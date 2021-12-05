Bekçi barakası nasıl butik otel oldu

GEÇTİĞİMİZ hafta kedimle birlikte uçmak zorunda kaldım.
Evcil hayvan için THY’nin istediği bütün kuralları yerine getirdim.
THY bu konuda çok iyi organize olmuş.
Hiçbir hataya yer vermeyecek şekilde bilet organizasyonunu yapıyorlar.
Kural gereği bir uçakta yalnızca bir evcil hayvan bulunabiliyor.
O nedenle çok önceden bilet almanız gerekli.
Ben de öyle yaptım.
Yurtdışına uçuyordum ve kedim için de ayrıca para ödedim.
Karar no: Kontr.Bşk- 2021/117
Altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yıkımı yapmayan belediye başkanları için verdiği soruşturma izni.
Bu karar, umarım Akdeniz ve Ege’nin en güzel koylarını işgal eden kaçak yapıların yıkımı için bir emsal olur.
Dahası bu ahlaksız işgalci zihniyeti biraz olsun önler... Çevrecilere moral olur.
Şimdi hikâyeyi anlatabilirim...
Adam Hisarönü Körfezi’nin en güzel koyuna kaçak binayı yapıyordu.
Sonra diğerleri başladı...
11:00 konseri için bilet kuyruğu... Soğuktu. O zamanlar sigara da içerdik...
Ben Handel çılgınıydım. Bülent, “Brahms 1” derdi. Sonra Edip Cansever’i konuşmak için Merih’e giderdik.
Isınmak için biraz çay ve biraz daha sigara.
Gidip içeride dinlediğimiz her notadan biraz aşk, biraz şiir, biraz hayal çıkarırdık...
Meriç Sümen’le ilk röportajımı yapmıştım...
Geçmişten niye böyle uzun ve derin bir alıntı yaptım?
Çünkü... Aradan 45 yıl geçtikten sonra yine CSO’nun kapısındayım... Şimdi onu anlatacağım ama...
Böyle bir kültür merkezi tek yazıda anlatılamaz.
Biraz direndi. Doktorlar, ilaçlar. Ama giderek zorlanıyordu.
Bir coğrafya öğretmeni olarak...
Her sabah dağları, denizleri, ufukları, keşifleri, doğayı yani insan olmayı anlattığı çocuklarına hayatı anlatmakta zorlanıyordu.
Derslerin tadı kalmamıştı. Giderek üzerine çöken o yorgunluğu çocuklar da anlıyordu.
Daha fazla dayanamadı. Gitti okul müdürüne...
İzne çıktı...
En büyük ilaç moraldi...
Ve 8 ay sonra tekrar okula döndü... Çocuklarına kavuşmuştu...
NATO’nun muharip görev gücü için yapılan On Guard-2021 tatbikatı: “Tetikte 2021”
Ve Akar tatbikatı izledikten sonra bir açıklama yapıyor.
Aslında teknik bir açıklama...
Ama mesaj ve gideceği adres açısından şifreleri ve satır araları iyi okununca, Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere göre çok kritik, çok önemli bir açıklamadır bu.
İçinden dostluk geçen, ders gibi bir açıklama...
Gelin birlikte şifrelerini çözelim.
Bakan
Tüpteki hava miktarı nasıl anlaşılır... Regülatör, pusula... Su altında hangi işaretlerle anlaşılır... Acil durumda ne yapılır?
Tek yıldız eğitimi bitti...
Ve o sabah Datça’ya geldiler. Kızlan’da bir Osmanlı batığına dalacaklar...
Dalış kıyafetini giydi. Hocası ekipmanlarını tek tek kontrol etti. Kurşunlar bağlandı... Ve sırtüstü bıraktı kendini denize. Bastı butona. Yavaş yavaş suyun altına iniyordu. Aşağı indikçe o boğuk ve kabarcıklı ses... Dünya dışı o ses...
Ancak dalanlar bilir. Başka bir evrendeydi artık...
Ve belki de dünyada ilk kez... Denizaltında binlerce yıllık tarihin izini arayan ilk kültür bakanıydı...
