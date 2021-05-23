Bir annenin oğlu için inanılmaz mücadelesi

Özal’lı yıllara...
Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.
Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.
O zaman gururlandığımı yazmıştım.
Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...
Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti.
Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...
Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu.
Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...
Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.
Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.
İçim ısındı... Umudum arttı.
Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.
Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...
Bu nedenle de ayrıca önemli.
Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.
Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...
Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.
Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.
En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...
“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...
Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:
- 11 temel ilkenin;
- 9 amaç zincirinin;
- 50 hedef tablosunun;
- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...
Okurken heyecanlandım çünkü:
Her birimizin içine
Bir tarafta jandarma sıralanmış...
Önünde birtakım sandıklar...
Nedir bu?
Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...
Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...
Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.
Arılardan barikat yani...
Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...
Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...
Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...
Ve oradan bir anı...
Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:
- Troya Yılı nasıl ilan edildi?
- Kimin aklına gelmişti?
Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.
Çünkü hikâye derin...
Birkaç gün önce bir mail aldım.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...
Duygusallıkla yazmış...
Şöyle başlıyordu:
“Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.
Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim.
Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...
1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:
“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”
İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...
Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.
O günlerde Ankara’da Milli Meclis...
Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu.
Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı.
İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve
Ara seçimler yapılacaktı...
Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...
Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu.
Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...
Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.
Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı.
Kolay kolay sinirlenmezdi.
Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...
Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.
Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.
SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...
Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:
- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...
Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Bir annenin oğlu için inanılmaz mücadelesi
Bu pazar size, bir annenin ‘özel öğrenci’ durumundaki oğlu için verdiği inanılmaz mücadeleyi anlatıyorum. Ve kim bilir şimdi kaç anneye gözyaşı halinde bir mesaj gönderiyorum. İşte o hikâye...
SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:
“Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”
- Nasıl yani?
- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.
Baba kestirip attı:
- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...
O öyle demişti ama Serpil’in içine şüphe düşmüştü bir kere. Ve o şüphe her geçen gün içini kemiriyordu.
Melih 3 yaşına gelince o şüphe artık gerçeğe dönüşüyordu. Evet oğlu “özel” bir çocuktu.
5 yaşına geldiğinde hem kendi ailesiyle hem de eşinin ailesiyle tartışmaya başlamışlardı.
Onlar “Nereden çıkarıyorsun bunları. Melih normal bir çocuk” diye çıkışıyorlardı.
Tartışmalar ara ara kavgaya bile dönüşüyordu.
Serpil onlara “evet” diyordu ama bir yandan da araştırıyordu.
Melih’in durumu nedir? Birkaç psikolog buldu. Sordu soruşturdu.
Hemen hepsi “Dikkat eksikliği” diyordu.
Bu sırada Melih, İbrahim Karaoğlan İlkokulu’na başlamıştı.
Okul yönetimi Melih için “kaynaştırma öğrencisi” diyordu.
Serpil eşine gerçeği kabul ettiremeyince ayrılmaya karar verdi. Ve evi terk etti.
Serpil bu ayrılığı o kadar nazik anlattı ki:
“Eşim kabullenmiyordu. Baktım olacak gibi değil. Oğlum için ayrıldım. Anne baba evine döndüm. Ve işe girdim. Çünkü o tarihlerde özel çocukların giderlerini devlet karşılamıyordu. Sigorta için işe girdim.”
OĞLUM ÇANTAYI FIRLATTI: ‘YETER ARTIK’
Melih büyüdükçe okuldaki sıkıntılar da artmaya başladı. Çünkü onu anlamıyorlardı. Ve annesi Serpil’i hiç anlamıyorlardı. İşte bir annenin oğluyla hayat arasında gidip geldiği kopma noktası.
Serpil bu anı bana şöyle anlatıyor:
“Bir gün oğlum okuldan ağlayarak döndü. Çantasını fırlattı. Çok kızgındı. Ben tabii onun göz temasından anlarım. Çok kızgın ve hırslı olduğu için bekledim sakinleşsin. Sakinleştikten sonra sordum: ‘Annecim ne oldu anlat bana’.
‘Ya öğretmen test yapacaktı. Arkadaşlarıma test dağıttı ama bana dağıtmadı. Neden bana test yapmadı. Neden. Neden’.”
Feci bir andı... Serpil sinirden ağlayacak gibiydi. Ama ağlamadı. Yılmadı.
ANNENİN İSYANI
- Ne demek hocam. Siz benim oğlumu dışladınız. Şu anda kendisini nasıl hissediyor biliyor musunuz? Keşke bana söyleseydiniz, ben gider kırtasiyeden ona göre test alır size verirdim.
Çünkü o tarihlerde öğretmenlerde “özel öğrenci” kavramı yoktu. Yetemiyorlardı. Özel eğitimci yoktu.
ÇOCUĞUMU SINIFTAN ATMAK İSTEDİLER
Serpil, oğlu için bu tepkiyi verince öğretmen diğer velilere gidip imza toplatıyor.
İmzanın konusu da şu: “Melih bu okuldan gitsin... Engelliler okuluna...”
