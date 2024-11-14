Bakü’de göğsümde bir gurur nişanı

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Bunca yıllık meslek hayatımda hiç yaşamadığım bir duygu yükü.

Gurur, şaşkınlık, mahcubiyet, mutluluk...

Hepsi bir arada...

İklim zirvesi için oradayız.

Dünyanın değişik ülkelerinden 70 bine yakın ziyaretçi Bakü’de.

Oteller tıklım tıklım.

Bizi, Hazar Denizi kıyılarında muazzam bir alana yapılan ve inşası hâlâ süren bir tatil şehrine götürüyorlar.

Müthiş bir organizasyon.

Benim konaklayacağım otelin resepsiyonuna geliyorum. Değişik ülkelerden gelmiş gazeteciler, heyetler, görevliler bekliyor.

Kapıdaki görevli önce İngilizce kim olduğumu soruyor.

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Ben “Gardaş Türkiye’den geliyorum” deyince bir an duruyor.

“Adınız nedir?”

“Fatih Çekirge.”

Görevli yerinden kalkıyor:

“Hörmetli gardaşım. Biraz bekler misin?” diyor.

Şaşırıyorum. Bu arada ‘Yahu başka bir ülkeye gelip kendi dilinde konuşmak ne güzelmiş’ diye düşünüyorum.

Ve görevli çekmeceden bir kutu çıkartıyor.

Ceketini ilikleyerek önüme geliyor.

Ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında biraz da yüksek sesle şöyle diyor:

“Fatih Bey, rehberlikten size çok önemli bir hediye geldi. Siz belli ki Azerbaycan halkına, devletine çok kıymatlı bir şey yapmışsınız. Belli ki rehberlikten sizi çok sevirler. O yüzden size bu Harı Bülbül gülünü (xarı Bülbül Gülü simvol) nişanı size gönderdimişler.”

Görevli büyük bir ciddiyetle kutuyu açıyor. Hazır ola geçiyor.

Ve bana Harı Bülbül gülünden oluşturulan rozeti gösteriyor.

Ben hâlâ şaşkınım.

Çevremdekiler şaşkın.

Soruyorum:

-Neden bana bu rozet? Emin misiniz?

-Siz Fatih Çekirge değil misiniz?

-Evet...

-O halde bu sizedir... Rehberlikten gönderdiler. Gece getirdiler. Fatih Çekirge’ye takdim edin dediler. Ama belli ki siz çok değerli bir insansınız. Kıymatlı bir nişandır.

Evet şaşkınım. Evet gururluyum. Ve tüylerim diken diken muazzam bir duygu içindeyim.

Teşekkür ediyorum.

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ŞUŞA’DA KAHRAMANLIĞI GÖRDÜM

Azerbaycan’ın büyük bir kahramanlıkla geri aldığı Karabağ topraklarına daha önce gitmiştim.

21 Kasım 2021...

Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Karabağ Zaferi törenleri için Bakü’deyiz.

O gün şöyle yazmışım:

“8 Kasım günü Azerbaycan’daydım...

Yer gök bayrak...

Yer gök mutluluk...

Yer gök gurur...

Yer gök kahramanlık...

Çünkü tam 30 yıl sonra, 44 günde kahramanların kazandığı o zafer kutlanıyor...

İlham Aliyev’in tarihi zaferi...

Karabağ... Şuşa’dayız.”

O gün o kahramanlığı yanımızdaki Azerbaycan askerleriyle birlikte kutlamıştık.

İşte Azerbaycan’ın kahraman askerleriyle çektirdiğimiz bu fotoğraf, Saatli Mescidi’nin önündedir...

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Önceki gün Bakü’de bu nişanı alırken yine aynı duygulardaydım.

“İki devlet tek millet” duygusunu en gerçek haliyle yaşadım.

Harı Bülbül Gülü’yle ve Türk tarihindeki yeriyle ilgili çok detay var.

Önümüzdeki yazıda devam edeceğim.