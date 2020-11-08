Bir çocuk bir halat attı bakın sonra nereye bağlandı

New York Times’ın merkezinden İstanbul’a bir telefon geliyor:
“İlk fırsatta Azerbaycan’a geçip oradaki durumu bütün çıplaklığıyla bir haber haline getirin.”
O günlerde Ermenistan Gence’ye füze yağdırıyor, çoluk çocuk gece uykularında yanıyor.
Merkezden gelen telefon üzerine New York Times’ın İstanbul büro şefi Carlotta Gall, hemen girişimlere başlıyor.
Ve Azerbaycan’a giriş için doğal olarak bulunduğu ülkeden yani Ankara’dan yardım istiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akreditasyonu kolaylaştırıyor.
Ve New York Times ekibi birkaç gün sonra Karabağ’a ulaşıyor.
Doğal bir gazeteci refleksiyle gidecekleri kenti kendileri seçmek istiyorlar.
Trabzonspor’un eski başkanı...
Muharrem Usta...
Sporseverliğinin, doktorluğunun yanında tam bir gönül insanı...
İşte o patron, kısa süre önce koronavirüs yüzünden kaybettiği doktor arkadaşının ardından bir yazı kaleme alıyor.
Dr. Engin Türkmen...
Usta’ya ait bir hastanenin başhekim yardımcısıydı. Koronavirüsten vefat etti.
Her birimizin “inanç adresleri”ne yazılmış bu mektubu olduğu gibi yayınlayacağım. Ama önce benimle ilgisini de anlatmam lazım...
CANIM ANNEMİ O YAŞATMIŞTI
“Abi şu fotoğrafa bakar mısın?”
Umut yıkılan binanın yerinde 2000’li yıllarda ne olduğuna baktı.
Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi.
Yani dere yatağı gibi bir yer.
İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış.
Adam domates ekeceği yere bina dikmiş.
Hani şu söz var ya...
Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.
Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...
Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...
Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...
Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...
Belki ben göremedim.
O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...
Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...
Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...
Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:
“Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”
Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.
İçimiz yandı.
Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...
Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
8 çocuklu bir ailenin yokluk içindeki mücadelesinden geldi.
Zifiri karanlık gecelerde uyumadı çalıştı.
Azmetti... Uğraştı... Acı çekti, yılmadı. “Doğduğum şartlara yenilmeyeceğim” dedi.
Batman’dan çıktı. Fen lisesini burslu okudu.
Ve şimdi o bir doktor.
O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Olayın vahametini anlatmak için bir kısmını aktarıyorum...
ANKARA’da polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 işyerinde sahte içki üretiminde kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
İSTANBUL’da polis, 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi ele geçirdi.
GAZİANTEP’teki baskınlarda 11 bin 250 içki etiketi, 1500 litre etil alkol ele geçirildi..
KARAMAN’da kaçak içki üreten kişiler yakalandı. 3 kişi tutuklandı.
KIRIKKALE’de bir işyerine yapılan baskında çok sayıda şişelenmiş kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahte içkiden yaşamını yitiren Harun İnanç, toprağa verildi.
ANTALYA
Ah yıkıntıların arasında gördüğüm oyuncak ayı...
Ah benim çocuklarım...
Gece yarısı rüyalarında vurulan yavrular...
Ah canım bebeklerim...
Anne-baba okuluna senede yüz binlerce lira para verir.
Altında araba... Aklı havada...
Kimisi var...
Anne-baba yemez içmez, okul masrafına yetiştirir.
O çocuk da zor okur. Okul asmak zevktir...
Ama kimisi var, işte böyle olur...
Uzaktan eğitim günlerindeyiz ya...
Sosyal medyaya düşen iddia, PKK terörünü işaret ediyor.
Yangının birkaç yerden çıktığı iddiaları da PKK şüphesini arttırıyor.
Önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordum.
Bakan Bey bu sırada helikopterle yangın bölgesini inceliyordu.
Cevabının özeti şöyle:
“Şu anda bütün gücümüzle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangının çıkışında bir terör olayı var mı? Tabii bu konuyla Süleyman Bey (Soylu) ilgileniyor. Bana gelen net bir şey yok.”
Ve dün de İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililere sordum.
Bakanlıktan aldığım bilgi de şöyle:
Eline geçen Amerikan Güreş dergisi Wrestling’deki yazıyı okuyunca daha da ümitlenmişti..
Dergideki araştırmacı şöyle yazıyordu:
“Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği Portekiz’e 933 mil uzaklıkta bulunan Azor adası açıklarında batmıştı. Bir süre sonra Azor adası kıyılarına 20 yakın ceset vurmuştu. Cesetler arasında 2 metre civarında boyu, belinde uzunca bir kuşak bulunan bir kişi daha vardı. Bu kişi Amerika’da güreşle ünlenen Koca Yusuf olabilirdi. Bu cesetlerin adanın kilisesinin bahçesine gömüldüğü söyleniyor...”
