sizler mi yaptınız bunu?’ diye sordu. Ben de gururla ‘Evet’ dedim. Bu bana sağlam bir motivasyon kaynağı oldu. Üst düzey komutanlarımızdan birinin, yaptığımız ürünün tasarımı konusunda selamlarını iletmiş olması da ciddi bir motivasyondu.”

İşte böyle arkadaşlar.

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Aslında haber dilindeki “motivasyon” kelimesi tam olarak anlatmasa da...

Duygu diliyle şöyle açıklayabilirim:

- Babasının mesleğinde müthiş bir iş başaran bir kızın, babasına verdiği cevabın gururu...

- Ve bir babanın kızından aldığı cevaptan duyduğu gurur...

Ve İrem’in şu sözü:

“Babama üst düzey bir komutandan selam getirdim...”

Şimdi emekli olmuş o askerin, bir baba olarak duyduğu mutluluğu düşünebiliyor musunuz?

Belki İrem de fark etmemiştir ama, o komutan gönderdiği o selamla babasına diyor ki:

“Sevgili silah arkadaşım. Vatanına milletine üstün hizmet yapan bir evlat yetiştirmişsin. Sana helal olsun...”

Ben de diyorum ki:

“Bir baba için daha ne olsun...”

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Mediha Sönmez Tanrıbakan

3) DENİZ GÜCÜMÜZÜN ‘ASENA’SI

DHA’dan Oğuzhan ve Alper bir mühendis kızımızla daha konuşmuş.

Mediha Sönmez Tanrıbakan...

Mediha, STM’nin Deniz Projeleri Direktörlüğü’nde Savaş Sistemleri Entegrasyon Grup Lideri olarak görev yapıyor.

Şu göreve bakar mısınız. Yazarken bile oturduğum yerde birkaç kez doğruldum.

Deniz projeleri... Savaş sistemleri... Grup lideri...

Birçok projeye imza atmış.

Ve en önemlisi Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türk Donanması’na teslim edilecek Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi olan TCG İstanbul’u bu millete hediye edecekler...

Mediha’ya “Ne hissediyorsunuz?” diye sorarsanız işte cevabı:

“Ülkemizin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılımda biz Türk mühendisler de deniz projelerinde birçok başarıya imza attık. Yıllar içerisinde yurtdışı bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltarak dünyada artık bu alanda parmakla gösterilen bir ülke haline geldik. Böyle bir başarının içinde olmak ayrıca gurur verici.”

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Mediha’nın bu sözlerini okuyunca... Türk Savunma Sanayii’ni yabancı kelepçesinden kurtaran bir dişi kurt gibi göründü bana...

Yani...

Asena...

Mediha övülen demektir. Adıyla övüyorum bu kızımızı...



Ebru Özdemir

4) PREVEZE DENİZALTISI’NDA GÖRMÜŞTÜM ONLARI

Birkaç ay önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle bir denizaltı atış testine katılmıştım.

Müthiş bir gündü.

22 metrelik çelik tüpün kapakları kapanıp da denizaltına doğru inerken heyecanlıydık.

O gün şöyle yazmışım:

“Bu arada askerlerin arasında dolaşan bazı siviller görüyorum.”

4 kişiler. Torpido ile atış yönetim sistemini birleştiren kahraman mühendisler...

Heyecanlılar. Çünkü harcadıkları o muazzam akıl teri, şimdi test ediliyor.

Yönlendiriliyor.

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Ve “Hurraaaaa...”

Hedef vuruluyor...

İşte bu anı gururla alkışlıyoruz...

Torpidoyu biz ürettik, atış yönetim kontrol sistemi bizim mühendislerin eseri...

Hayırlı olsun...

O günü hatırlayınca, Mediha ve arkadaşlarının bu milletin bekası için nasıl birer Asena gibi çalıştıklarını daha iyi anlıyorum.

YALNIZ SAVUNMADA MI

Ne garip bir rastlantıdır.

Mediha ve arkadaşları bir mühendis olarak Türk deniz gücüne bu gemileri verirken...

Hemen aynı tarihlerde ben bir başka yerde mühendis kızlarımızla konuşuyorum.

Çanakkale Köprüsü...

Limak Holding’den Ebru Özdemir’in “mühendis kızlarımız” projesi...

O gün o genç mühendis kızlar denizden 318 metre yukarıda... Bulutların üzerinde... Çanakkale’de... Asya’yı Akdeniz’e bağlamışlardı.

Hadi gelin bu iki olayı birleştirelim...

Bir tarafa bu milleti, bu devleti korumak için denizlere savaş gemileri, gökyüzüne dronları, İHA’ları yapan genç kızlarımız.

Diğer tarafta, bu memleketin geleceği için dünya çapında köprüleri kuran mühendis kızlarımız.

İşte budur arkadaşlar.

Savaşın ve barışın Asena’ları.

Mühendis kızlarımız.

Bunları gururla yazıyorum çünkü...

Ben bu ülkenin kadınları...

Şiddete uğramış perişan halleriyle değil...

Şiddeti durdurmak için tasarladıkları silahlarla...

Ve insanlığı birleştirmek için yaptıkları köprülerle anılsın istiyorum.