Banka: Dolandırıcılık yok… Mahkeme: Dolandırıcılık

Haberin Devamı

Yine kendilerini banka çalışanı gibi gösterip bir banka müşterisinin 750 bin lirasını çaldılar.

Olacak gibi değil...

Banka yetkilisi bir otel sahibi arkadaşıma gelip kendi eliyle “Siz hatırı sayılır müşterimizsiniz. Size limiti yüksek bir kredi kartı verelim. Limitinizi 1 milyon liraya çıkartalım” diyor.

Kart geliyor.

Sonra...

Sonra 750 bin lira buhar oluyor. Otel sahibesi dostum, “dur nasıl oluyor” diyor ama nafile...

Para uçuyor.

Alanların izi takip ediliyor.

Polis, jandarma derken, dolandırıcılar yakalanıyor.

Peki ne oluyor?

Önce kartı veren banka yetkilisi aranıyor. Ama bir sonuç alınamıyor.

Sonra bankaya özetle şöyle bir ihtarname çekildi:

“Bankanız kullanılarak dolandırıldık. Gereğinin yapılmasını rica ederiz.”

Bankanın cevabı:

“1-Söz konusu ihtarnameniz ile hesabınızda bilginiz dışında gerçekleştirilen. .... Liralık para transferleri işlemi neticesinde zararınızın doğduğu belirtilerek bilginiz dışında gerçekleştirilen işlemlerin iptali ve işlem nedeniyle doğan zararınızın giderilmesini talep ettiniz.

Haberin Devamı

2- ihtarnamenizde iddia edildiği üzere dolandırıcılık eyleminin söz konusu olup olmadığı bankamızca bilinemeyecek olup adli makamlarca değerlendirilmelidir. Ayrıca bankamız ilgili birimlerince yapılan incelemeler neticesinde, dolandırıcılık emarelerine rastlanmamış olup anılan nedenlerle doğduğu iddia edilen zararın karşılanması bu aşamada bankamızca uygun görülmemiştir”.

Ne gariptir ki;

Banka yönetimi ortada bir dolandırıcılık olmadığını söylerken;

Mahkeme parayı çalan iki dolandırıcıyı tutukluyor.

Yani dolandırıcılık yargı nezdinde tescilleniyor.

Şu anda Ankara’da tutuklular.

Konuşacaklar mı?

Bazı şeyleri açıklayacaklar mı?

Bankanın içinde işbirlikçileri var mıydı?

Bütün bunlar ortaya çıkacak elbette.

Ama daha önemlisi bu tür dolandırıcılıklara karşı bankaların aldıkları tavır.

Kabul etmiyorlar. Görmezden, duymazdan geliyorlar. Uzun süren davalarla bezdirmeye çalışıyorlar.

Bu kaçıncı örnek...

Daha önce bir başka kişi yine kendisini banka çalışanı gibi gösterenler tarafından “hesapların sigortaya alınması” bahanesiyle dolandırılmıştı.

Ve daha onlarca örnek.

Haberin Devamı

Oysa güvenlik zafiyeti varsa sorumluluk bankada değil midir?

İŞTE MERAKLA BEKLENEN KARAR

Bütün bu tartışmalar sürerken kısa süre önce şu haberi okuyorum:

“... Bankası müşterisi M.Ç ‘Banka hesabınıza yurtdışından girmeye çalışanlar var’ diye arayan dolandırıcıların verdiği linke girip, tüm bilgileri paylaştı. Kısa sürede duruma uyanıp bankasını aradığı sırada dolandırıcılar parayı çekti. M.Ç’nin açtığı davanın sonucunda istinaf mahkemesi, ‘Bu dolandırıcılığı önleyecek teknolojik yatırımları yapmak bankanın sorumluluğudur, çalınan para faiziyle müşteriye ödenmeli’ diyerek emsal karara imza attı.”

Yalnızca bu karar bile bankaların sorumluluklarını hatırlatması açısından önemli değil midir?

Haberin Devamı

Bankadaki müşteri bilgilerine nasıl ulaşılabiliyor?

Nasıl işlem yapabiliyorlar?

Sistem hep aynı.

Banka çalışanı gibi kendilerini gösterenler dolandırıcılığı gerçekleştirdikten sonra aldıkları parayı bir kuyumcuda altına çeviriyorlar.

Polis o hesaba ulaşıyor, ama iş işten geçmiş oluyor.

Şimdi merakla otel sahibi dostumun davasını bekliyoruz.

Acaba son mahkeme kararı emsal olabilir mi?

Ve en önemli soru:

Bankacılık yasasında bu konuyla ilgili bir düzenleme olamaz mı?

Yoksa bankalar müşteriden parayı alana kadar her türlü promosyonu ve reklamı yapıyor.

Ama bu tür dolandırıcılıklarda insanların hiçbir garantisi olmuyor.