Oysa ki Melih engelliler okuluna zaten gidiyor. Kaynaştırma için İbrahim Karaoğlan İlkokulu’nda... Serpil devam ediyor:
“Allah’tan oranın müdürü ve genel müdürü çok iyi insanlardı. ‘Biz bu çocuğu kazanacağız’ dediler. Öğretmeni ve velileri ikna ettiler. Çünkü çocuğum oradaki arkadaşlarına alışmıştı. Arkadaşları da onu istedi. Böylece arkadaşlarıyla birlikte Gaffar Okkan Ortaokulu’na geçti. İlkokul arkadaşlarıyla birlikte olduğu için mutluydu.”
Ama Melih büyüyordu. Tepkileri de ona göre yükseliyordu. Son sene öğretmenler de zorlanıyordu. Annesi sordu:
- Melihcim bak, sorunlar var. Gel okulu değiştirelim. Özel öğrencilerin olduğu bir okula geçelim.
Ve Melih’in cevabı:
- Hayır anne. Ben bu okuldan arkadaşlarımla birlikte mezun olacağım.
Serpil yine okul müdürüne gitti. Anlattı, dil döktü. Bir annenin yüreği neyse onu koydu ortaya. Serpil bir doktorlara gidiyor, bir rehabilitasyon merkezine gidiyor. Melih’in durumuyla ilgili raporlar alıyordu. Oradaki doktorlar, “Melih o okulda okuyabilir” raporunu verince müdür “Tamam” dedi.
OĞLUMU NASIL DIŞLARSINIZ
Hemen okula gitti...
İşte öğretmeniyle yaptığı konuşma:
- Hocam Melih’e test vermemişsiniz. Çok üzülmüş. ‘Neden öğretmenim arkadaşlarıma test verdi de bana test vermedi’ diye sordu. Neden benim oğlum dışlanıyor hocam.
Ve hocanın cevabı:
- Sizin oğlunuzun yapabileceği bir test değildi. Özel test de yapamadım.
VE MELİH KEPİNİ HAVAYA ATIYOR
Aradan yıllar geçiyor...
Melih, Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik-Konaklama Bölümü’nü onur belgesi ile bitiriyor.
Ama ne mücadele...
Ve sonunda Serpil mutluluk gözyaşlarıyla oğlunun kep giyme törenine katılıyor.
Peki şimdi ne olacak...
Melih ne yapacak? Nasıl yaşayacak. Bir iş sahibi olabilecek mi?
OĞLU İÇİN KURSA YAZILDI
Serpil düşünüyor, düşünüyor... Acaba ne yapsa... İşte o sırada babasının lüle taşı ustalığı aklına geliyor. Araştırıyor. Bir bakıyor ki, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi el sanatları kursu açmış... Hemen oraya yazılıyor.
BÜYÜKERŞEN FARKI
Serpil hanım bu kursu öyle bir anlatıyor ki...
“Bir hayat kazandık orada. Zaten Yılmaz Büyükerşen hocamızın peşinden giden hiç yanılmaz...”
ÖNCE KENDİMİ GELİŞTİRDİM Kİ ÇOCUĞUMA FAYDAM OLSUN
Serpil kurstan başarı belgesiyle mezun olduktan sonra bir atölye hayali kuruyor.
Nasıl olacak?
O sırada kaymakam destekli sosyal projeleri var.
Oraya başvuruyor. Sağ olsun kaymakam onaylıyor... (Buradan o dönemin vali ve kaymakamına selam olsun...)
Ve Serpil kadın girişimci olarak KOSGEB desteğiyle 15 bin lira kişisel krediyle atölyesini kuruyor.
MELİH İFTAR SOFRASI KURUYOR
Bütün bu sevindirici haberler Melih’i de hayata bağlıyor. Ve ramazan günü kimse evde yokken Melih eve gidiyor... Sonrasını Serpil hanım şöyle anlatıyor:
“Ben orucum... Melih’e oğlum eve gitmeyelim ezana 15 dakika kaldı. Gel dükkânımızda lahmacun söyleyelim dedim. Ama o bana sürpriz yapmak istemiş. Benden habersiz eve gitmiş, bir şehriye çorbası yapmış. Mevsim kızartması ve salata yapmış. Salatalık falan. ‘Olmaz anne eve gitmemiz lazım’ diye ısrar ediyor. Eve bir gittim ki iftar sofrası hazır. Artık siz düşünün beni.”
ŞİMDİ ONLAR ANNE OĞUL BİRLİKTE ÜRETİP SATIYORLAR
Evet arkadaşlar...
Bu pazar size bir annenin “özel durumu” olan çocuğu için yaptığı o müthiş mücadeleyi aktarmak istedim.
Şimdi onlar Eskişehir Odunpazarı’ndaki dükkânlarında birlikte çalışıyorlar, üretiyorlar...
Ve sevgili Serpil Işık... Çocuğun için, eşini bıraktın. Okul hayatı boyunca her türlü güçlüğe göğüs gerdin. Onu mezun ettin. Melih’i okutmakla kalmadın, ona bir iş hayatı sunmak için sen kurslara gittin. Sevgili Serpil, önünde saygıyla eğiliyorum.
Hele şu sözlerin hiç unutulmasın isterim: “Ben sürekli kendimi geliştirdim. Bu çocuklarla ilgili ne yapılması gerektiğini okudum. Kanunlara kurallara baktım. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben onların göz temasıyla ne demek istediklerini anlarım. Ben şimdi bu çocuklara eğitim vermek isterim... Bu durumdaki bütün annelere buradan selam olsun...”