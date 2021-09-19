Başkan’ın donduğu an

6 yaşındaki Emir’in annesi Merve, doktorun ilk teşhisini duyunca ne yapacağını bilemedi.
Yıkılmıştı... Baba Osman üzgün...
Otizm bu...
Ne yapsınlar...
Mersin’den.
Tarlada bir kadın konuşuyor. Bağ bahçe arasından... Yanında topladığı çileklerin tahtadan kasası...
Diyor ki:
“Öyle zorluk çekiyoruz ki... Meyvemizi sebzemizi gönderiyoruz. Yol öyle kötü ki... Zamanında yetişmiyor. Buruşuk çilekler gönderilir mi? Kışın buzlanmada arabalarımız devriliyor. İnşallah bu tünelimiz bitince virajlarımız da kaybolacak. Rahatlayacağız.”
Daha neler söylüyorlar bilseniz...
İzlerken o sarp dağlara baktım. Kuş uçmaz zirvelere baktım.
Düşünsenize, yıllardır, aylardır bizim çocuklar, işçiler, mühendisler dağları sabırla deliyor.
Karavanlarda, soba ateşinde geçen geceler...
1. O dönem Hürriyet’in Almanya Temsilcisi Celal Özcan, Hamburg temsilcimiz Kemal Doğan ve ben, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’u ziyaret etmiştik.
Çünkü Başbakan Scholz önemli bir karar almıştı.
Müslümanlara dini bayramları resmi tatil hakkı olarak tanıyordu.
Avrupa’da bir ilkti bu...
MÜJDE: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”
NASIL İŞLEYECEK: Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”
Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.
Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.
Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.
Keşke BM bir komisyon kursa.
O “cesur kadınları” düşünün.
En temel hakları için harekete geçtiler.
Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..
1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...
Ama önce zaferler ayı...
950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...
Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...
Kutlu olsun...
AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle
1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...
Elanur hemen söze girdi:
“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”
Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”
Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”
Elanur bu defa daha bir heyecanla:
HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...
Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.
Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.
Evet yanlış okumadınız.
Kan donduran insanlık dışı görüntüler.
Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.
Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...
Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.
Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.
Dehşet içinde izliyorduk..
Ve herkesin ağzında şu söz:
“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”
1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...
Dağlar, ormanlar ve tüneller...
Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.
“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”
“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”
Tünel deyince yanlış anlamayın.
Bir kovuk...
İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.
Bir gece hırlayan bir ses:
“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”
Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.
Bir fabrikada muhasebeciydi.
Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.
Sürekli tehdit...
Kardeşine durumu anlattı...
Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?
Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.
‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...
Çok çarpıcı bulgular var.
Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:
“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”
Müthiş...
ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..
Biliyorum...
Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...
Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...
Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...
Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...
2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Başkan’ın donduğu an
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’la 1 yıllık görev süresini konuştum
1. Siz bu satırları okurken, ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte New York’a BM Genel Kurulu’na uçuyor olacağım... Sevgili dostum Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 1 yıldır sürdürdüğü BM Genel Kurul Başkanlığı da doldu... Dünyanın acılarla dolu geçen bu yılında acaba neler yaşamıştı? İşte cevabı:
Aslında ben de bu fotoğrafı görünce donup kaldım. Şu küçük kızın bakışını görüyor musunuz?
Burası Myanmar’daki zulümden kaçan 1.5 milyon Müslüman’ın Bangladeş sınırında kaldığı kamp...
Dünyanın en büyük mülteci kampı... Cox’s Bazar... Ve işte BM Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır orayı gezerken rastlıyor bu küçük kıza.
Yerel polis, sağlık nedenleri nedeniyle kampa pek sokmak istemiyor Bozkır’ı... Ama o ısrar ediyor. Ve gezmeye başlıyor...
Bu fotoğraf, işte o andan kalıyor bize...
Bu, o küçük kız çocuğunun BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’a değil... İnsanlığa bakışıdır aslında...
2. EN ÇOK NE ETKİLEDİ?
Önceki gün görev süresi dolan Bozkır’a sordum:
“1 yıl görev yaptınız. Sizi en çok ne etkiledi?”
Bozkır’ın cevap olarak gönderdiği ilk fotoğraf, işte bu küçük kızın bakışıydı...
Dedi ki:“O mülteci kampındaki bu küçük kızı hiç unutmayacağım. Tuvalet demeye dilim varmayan bu kulübenin yanında bana öyle bakıyordu. Ve insanlık adına o kadar çok şey söylüyordu ki...”
Evet...
