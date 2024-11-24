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Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

#Trump#Elon Musk#UFC

1) Dünyanın nefesini tutup “Acaba ne yapacak?” diye beklediği Başkan Trump, zaferini nerede kutladı biliyor musunuz?

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Gladyatör 2 filminin vizyona girdiği günlerde;

O çağdaş gladyatörlerin en kanlı dövüşleri yaptığı kafesin hemen dibindeydi.

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

İzleyici oranları çığ gibi büyüyen UFC (Ölümüne Dövüş) Şampiyonası’nda.

Yanında Elon Musk...

Yüzünde muzaffer bir gülüş,

Sağ yumruğu havada.

On binlerce Amerikalı’nın “yeniden büyük Amerika” sloganları arasında.

Bu görkemli ve ilginç anı, Trump’ın ruh durumunu biraz olsun anlatması açısından sayfaya alıyorum.

Trump’ın dünyaya nasıl bir ruh durumuyla yaklaşacağının sinyallerini burada bulabiliriz.

Seçimlerden hemen önce yazmıştım.

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

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Trump, “ırkçılık, savaş, aksiyon, dövüş, güç gösterisi, para, zenginlik için ölümüne dövüş” kültürünün damarına girmişti.

UFC buydu... Ve o defalarca bu arenaya gidip dövüşleri izlemiş, kafesin çevresindeki ve televizyonlardaki milyonlarca Amerikalı’ya mesajını vermişti:

“Yeniden büyük Amerika için güç...”

UFC öylesine bir salgına dönüştü ki...

Organizasyonun değeri milyar dolarlarla ölçülüyor.

Kemer için dövüşen gladyatörler 15 dakikada milyonlarca dolar kazanıyor.

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

2) KAFES DÖVÜŞÜNDE BİR BAŞKAN

Ve 17 Kasım...

UFC Dünya Şampiyonu Jon Jones’un kemerini ortaya koyduğu dövüş için Madison Square Garden tıklım tıklım dolu.

Ve devasa salonun girişi aniden dalgalanıyor.

UFC’nin CEO’su Dana White salondan içeri giren ABD Başkanı Trump’ı karşılıyor.

Trump’ın yanında dünyanın en zengin işinsanlarından ve Trump’ın destekçisi Elon Musk...

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

Trump ve Musk, sağ yumrukları havada muazzam bir alkışla salona giriyorlar.

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Salon “U...S...A...” sloganlarıyla çınlıyor.

Ve dünyanın en kanlı dövüşlerinin yapıldığı kafesin üzerindeki 365 derecelik dev ekran muazzam bir sesle aydınlanıyor.

Görüntüde Trump’ın mitingleri, mesajları... “Yeniden büyük Amerika” şapkasıyla sağ yumruğu havada verdiği pozlar.

UFC’nin “küresel izleyicileri”ne selam veren Trump’ın yüzünde tam bir zafer ve ‘şükran’ ifadesi var.

Ve dövüşler başlıyor.

Trump kanlı dövüşlerin tamamını büyük bir heyecanla izliyor.

Dikkatle bakıyorum.

Sanki o da kafeste dövüşüyor.

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

3) VE UFC KEMERİ TRUMP’IN BELİNDE

Sıra son dövüşe geliyor.

Dünyanın en genç ve en uzun süreli ağır siklet UFC Şampiyonu Jon Jones ile Miocic dövüşü başlıyor.

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Jones, rakibi Miocic’i müthiş bir ters tekmeyle yere yıkıyor.

Salon çınlıyor.

Ve Jones altın kemeri alıp kafesin ortasında bir gladyatör pozu verdikten sonra, mikrofondan Trump’ı övücü birkaç söz söyledikten sonra  “U...S...A...” diye slogan atıyor.

Ve salon bu sloganla çınlarken Jones kafesin üzerinden atlıyor.

Trump ve Musk’ın önünde diz çöküp kemerini Başkan’a uzatıyor.

Trump belindeki UFC altın kemeriyle poz verirken Jones’a sarılıyor.

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

4) YÜKSELEN IRKÇILIK

Bu sahneyi neden bu kadar detaylı anlatıyorum. Çünkü izleyici oranı her geçen yükselen UFC’nin kafes dövüşlerinin yapıldığı bu salon buram buram ırkçılık ve aşırı ulusalcılık kokuyor. Ve ne ilginç bir çelişkidir ki; Tıpkı binlerce yıl önce Roma’da olduğu gibi bugünün çağdaş gladyatörleri daha çok göçmenlerden oluşuyor.

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Evet bu sahneyi ve bu salonu neden bu kadar uzun uzun anlatıyorum? Çünkü Avrupa’dan sonra Trump’ın seçilmesinde de aşırı ulusalcı ve ırkçı bir taban var.

Neden anlatıyorum? Çünkü bu kanlı dövüşleri büyük bir keyifle izleyen Trump’ın bu ruh durumuyla birlikte oluşturduğu bu keskin Kabine...

En azından Gazze’de ve dünyanın değişik problemlerinde nasıl bir rol oynayacağını göstermesi açısından önemli bir işarettir. İyi pazarlar...

#Trump#Elon Musk#UFC
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