Mehmet Ersoy
Çünkü yıllardır denizlerde perişan halde görmeyi kanıksadığımız çaresiz mülteciler arasında...
O kadar küçüktüler ki...
Fark etmiyoruz bile. Öylesine körleştik ki...
‘Schindler’in Listesi’ filmini hatırlattı bana...
Kanlar içinde odasına sığınıyor. Kapıyı kilitliyor.
Tir tir titriyor.
Çünkü salonda gözü dönmüş bir vahşi var.
Küfürler, hakaretler savuruyor....
Dövecek, öldürecek.
Ne yapsın kadın... Tek çare, kendi evinden firar etmeye çalışıyor.
Yatağındaki çarşafı alıyor.
Balkona gelip bağlıyor. Ve oradan kaçmaya çalışıyor...
Havaalanından şehre gelirken gördüğüm manzara karşısında şaşırıyorum...
Geniş bulvarlarda iki taraflı binalar.
Sanki Paris’teyim...
Saint-Germain’den Odeon’a, oradan Saint Michel, Notre Damme’a yürüyorum...
1600’ların sonundayım.
Rokoko tarzından geçip Neoklasik sütunlu ve balkonlu apartmanlara geliyorum...
“Aylardır Irak ve Suriye’nin kuzeyinde izlediğimiz dizi filmden yine bir sahne.”
Kimimiz “Homeland” olarak izledik...
Kimimiz, “savaş tanrıları” olarak.
Ama başrolde hep birtakım “esrarengiz siviller” vardı...
Siyah gözlüklü... Deri mont ve blucin giymiş siviller.
Ama ne gariptir ki üniformalı birileri onlardan emir alıyorlardı...
İşte bu fotoğraf o dizi filmin son sezon afişlerinden biridir...
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözleri Yunanistan’ın “silahlanma sevdası” için söylüyor ve ekliyor:
“Yunanistan’da bir silahlanma sevdası başladı. Dahası Yunanistan’da bazı siyasiler kişisel hırsları nedeniyle Türkiye düşmanlığı üzerinden silahlanmayı körüklüyor. Ama bu yine Yunan halkına zarar veriyor. Çünkü matematik ve tarih ortada. Oysa diyalogla her şey çözülür. İşte gelin, nerede olursa olsun görüşelim diyoruz. Hatta gelin bütün sorunları böyle ayaküstü değil, uzmanlarla tek tek konuşalım diyoruz. Nerede isterseniz oturalım diyoruz... Çözüm zorlama ittifaklarla ve tehditlerle değil, komşular arasında gerçekleşir diyoruz. Sorunlarımızı iki komşu olarak çözelim diyoruz. Dahası gelin, savunma bakanları değil, turizm bakanları da konuşsun, iki ülkenin halkı kazansın diyoruz. Daha ne diyelim...”
EN ÖNEMLİ TEMENNİMİZ
Milli Savunma Bakanı bütün bu bilgileri verdikten sonra şöyle diyor:
“Uluslararası hukuk, iyi komşuluk, barışçıl yöntemlerle ve diyalog çerçevesinde sorunların çözümünü sağlamayı hedefliyoruz. En samimi temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasıdır. Bütün iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen komşumuzun provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğini görüyoruz.”
TARİH DERSİ:
1- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’la, Van Başkale Hudut Birliği’nden Bakü’ye... Oradan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutlamaya Şuşa’ya geçiyoruz...
Bakü...
Yıllar önce geldiğim bu şehir öylesine gelişmiş ki. Müthiş bir mimari devrim. Gözlerime inanamadım.
Bakü’ye onca yıl içinde bir mimarın sihirli eli değmiş...
Bir dünya başkenti olmuş...
Sonra Şuşa...
İlham Aliyev’in kahramanlık destanını yazdığı topraklar... Savaştan sonra bu kadar kısa sürede bunlar nasıl yapıldı...
Azerbaycan askerleriyle Şuşa’da yaptığımız gezintiler. O dağlardaki kahramanlıklar...
Zorlu bir yol...
Van’a doğru uçarken sohbet ediyoruz:
İLK SORU TEZKERE: Sayın Bakanım, son dönemde kamuoyunda bir tezkere tartışması oldu. Bazı iddialar ortaya atıldı.
