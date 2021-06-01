Biden’ın önünde bekleyen Türkiye teklifi

Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...
Sert manşetler...
“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”
Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.
Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.
Espriler... Sıfır gerginlik...
“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor”
1- TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK
Sordum:
- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”
Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.
- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?
Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.
2- OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ
Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:
“Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”
“Ohh” dedim...
İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.
Daha da mutlu oldum, derken...
Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...
Haber şöyle:
“Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”
Allah Allaaaah...
Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.
“Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.
Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.
Açıktan şöyle diyor:
- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım.
Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü.
Soruyorum:
- Peki ne yapılmalı?
SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:
“Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”
- Nasıl yani?
- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.
Baba kestirip attı:
- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...
O öyle demişti ama
Özal’lı yıllara...
Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.
Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.
O zaman gururlandığımı yazmıştım.
Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...
Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...
Bize gelince...
Soruyorum:
“Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”
- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...
Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.
Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı...
Ve bütün bunlara rağmen
Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti.
Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...
Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu.
Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...
Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.
Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.
İçim ısındı... Umudum arttı.
Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.
Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...
Bu nedenle de ayrıca önemli.
Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.
Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...
Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.
Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.
En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...
GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.
Gelin hayatından bir kareye bakalım.
İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.
Adını da öyle koymuş.
Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.
İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.
Böyle başlamış Gülşah.
Mühendislik okumuş. Yurtdışında master...
“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...
Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:
- 11 temel ilkenin;
- 9 amaç zincirinin;
- 50 hedef tablosunun;
- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...
Okurken heyecanlandım çünkü:
Her birimizin içine
Bir tarafta jandarma sıralanmış...
Önünde birtakım sandıklar...
Nedir bu?
Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...
Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...
Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.
Arılardan barikat yani...
Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...
Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...
Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...
Ve oradan bir anı...
Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:
- Troya Yılı nasıl ilan edildi?
- Kimin aklına gelmişti?
Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.
Biden’ın önünde bekleyen Türkiye teklifi
İki günlük Yunanistan ziyaretinden geriye kalan özet şu:
1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çantasında pozitif bir dosyayla gitti. Sıcak görüşmeler oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmesi Ankara’daki gerilimi tümüyle bitirdi. Çavuşoğlu da Yunanistan’dan gelen bir heyeti Antalya’ya davet etmişti.
2) Aşıların karşılıklı olarak tanınıyor olması Ege’deki turizm kapılarını açacak gibi görünüyor.
3) Önümüzdeki dönemde daha yakın ve sıcak görüşmeler bekleniyor...
KAHVALTIDA DÜNYA TURU
Çavuşoğlu, Başbakan Miçotakis’le görüşmeden önce Türkiye’den gelen gazetecilerle sohbet etti...
Mısır’la gelişen ilişkilerden Afganistan’a, Polonya’ya sattığımız insansız hava araçlarından Filistin’e, Rusya’dan gelecek turistlerden Suriye’ye ve tabii ABD ile ilişkilere kadar tam bir dünya turu oldu.
Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar kadar, tarzına, sorulara olan hâkimiyetine ve özgüvenine dikkat ettim.
Mesela Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’la görüşmesini anlatırken şöyle başladı:
“Aslında Niko’yu 2002’den Avrupa Parlamentosu’ndaki günlerimizden tanırım... Dostluğumuz oradan...”
Çavuşoğlu 2002 deyince, bir hesap yaptım.
Mevlüt Bey 2002’den 2010’a kadar Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’yi temsil etmiş.
2010’dan 2012’ye kadar o parlamentoda meclis başkanlığı yapmış.
Yani Avrupa çapında 10 yıllık bir diplomasi tecrübesi...
Sonra AB Bakanlığı ve 6 yıldır süren Dışişleri Bakanlığı...
Neresinden bakarsanız, 15 yılı aşan bir fiili diplomasi tecrübesi...
Bunun dünyada başka örneği var mıdır bilmiyorum...
Ama dün apayrı konularda peş peşe gelen sorulara verdiği cevaplardaki rahatlığı bu tecrübeyi gösteriyordu.
Tabii olayın bir de diplomatik ilişkilere yansıyan bölümü var.
Bu kadar tecrübe, ilişki ve dostluk, sorunların çözümünde de etkin oluyor.
Yazının başlığına dönersem...
ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ
Çavuşoğlu önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkileri için önemli şeyler söyledi.
Özet: “Sorunlarımız var. Ama sorunları aşma arzusu da var...”
Bu noktada çok önemli bir ayrıntı öğreniyoruz...
Türkiye, S-400 dahil tüm sorunların çözümü için Biden yönetimine bir yol haritası vermiş. Daha önce önerdiği ve uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu teklifi ortada kalmış...
Bu teklifteki teknik heyet olmayınca bu defa siyasi ağırlıklı bir çalışma grubu önermiş Türkiye...
İşte bu kâğıt şimdi Başkan Biden’ın önünde...
Hatta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı son görüşmede Türkiye’nin önerdiği bu yol haritasını tekrar hatırlatmış.
Peki sonuç ne olur?
NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Başkan Biden’ın yapacağı görüşme belirleyici olacak.
DİPLOMATİK TAKVİM
Benim aldığım izlenime göre Türkiye önümüzdeki dönemde, “Türkiye’nin menfaatlerine aykırı düşmeyecek şekilde” sorunları çözen “diyalog yanlısı” bir diplomatik rota uygulayacak. Buna da başlamış zaten...
MISIR: Belirli bir süreç dahilinde Mısır’la çok daha yakın ve üst düzey ilişkiler gelişebilir.
RUSYA: Görüş ayrılıkları da olsa uyumlu bir yapı var. Rus turistlere Türkiye kapısı açılabilir.
OTELİN ÖNÜ MEDYA ORDUSU
Biz Yunanistan’a gelirken Yunan medyası “Türk bakan bir gazeteci ordusuyla geliyor” diye manşetler atmıştı.
Ama gördük ki...
Atina’nın Sintagma Meydanı’ndaki otelimizin önü tam anlamıyla bir Yunan medya “kuşatması”ndaydı...
Şöyle bir baktım...
Gazetecilere böyle “ordu” ya da “kuşatma” gibi tanımlar hiç yakışmıyor.
Çünkü aşırı milliyetçilik ve düşmanlık üzerinden “kriz beklentisi” yaratmak artık prim yapmıyor.
İçimden onlara biraz Mikis Theodorakis, biraz Haris Aleksiu ve Zülfü Livaneli çalmak geldi...
OTELİMİZİN ÜZERİNDE 24 SAAT DRON NÖBETİ
Güvenlik inanılmaz boyuttaydı. Yunan hükümeti iyi ağırladı. Yollar tutulmuş, polisler saygılı ve organizeydi. Medyanın birkaç çıkışı dışında sıkıntı olmadı.
Öylesine sıkı bir güvenlik vardı ki...
Otelin barına çıktığımda üzerimizden hiç eksilmeyen nöbetleşe dronlar gördüm...
Umarım Ege’nin iki yakasının çocukları olarak birbirimizi dronlarla izlediğimiz değil, birbirimizin gözlerinin içine bakarak dostluklarımızı koruduğumuz rahat ve güzel günlerimiz olur...