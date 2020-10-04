Bilin bakalım! At sırtındaki bu kızlar acaba nereye gidiyor?

Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Yani deniz mevsimi biterken...
Yani sonbaharla birlikte sahiller boşalırken...
Bütün çevrecilerin merak ettiği soru şudur:
“Acaba bu yaz ormanları ne kadar yaktık? Denizleri ne kadar kirlettik?”
Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ediyoruz...
Tabii Murat Bey’e hep çevreci sorular gelir.
Oysa şehircilik için de muazzam bir çalışma yürütüyor.
Deprem bölgeleri... Yeniden yapılan konutlar... Toplu konutlar... Şehircilik planları... Karadeniz’den Güneydoğu’ya, oradan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan yatırımlar...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
25 yıldır Vatikan’ın ana arşiv binasından girip fresklerle süslü tavanlardan ve uzun koridorlardan geçiyor... Turistlerin bir kapıya kadar girebildiği binanın, Dan Brown filmlerindeki o labirenti andıran ve odalardan oluşan asıl arşiv bölümü müthiş bir koruma altındadır.
Yıllardır işte o arşivde çalışır.
Arşiv binasının altında ise ışık ve nem ölçerlerle korunan resim, grafik ve haritalar bulunur. Bir kez de yeraltındaki özel korumalı odaya bir camiyi tanımlamak için girmiştir.
Evet, Rinaldo Marmara’yı ancak böyle bir girişle anlatabilirdim.
Çünkü dünyada Vatikan “özel” ya da “gizli” arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden birisidir.
Birkaç gün önce bir kitap çıkardı. Detaylarını aktaracağım.
Uzunca bir telefon konuşması yaptık..
Etrafı dağlarla çevrili 32 haneli Dağdibi köyü ahalisi, otobüsün önünde İnce’yle konuşuyor:
Vatandaş: “Parti kursana...”
“Kurayım mı?”
“Kuuuuuuur...”
Sonra bir daha soruyor Muharrem İnce:
“Yani parti kurayım mı?”
“Kuuuuur... Vallahi yıllar oldu buraya kimse gelmemiştir...”
Haritayı yıllara göre yapınca her şey görünüyor zaten.
2014’te Suriye’nin kuzeyine “kafa kesen sapkınlar, yani DEAŞ” yerleşiyor.
O günlerde internette yayınlanan “infaz videoları” ile dünya ayağa kalkmış durumda.
Avrupa’nın göbeğinde bombalar patlıyor.
Ve ABD karar veriyor:
“DEAŞ bitecek.”
NATO açıklamaları, uluslararası terörle mücadele falan derken Türkiye DEAŞ’a karşı taşın altına elini koyuyor.
İçini bir ateş basmıştı...
Ne güzel günlerdi.
Eşi Muhittin Bey’le ilk tanışmaları. Boğaz’da yaşanan o aşk dolu günler.
8.5 metrelik motorsuz kotralarıyla adalara doğru açılan yelkenler... Akdeniz’e inen ilk amatör denizciler...
İzinleri ayarlıyor. Hasta randevularını organize ediyor. Önceden teknesini “daha güvenli” diye Adriyatik’ten Türkiye’ye gönderiyor.
Ve nihayet teknesiyle bir tatile çıkıyor. Ülkesinin güzelliklerini göstermek için aynı hastanede çalıştığı 3 Amerikalı doktor arkadaşını da davet ediyor.
Davet eden de Ceyhun Zincirkıran...
Ceyhun denizci büyüğümüz, komodorumuz, gazeteci olarak da duayenimiz Necati Zincirkıran’ın oğlu... Çok şey öğrendik Sadun Boro’nun can dostu Necati Abi’den. Hâlâ öğreniyoruz. Ceyhun da babadan oğula bir denizci... İşadamı...
Dr. Hakan, ABD’de aynı hastanede çalıştığı üç doktor arkadaşıyla birlikte teknesine geliyor...
Türkiye’nin güney kıyılarını görecekler... Efsane medeniyetleri, Likya yollarını gezecekler...
Bodrum’dan yelkeni açıyorlar. Didim ve Deveburnu’ndan sonra dünyanın sayılı tarihi limanlarından Knidos’a geliyorlar.
Knidos milattan önceye dayanan bir medeniyet limanıdır...