Bakan Akar özellikle bir polemiğe yol açmamak için kelimeleri özenle seçiyor:
“TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...”
- Ama karşı çıkışlar oldu. Yani bir önceki tezkereyle aynı değil dendi.
- “Hayır, birebir aynı tezkere...”
- 2 yıl olması meselesi var. O sorgulandı. Bir de yabancı asker getirilmesi konusu var...
Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...
Harika bir hava.
Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...
Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...
İşte o duyguyla soruyorum:
“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”
Elbette vardır...
Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...
O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...
“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”
Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...
Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...
Yüzlerce mesaj gelmişti.
Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...
O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...
Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.
Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.
Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...
Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...
Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...
Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.
Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.
Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...
Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...
O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Bekçi barakası nasıl butik otel oldu
Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarını betona çeviren “kaçak yapı işgali”ne ve aşırı yapılaşmaya karşı mücadeleye devam...
Kaçak yapılara karşı belediyelerin en büyük savunması şu:
1- “Biz işlem yapıyoruz. Kaçak yapı sahipleri bölge idare mahkemelerine dava açıp yürütmeyi durduruyor...”
2- “Yıkım kararı verilse bile bizim yıkacak ekipman ve imkânımız yok...”
Biliyorsunuz, Hisarönü Bozburun’daki kaçak yapılar nedeniyle Marmaris eski ve yeni belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermişti...
Eski Belediye Başkanı Ali Acar aradı. Acar söz konusu tarihte izinli olduğu için sorumlu olmadığını anlattı.
Ve ekledi: “Ben elimden geldiği kadar kaçak yapıları yıktım. Ancak devam eden mahkemeler yıkımı engelliyor. Soruşturma konusu olan Kocabahçe’deki kaçak yapıya gidecek yol yok. Bizim yıkmak için oraya gitme, ekipman götürme gücümüz yok... Eğer yeniden seçilseydim, hepsini yıkardım...”
Yalnızca Marmaris’te kaçak yapı için karar bekleyen 3 bine yakın dosya var... Evet 3 bin dosya...
Düşünebiliyor musunuz, o cennet sahiller, çam ormanları, turkuvaz denizler kaçak yapı dosyalarının işgalinde.
Yani adalet, “dosya bombardımanı” altında kalmış... Bu acı gerçekleri gördükçe içimiz sızlıyor.
Yalnızca Marmaris mi?
Bodrum’un halini görüyorsunuz.
Ya da İzmir çevresi...
Dikili’de 520, Çeşme’de 284, Urla’da 295 ve Foça’da 147 kaçak yapı yıllardır yıkılmayı bekliyor.
Antalya’da 8 bin 42 adet kaçak yapı tespit edilmiş ve yıkım kararı verilmiş.
Peki ne kadarı yıkılmış?
Yalnızca 2 bin yapı yıkılabilmiş.
Bilinen 6 bin kaçak yapı öylece duruyor... Kaş’ta 2 bin kaçak yapıdan yalnızca 20’si yıkılabilmiş (onlar da garibanlardır kesin)...
BOŞ ARAZİDE EV VARMIŞ GİBİ
Sahtekârlığın son noktası ise şu...
Boş arazi üzerine sanal bir ev fotoğrafı yerleştiriliyor. Amaç imar affına girmek. Adam, ben fotoğrafı haritaya yerleştireyim, sonra evi yaparım demiş...
Ama uydu fotoğraflarına bakılınca gerçek ortaya çıkmış... İşte bu sahtekârlık da savcılıkta...
KAÇAK YAPI CENNETİ KAŞ
DHA Genel Müdürü Celal Korkut’tan yardım istedim. Sağ olsun Ege ve Akdeniz’deki ekipleri çok kapsamlı bir çalışma yaptı...
İşte sonuçlar:
Kaçak yapılar konusunda Akdeniz’de ilk sırada Kaş geliyor...
Kaş dünyada eşi zor bulunur bir yerdir. Üzerinde yaşayan uygarlıklar, denizaltındaki kalıntılar. Yolda yürüseniz binlerce yıllık bir kapıya rastlarsınız. Yorulup da sokak arasında oturduğunuz bir duvar en az 2 bin yıllıktır...