Myanmar’daki baskı, işkence ve ölümden kaçan 1.5 milyon Müslüman buraya sığınmıştı. Çocuklar pislik içinde, yemek, sağlık feci bir halde...
Büyükelçi Bozkır oraya gezdikten sonra konuyu BM Genel Kurulu’na getiriyor...
Ve gerçek şu ki:
O kampta feci şartlar içinde hayatta kalmaya çalışan insanlara en büyük yardım Türkiye’den gidiyor...
3. DÜNYANIN EVE KAPANDIĞI AN
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, göreve başladığında manzara şu:
- Pandemi dünyayı esir almış. Genel Kurul toplanmıyor. Kurullar çalışmıyor...
İşte böyle bir dönemde, Bozkır durmuyor. Önce güvenlik konseyi ile dijital bir toplantı yapıyor. Dünyanın en büyük devletlerinin temsilcileri ile dünya gündemini konuşuyor...
Sonra, yavaş yavaş Genel Kurul toplantılarını hareketlendiriyor.
Ve işte bu dönemde: Dünyanın gözünü insanlığın kıvrandığı “mazlum merkezleri” ne çeviriyor...
Myanmar’ın ardından Suriye’deki kamplara gidiyor. Hatay’da incelemeler yapıyor. Yani...
İstese, BM Genel Kurul Başkanı olarak “pandemi var” diye New York’ta vakit geçirecekken; O, acının coğrafyasında gezip çözüm arıyor.
Tek amacı da şu: “Madem bu göreve gelmem nasip oldu. Öyleyse insanlık için elimden ne geldiyse yapmalıyım.”
Sonrasını şöyle anlatıyor: “Tabii bütün amacım, önce güvenlik konseyini, sonra da Genel Kurul’u, insanlığın acılı coğrafyasına yönlendirmek. Dikkatlerini çekmek. Bir çözüm üretmek... Bunun için de oralara gitmek gerekti. Ben de onu yaptım.”
4. SURİYE YARDIM KAPISI ONUN SAYESİNDE AÇILDI
Büyükelçi Bozkır, bu amaçla Hatay’a da geldi. Suriye mülteci kampına...
Orada BM’nin bir yardım kapısı vardı. Kapalı mı kalacak, yoksa açık mı?
Ve Hatay’dan aldığı hayatın gerçek mesajını BM Genel Kurulu’na verdi.
Böylece bir yardım kapısı açık kaldı...
Kimin için?
Myanmar kampında, ‘tuvalet’ denilen o ilkel kulübenin yanından ona gülümseyen küçük kız için...
Hatay kampında annesinden uzakta ısınmaya çalışan çocuklar için...
Daha ne olsun arkadaşlar?
BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi bir görevi bir Türk büyükelçi aldı...
İnsanlığın ve adaletin mesajını verdi...
5. VOLKAN BOZKIR NASIL SEÇİLDİ?
TABİİ Bozkır’ın BM Genel Kurulu’na aday olarak gösterilmesinin de bir hikâyesi var.
Özetini 27 Temmuz 2020’de şöyle yazmıştım: “Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olmuş. Volkan Bozkır ise AB Bakanı...
New York’taki Birleşmiş Milletler toplantısına katılıyorlar.
Çavuşoğlu ve Bozkır genel kurul salonunda yan yana oturuyorlar. O sırada Genel Kurul Başkanı konuşma yapmak için kürsüye çıkıyor.
Ve başkan konuşmaya başlarken, Çavuşoğlu yanındaki büyükelçimize soruyor:
“- Biz bugüne kadar burada hiç başkanlık yaptık mı?
- BM Genel Kurul Başkanlığı mı Sayın Bakanım?
- Evet, hiç başkanlık yaptık mı?
- Hayır efendim, bugüne kadar hiç yapmadık.
- Peki hiç aday olduk mu?
- Hayır efendim, hiç aday da olmadık.
- Bu nasıl olabilir? 70 senede bir kez bile aday olmadık mı? Düşünmedik mi?”
Şu tesadüfe bakın ki...
Çavuşoğlu bu soruyu sorarken yanında Volkan Bozkır oturuyor.
İşte o gece Çavuşoğlu, New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuyu açıyor.
Tayyip Bey anında talimatı veriyor: “Hemen adaylık hazırlığı yapın”
Evet arkadaşlar...
BM Genel Kurul Başkanlığı’ndan bir Türk büyükelçi geçti. Bilin istedim. Sevgili Bozkır... Bir Türk’e yakışan görevi layıkıyla yaptın...
Şimdi ülkene dönüyorsun..
Yaptıklarınla kalbimizi ısıtarak, hoş geliyorsun...