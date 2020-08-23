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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Berat Albayrak: ‘Haberi aldığım an...’

23 Ağustos 2020

Dün “büyük müjde”nin mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordum:

“O haberi aldığınız an ne hissettiniz?”

Berat Bey’in sesinde tarihi bir zaferin dalgaları vardı:

“O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...”

Berat Albayrak: ‘Haberi aldığım an...’

Ve sonra devam etti:

“Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.”

Berat Bey’in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı...

İşte o huzurla dedi ki:

“Biz kendi sondaj filomuzu hazırladık. Buradan sonrası artık zaman meselesiydi. Ve nihayet müjdeyi aldık.”

Evet arkadaşlar...

Bu mesele siyasetin ötesindedir. 

Bu mesele bir milletin bağımsızlık meselesidir. 

Bu mesele bir milletin geleceğidir... Çocuklarımız bu tarihi hatırlayacaktır...

İnanıyorum ki...

Berat Bey, daha çok güzel müjdeler verecektir...

Berat Albayrak: ‘Haberi aldığım an...’

BİR BÜYÜKELÇİNİN MARDİN HİKÂYESİ

GÜN ağarırken kalktılar.

Mutlulukla karışık bir heyecan vardı içlerinde...

Hafif bir kahvaltı...

Araçlar hazırlandı... 

Ve Ankara’dan yola çıkıldı...

Önlerinde uzun bir yol vardı...

Sırasıyla Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri... Oradan Malatya, Elazığ, Bingöl...

Sonra Bitlis, Siirt, Batman...

Ve ardından Mardin-Midyat...

Berat Albayrak: ‘Haberi aldığım an...’

Tam bir Anadolu yolculuğu...

Bir gece moladan sonra Midyat’a vardılar.

Orada Midyat Kaymakamı Tekin Dündar ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik karşıladı.

Birlikte yine araçlara binildi ve doğrudan Yemişli’ye geçildi. Yemişli, fakir bir ilçe... Ama gönüller zengin...

Ahali onları bekliyordu.

Büyükelçi araçtan indi. Tam bir sevgi seliyle karşılandı.

Pandemi nedeniyle kollarıyla değil ama kalpleriyle sarıldılar...

Büyükelçi oradaki ilköğretim okulu için hazırlanan bir projeyi desteklemişti...

Yaklaşık 90 bin dolarlık bir yardım yapmıştı...

Proje bitmek üzereydi...

Herkes sevinç içindeydi...

Benzeri bir yatırımı da Van’da yapmıştı...

Evet arkadaşlar, bir melek sessizliğiyle bu yardımları yapan büyükelçi kim, biliyor musunuz?

Japonya’nın Ankara büyükelçisi Akio Miyajima...

Doğrusu bu hikâye çok ilgimizi çekti.

Berat Albayrak: ‘Haberi aldığım an...’

Umut dedi ki:

“Abi bakar mısın? Kimsenin haberi yok...”

“Evet Umut” dedim ve devam ettim:

Düşün ki kendilerini müfettiş ilan etmiş birçok büyükelçi Türkiye üzerine ukalalık yaparken, Japonya büyükelçisi Anadolu’da milletle kucaklaşıyor. İşte bu diplomasinin insan sevgisidir...”

Arkadaşlar...

İşte dünyanın buna ihtiyacı var...

Doğalgaz için insanı ikinci, üçüncü plana atan...

Petrolü insanın kanından değerli gören bir küresel zihniyet yerine, dünyanın ihtiyacı olan işte Japon büyükelçinin Midyat’tan verdiği bu mesajdır.

Berat Albayrak: ‘Haberi aldığım an...’

MİDYAT GEZİSİ

Büyükelçi Miyajima, projesini desteklediği okulu gezdikten sonra Mardin/Midyat’ta bir kısa gezi yaptı. Fotoğraflar çekti. Sohbet etti. Güldü... Eğlendi... Anadolu’yu sevdi... Sonradan öğrendim ki büyükelçi zaten sürekli Anadolu’yu geziyor. Bu büyük kültürü tanıyor...

Sessiz sedasız bir melek gibi dolaşıp Ankara’ya dönüyor...

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki mücadelesine karşı sürekli olarak “Türkiye’ye ders vermeye çalışan” diğer büyükelçilere bir hatırlatma olsun istedim...

Sevginin diplomasisi yani...

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