İşte o Kaş’ta 2 bin 152 kaçak yapı tespit edilmiş.
Kaş’ın nüfusu nedir ki böylesine bir kaçak yapı yoğunluğu olsun...
2 bin kaçak yapıdan yalnızca 20 tanesi yıkılabilmiş.
İnanılır gibi değil.
Diğer ilçelerde durum:
Kepez 1575, Serik 622, Kemer 604, Alanya 594, Manavgat 558, Muratpaşa 471, Aksu 361, Döşemealtı 214, Kumluca 141, Konyaaltı 109... Akseki, Gazipaşa, Korkuteli, Elmalı, Finike, İbradı, Gündoğmuş ve Demre ilçelerindeki toplam kaçak yapı sayısı da 670.
Bunlar resmi olarak belirlenenler...
Bir de henüz bilinmeyenler var.
Peki niye yıkılamıyor bu kaçak yapılar... Bu rantın önü neden alınamıyor... Adamlar resmen milletin malının üzerine çöküyor. Adalet neden işlemiyor... Ya da gecikiyor...
Uzayıp giden bu davalar kimlere neler kazandırıyor?
ÖNERİM ŞUDUR:
1- MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ
Milli güvenlik kurullarında sınırlarımızın güvenliği üzerine konuşmalar yapılır, raporlar okunur, her türlü önlem alınır. Pekiiii... “Mavi Vatan” diyoruz. Orada da sınırlarımız var. Milletin malı sahillerimiz var. Açıktan işgal ediliyor. Ve bu davalar yüzünden kaçak yapı işgali önlenemiyor. Artık bunun da bir milli güvenlik meselesi olarak görülmesi gerekmez mi?
2- TEK BAKANLIK SORUMLU OLSA
Kaçak yapıyı milletin arazisi üzerine konduranlar, sit alanlarını işgal edenler, koruma alanlarına beton dökenler, kıyı rejimine aykırı olarak denize sıfır ev yapıp iskele çıkanlarla nasıl mücadele ediliyor? Mahkemeler bir yanda. Belediyeler bir yanda. Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatları bir yanda... Top ortada kalıyor. Bu arada her türlü oyunu oynayanlar istedikleri gibi vakit kazanıyorlar... Bu olayla mücadeleyi tek elden yürütecek bir teşkilatlanmaya ihtiyaç yok mu?
İNGİLİZ’İN VİLLASI HÂLÂ MAHKEMEYİ BEKLİYOR
Kekova Ziyat Koyu’nda İngiliz vatandaşı Cloudya Jamey Hankes’in yaptırdığı kaçak villa için yıkım kararı çıkmıştı. Defalarca itiraz edildi. Defalarca mahkeme, yazışma... Yine yıkım kararı. Aylar yıllar geçti. Hâlâ yıkılmadı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya “Kararı bekliyoruz” diyor... Ne kararmış bu arkadaş...
İşte en çarpıcı örnek.
Burası, Kaş’taki Çukurbağ Yarımadası Hidayet Koyu...
Bir barakada, çay gözleme satanlar 2015 yılında belediyeye başvuruyorlar: “Başkanım, yapı çok kötü görünüyor. İzin verin basit onarım yapalım. Sıva boya, tavan, dam falan...”
İzin veriliyor. Ama o da ne...
“Basit onarım” sonunda 13 odalı butik otel, plaj, restoran ve otopark oluştu...
Bu “aleni kaçak” bir türlü yıkılamadı. Mahkemeler, yazışmalar, mühürler, davalar...
Belediye ile çevre ve şehircilik müdürlüğü arasında gidip gelen evraklar, savcılık...
Sonuç... Yıllar geçti... Yine yıkım yok.
20 YILDIR YIKILAMIYOR
Antalya Falezler’de 2000 yılında inşaatına başlanmış. Ardından hem yerel mahkeme, hem Danıştay yıkım kararı vermiş... “İmar barışı” falan derken, davalar sonunda yıkım kararları kesinleşmiş. Aradan 20 yıl geçmiş. Hâlâ kararı var. Hâlâ yıkılmayı bekliyor.