Sertoğlu o dönemde çıkan Yıllar Boyu tarih dergisinde bir yazı yazdı ve çağrıda bulundu:
“Koca Yusuf gibi büyük bir cihan pehlivanının kemikleri memleketine getirilmelidir.”
1964’TE İLK DENEME
Sertoğlu’
Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:
“Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.”
Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:
“Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.”
Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.
Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan “Türkiye çınarı”, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.
Peki, Cumhurbaşkanı
Apartman yöneticisi Okan Dağlı da şaşırmış.
Hangi şapşal böyle bir hırsızlık yapar diye...
Sonra fotoğrafa baktım.
Yine inanamadım...
Ankara Tuzluçayır’da bir apartmanın yöneticisi sabah uyanıyor.
Ve bir bakıyor ki...
Güvenlik kameraları yerinde yok...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
Sonuçları geldikçe daha iyi anlıyoruz.
Belki bir basın toplantısıyla haberler arasından geçip gidiyor. Yeterince anlayamıyoruz.
Ama öylesine müthiş hikâyeler var ki... İşte bu pazar onları anlatacağım. O hikâyelerin kahramanlarını.
Başlıkta “
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Bir çocuk bir halat attı bakın sonra nereye bağlandı
İki binli yılların başıydı.
Denizciliğe merak salmıştım. Amatör denizciliğin efsane ismi Sadun Boro, dünya gezgini Osman Atasoy ve Meriç Köyatası’nın verdiği cesaretle küçük bir yelkenli almıştım. Bu üçlüden epey bir ders de aldım.
Ve tek başına bir gezi sonrasında Göcek’te bir marinaya yanaşıyordum.
Hava sertti. Dümen tutmak zordu. Korkuyordum...
Marinaya girmiş “Şimdi ne yapacağım” diye şaşkın şaşkın bakarken, sancak tarafından bir ses geldi:
“Kaptan beni takip edin...”
Rahatlamıştım...
Onun da yardımıyla, bir pontona yanaşmıştım...
Hemen bottan inip bağırdı:
“Şimdi iskele koltuk halatını atın lütfen...”
Attım. Hemen bağladı. Sonra sancak halatı bağlandı...
Gözleri ışıl ışıl bir çocuk, bir anda halletmişti her şeyi. Sonra tonoz bağlandı...
“Adın ne kardeşim senin” dedim.
“Onur efendim” dedi.
Marinaya “palamar” olarak yeni başlamıştı. Yani, tekneleri bağlayan görevlilerden birisiydi.
Aradan aylar geçti.
Tabii gazetecilik öylesine yoğun ki... Fırsat bulup tekneye gitmek mümkün değil.
Arada birkaç gün kaçamak. Hepsi o kadar...
Bu arada bir fırsat bulup tekneyi Bodrum taraflarına çıkarmıştım. Uzun yıllar Gökova’da Sadun Abi’yle kalmıştık.
Aşağılara inmiyorduk.
YILLAR SONRA
İşte arkadaşlar, şimdi bu öykünün en ilginç sahnesine geliyoruz...
Biliyorsunuz son dönemde Ferit Şahenk marinacılık konusunda muazzam bir atak yapmıştı.
Marinacılık anlamında Akdeniz ve Adriyatik’i bir “Türk denizi” haline getirmişti.
Bodrum’dan Atina’ya, Adriyatik’ten İspanya’ya kadar marina ve limanlar almıştı.
Denizlerde dünya çapında söz sahibi olmuştu.
Marinacılık sektörüne de müthiş bir kalite getirmişti.
Her neyse.
Ticarettir bu... Ferit Bey büyük bir yabancı fon şirketine 14 marinasını sattı.
Akdeniz’in en güzel marinaları arasındaydı.
ONUR SEN MİSİN
Geldik bugüne...
Önceki yaz pandemiden de kaçıp izole olmak için bu defa Fethiye taraflarına indik.
Bende alerjik astım olduğu için ve 3 kez zatürre atlattığım için Osman Müftüoğlu beni resmen “izole etmişti”.
“Dışarı çıkma Fatih o kadar...” demiş, ben de korkudan kapanmıştım.
Sonuçta bir akşamüzeri yıllar önce yanaştığım Göcek’teki marinaya kısa süreliğine bağlanmak istedim.
Onur’un 20 yıl sonra hâlâ o marinada olduğunu biliyordum.
Ama tekneyi bağlayan çocuklar, “Fatih Bey, Onur Bey sizin anonsunuzu duymuş, kendisi gelecek” dediler...
Az sonra saçları kırlaşmış ama gözleri hâlâ aynı enerjiyle Onur geldi..
Gülerek “Önce iskele halatı” dedi..