Bu detay, AB’yi arkasına alma sevdasıyla Türkiye’yi Mavi Vatan’ından kovmak gibi bir gaflete kapılan Yunanistan’ın her şartta nasıl bir şımarıklık içinde olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Ömer Çelik’le konuşurken bir ara soruyorum:
“Doğu Akdeniz’de herkesin tatmin olacağı bir çözüm üretilemiyor mu? Yani Türkiye’nin de Yunanistan’ın da haklarının korunacağı bir çözüm?”
İşte Çelik’in cevabı:
“Biz aslında onlara en makul teklifi yaptık. Dedik ki, ‘Kıbrıs adasının etrafındaki zenginliklerin hakça dağılımı için bir mekanizma kuralım. Ada halkları bu mekanizma sayesinde gelirleri ortak olarak paylaşsın. Kıbrıs’ta bir ortak devlet kurulana kadar bu böyle gitsin. Sonra zaten o mekanizma gelişir’.”
“Tamam. Gayet makul. Peki ne cevap verdiler?”
Çelik:
“
Annesi Mukaddes Hanım’ın yaptığı buğday çorbasının kokusu yayılmıştı. Elini yüzünü yıkadı.
Babası “Muhammet!” dedi.
“Buyur baba...”
“Gel oğlum yanıma...”
Bir gariplik vardı. Gitti babasının yanına...
Topladıkları kâğıt ve plastikleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyorlardı...
İkisi de ortaokulda okuduğu için ancak okul sonrası gidebiliyorlardı. Okular açık olmadığı için uzun zaman çöp merkezinde kalabiliyorlardı.
Önceki gün iki kardeş yine çöp merkezine gittiler. Tam kâğıtları alıyorlardı ki...
Yunus bağırdı:
“Argeş, şu kırmızı şeye bakar mısın? Bizim bayrak değil mi bu ya?”
Argeş eğilip uzanır:
“Vallahi öyle... Üzerindeki çöplerden anlaşılmıyor ama...”
Yunus
Sözcü gazetesi muhabiri yazmış:
“Fatih Bey, MUÇEV yönetiminde olduğunuz söyleniyor. Bu konuda haber trafiği arttı. Bir açıklama yapar mısınız?”
Kibarca bir mesaj...
“Allah Allah” dedim, “Palavra haber yine piyasaya sürülmüş sanırım...”
Baktım. Gerçekten de Sözcü gazetesi “Sahiller parsel parsel tanıdık vakıflara veriliyor” başlığıyla haberi yayınlamış.
Sonra da sahilleri “parsel parsel” alan şirketin yönetim kurulunu yazmış...
Baktım, yönetim kurulunda ben de varım...
Tabii bunu okuyan birçok okurumdan mesaj geldi:
“O haberi aldığınız an ne hissettiniz?”
Berat Bey’in sesinde tarihi bir zaferin dalgaları vardı:
“O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...”
Ve sonra devam etti:
“Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.”
Berat Bey’in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı...
İşte o huzurla dedi ki:
Müjdeler olsun...
Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, Türkiye’ye 8-10 yıl boyunca yetecek bir kaynaktır.
Elbette gerisi de geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği bu müjde karşısında milletçe gururlandık.
Burada çok önemli bir soru ortaya çıkıyor.
Dünya devi enerji şirketleri, Türkiye adına yıllarca Karadeniz’de doğalgaz ve petrol aradılar. Kendi gemileri ve personelleriyle arama yapan bu şirketler, araştırma sonucunda doğalgaz bulamayıp, 5-10 sayfalık raporlar bırakıp gittiler.
O tarihlerde biz hep soruyorduk:
“
Bilin bakalım! At sırtındaki bu kızlar acaba nereye gidiyor?
Fotoğrafa bakınca...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Durun, tane tane, yavaş yavaş anlatayım.
*
Kilometrelerce gittikten sonra, asfalt yol daralıp dağlara doğru kıvrılmaya başlayınca bir heyecan basmıştı içlerini...
Sonra kayaların, ağaçların arasına doğru toprak yola döndüler.
Dağın yamacından havzalara bakınca bir başka dünyadaydılar sanki.
Aşağıda Demirözü Deresi gürül gürül akıyordu.
Bütün gün yol gelmişlerdi.
Nihayet toprak yol da bitmişti.
“Buradan sonrasını at sırtında gideceğiz” dediler.
Bindiler atlara. Çekine çekine ilerlemeye başladılar.
Az ileride Kışlak Mahallesi olacaktı... Biraz daha gidince, haritayı açtılar, aletleri çıkardılar. Pusula, cetvel...