Evet arkadaşlar...
Kısa bir sohbetten sonra anladım ki...
Onur Ugan...
Yani 20 yıl önce benim teknenin halatlarını bağlayan “palamar çocuk”, büyümüş...
D-Marin’e bağlı Türkiye’deki bütün marinaların genel direktörü olmuş...
Evet, en alttan zirvenin de zirvesine çıkmış...
Bırakın palamarlık yaptığı marinayı, diğer marinalar da ona bağlanmış...
BİR YÖRÜK ÇOCUĞU
Hemen sohbete başladık...
İnanılmaz bir hikâyeydi bu.
Halat bağlamaktan, tüm marinaların başına geçmek...
“Kardeşim Onur. Otur lütfen, otur da şu hikâyeni bir anlat” dedim.
Başladı anlatmaya:
“1975’te Fethiye’de doğmuşum. Bir tarafımız yörük, diğer taraf denizciydi. Bir dedem Göcek adasını kürekle gezip balık tutardı. Ortayı, liseyi burada bitirdim. Sonra sağlık ocağı doktoru Cemil Abi’nin önerisi ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri’ni bitirdim. Sonra Göcek’te yeni açılan Port Göcek Marina’da palamar olarak işe başladım.”
- Tanıştığımız yıllar yani... (Gülüyoruz burada...)
- Evet... O yıllar... Ardından beni ön büroya aldılar... Biraz daha zaman sonra ön büroya şef yaptılar... Sonra çekek yerini de bana bağladılar ve 2010 yılında palamar olarak başladığım marinaya müdür olmuştum...
- Peki sonra...
- Fatih Bey sonra beni Türkiye’deki bütün marinaların başına getirdiler. Şimdi D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü olarak devam ediyorum...
GÖCEK HALK MECLİSİ BAŞKANI
D-Marin’leri satın alan yabancı fon şirketi de Onur’la devam etme kararı almış...
Çünkü bakmışlar ki, Onur yalnız bir marinacı değil...
Bir çevreci, denizci, yöre akil kişisi... Aynı zamanda Göcek Halk Meclisi Başkanlığı’na seçilmiş...
Aynı zamanda Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı...
Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı...
Göcek’teki çocuklara yelken eğitimi vermek için kurulan Yat Kulubü Başkan Yardımcısı...
Ve en çok uğraştığı denizlerin korunması ve çevre ilkesi için kurulan “Mavi Dalga” oluşumu...
Evet arkadaşlar...
İşte bir palamar olarak başladığı yerden, o grubun başına geçen ve bir sivil toplum görevlisi olarak onlarca kurumun yönetimine giren Onur Ugan...
O BİR GİZLİ KAHRAMAN
Onur hayatını anlatırken, bir konuyu çok kısa geçti.
Onu da ben açayım...
Meğerse Onur dalgıç ve dağcı-denizci olduğu için asteğmenliğinde komando olmuş. Askerliğini Kayseri Komando Tugayı’nda tamamlamış. Ve terörün en azgın günlerinde...
Kulp, Lice, Cudi, Gabar, Van Gürpınar ve Kuzey Irak’ta çok sayıda operasyona katılmış.
O operasyonları sorduğumda bir tek cümle etti:
“Vatan sağ olsun...”
Sen de sağ ol Onur...
Bir örnek kardeşim olarak sen de sağ ol...
BAKAN KURUM: ‘TUNÇ BEY’LE UYUM İÇİNDEYİZ’
DÜN Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ederken sordum...
Çünkü depremin içimizi yakan sıcaklığı biraz olsun geçince...
Derinlerdeki şu soru da yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlamıştı:
- CHP’li belediye ile AK Partili yönetim nasıl anlaşacak?
- Perde arkasında sıkıntılar, çatışmalar yaşandı mı?
- Sen yapacaksın, ben yapacağım diye yetki çatışması oldu mu?
Murat Bey o kadar samimi bir cevap verdi ki...
“Ohhh” dedim...
“İşte özlediğimiz siyasi manzara.” Şöyle dedi Kurum:
“Daha depremin ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bir araya geldik. Sayın Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı.
O gün dedik ki:
‘Depremin siyaseti olmaz. İnsanımızın canı her şeyden önemlidir. Siyaset üstüdür. O yüzden birbirimize karşı samimi olalım. Açık ve şeffaf olalım. Bir konu varsa hemen birbirimizi arayalım. Şu ana kadar da öyle oldu. Tunç Bey’le toplantılar yapıyoruz. Bir sıkıntı olursa konuşuyoruz. Uyum var. AFAD’ın koordinasyonunda çalışılıyor. Vatandaşımızın meselesini çözmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Devletin bütün imkânları burada.”
Bu sözler üzerine ne denilebilir ki...
Yalnızca “ohhh” dedim.
“İşte budur...”
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