Harita üzerine birtakım çizgiler çiziyorlardı.
Köylüler de büyük bir mutlulukla seyrediyordu.
Köylülerin gözlerinde sıcak bir gülümseme vardı.
Köylüler mutluydular.
Niye biliyor musunuz?
Çünkü at sırtında ellerinde haritalar, sırt çantalarıyla gelen bu kızlarımız, Devlet Su İşleri’nin 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nde çalışan mühendis kızlarımızdı.
Adana’nın Aladağ ilçesine gelmişlerdi.
Kasımlı Barajı su tutmuştu. Mühendis kızlar da köylere verilecek suyun yolunu, debisini yani havzayı planlıyorlardı.
Resmi makamları şöyleydi:
“Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü”.
Köylüler aylardır bu mühendisleri bekliyordu.
Valilik, kaymakamlık, bölge müdürleri. Toplantılar. Verilen sözler. Baraj inşaatı... Ankara’dan gelen haberler. “Oldu, oluyor... Su geldi geliyor” haberleri... Bitmek tükenmek bilmeyen bekleyiş.
İnancın kuruduğu susuzluk anları...
Ama nihayet o büyük gün gelmişti.
Mühendisler geliyordu...
Ve köylüler koca koca mühendisler beklerken, DSİ’nin gencecik isimsiz melekleri çıkmıştı karşılarına.
Yadırgasalar da hiç çaktırmadılar.
Daha da sevdiler. Saygı gösterdiler.
Onlar haritayı çizdikçe, sanki o köylerin susuz kaderleri de yeniden çiziliyordu.
O yüzden elleri yüreklerinde beklediler.
Suyu getirecek mühendislere “meleklerimiz” dediler.
BİR ELİNDE HARİTA BİR ELİNDE PUSULA
- Evet arkadaşlar...
Hemen her yazımda kahramanlığın yalnızca cephede savaşmak anlamına gelmediğini yazıyorum.
Elbette cephelerde şehit düşen, gazi olan, savaşan Mehmetlerimiz başımızın üstündedir...
İsimleri kalplerimizde yazılıdır.
Yani diyorum ki...
İşte bir de böyle “isimsiz kahramanlarımız”, hiç göremeyeceğimiz “meleklerimiz” var...
Düşünün ki onlarca köy at sırtındaki bu mühendis kızlarımızı bekledi.
Şimdi suya kavuşuyorlar...
Daha ne olsun...
Şimdi şu fotoğrafa bir daha bakın.
At sırtındaki mühendisler sizin kızınız olsa gurur duymaz mısınız?
Bırakın gururu...
Ben ağlarım arkadaş...
EN UZAKTAN EĞİTİM
HAKKÂRİ... Yüksekova... Sarıtaş Köyü... Yemişli Mezrası...
Fotoğraf işte tam buradan...
Burası Yüksekova’ya 15 kilometre. Sonra bir uzun yol daha... Yemişli Mezrası’nda yaşayan öğrenciler, uzaktan eğitime katılmak için internetin çektiği bir yer arıyorlar... Mezra seferber oluyor. Sonunda 1 kilometre uzaktaki bir ahırın damında interneti buluyorlar...
Ve uzaktan eğitimi “en uzaktan eğitim” olarak ahırın damına kuruyorlar.
İşte o ahırın damında eğitim gören Berjin Kaplan bakın ne diyor:
“Ben konservatuvar öğrencisiyim. Köyümüzde hâlâ şebeke yok. Canlı yayın derslerimize giremiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Lütfen köyümüze şebeke gelsin. Havalar kötü olduğunda hiçbir şekilde derslere katılamıyoruz. Daha önümüzde kış var.”
BU DA BENİM HAYALİM
- Eminim ki, Hakkâri Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı bu sesleri duyacaktır.
Ama beni en çok etkileyen şey şu oldu.
Hakkâri Yüksekova’nın Sarıtaş Köyü’nün Yemişli Mezrası’nda bir konservatuvar öğrencisi olarak bir ağılın damında “uzaktan eğitime” girmesi.
Sevgili Berjin..
Bir gün seni bir sanat dalının icrasında görürsem...
Bir ses, bir nefes, bir duygu tercümanı olursan...
Bu fotoğrafı hiç unutmayacağım.
Hatta bu fotoğrafı kocaman basıp...
“İşte bireysel mucize budur” diyeceğim...
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