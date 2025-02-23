Bakın bu harita bize ne söylüyor… Trump’la gelen dünya düzeni: Yeni Ortaçağ

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“Bu Türkleri ne mutlu edebilir?”

Yani...

“Yani mesela Suriye’de dediklerini yapsak, Gazze ve Ukrayna için susarlar mı?”

Arkadaşlar;

Dünya öyle bir çizginin ötesine doğru gidiyor ki...

Yukarıda verdiğim diyalog hayali gibi gözükse de içeriği konusunda gerçeği yansıtabilir.Çünkü son yaşadığımız olaylar bunu gösteriyor.

Bu hayali diyalogda soruyu soran Trump’tır. Marco ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dur.

Peki, dünyanın ötesine geçtiği o çizgi nedir?

‘Yeni Ortaçağ’dır.

İşte Ukrayna...

Rusya’nın işgal ettiği toprakları için yıllardır savaşıyor. ABD ve AB, BM, NATO arkasında durmuş. Sözler vermiş. Şimdi Trump bu sözleri hiçe sayarak iki güçlü devlet olarak Rusya ile masaya oturuyor.

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Amacı ‘güçsüz Ukrayna’nın kaybettiği toprakları kabul ettirip ‘güçlü Rusya’ ile ticareti başlatmak.

Gazze’deki insanlık dışı ‘tatil köyü projesi’ farklı mı?

O projeyi hayata geçirmek amacıyla Rusya’ya Ukrayna’dan toprak veriyor. Böylece Rusya’nın Gazze planı için sessiz kalmasını planlıyor. Biliyor ki; Rusya susarsa Çin sendeler...

Suriye’de benzeri bir pazarlık. Panama yine öyle. Kanada, Grönland tamamen ticari hesaplar.

Geçilen bu çizgi artık ‘güçlünün güçlüyü açıktan ezdiği’ bir çizgidir.

Ortaçağ’ın toprak ve ganimet kültürüdür.

İster kızın, ister umursamayın ama Trump’ın dünyaya sunduğu yeni düzen işte budur.

NÜKLEER ORTAÇAĞ

Onu başkanlık koltuğuna oturtan ‘yeniden büyük ABD’ sloganının dış politika karşılığı budur.

Ortaçağ’da bunun adı ‘ganimet’ti. Güçlü devlet her şeyi alırdı.

Al bunu sus. Gücün varsa sözün dinlenir. Yoksa çekil aradan.

Madem ki artık ‘yalnızca güçten anlayan’ bir düzene gidiyoruz;

O nedenle yazının bu bölümünde gelmekte olan ‘Yeni Ortaçağ’a karşı;

Önemli bir faktör olarak Türkiye’nin askeri gücünün dünyadaki karşılığını araştırmak istedim.

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Ve ben tam bunu düşünürken; tesadüf; MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk’ün basın toplantısının bir bölümü dikkatimi çekti.

Amiral Aktürk, TSK’nın yalnızca şubat ayında yaptığı tatbikatları sayıyordu.

Saydı, saydı, ülkeler, kıtalar, denizler, okyanuslar. Uzun bir liste. Balkanlar’dan Afrika’ya, Umman Denizi’nden, Kızıldeniz’den Endonezya sahillerine kadar muazzam bir haritaya yayılıyor.

Üstelik yalnızca şubat ayında.

Hemen sayfayı birlikte hazırladığımız editör arkadaşım Pelin Akaydın’ı aradım:

“Pelin şu metindeki ülkelerden bir harita yapabilir miyiz?”

Pelin de haritadaki genişliği görünce düşündü. Nasıl sığacak?

Grafiker kardeşimiz Gözde Güneş’i aradık. Neyse ki Güneş bu grafiği yaparak sorunu çözdü.

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Dikkat ederseniz; çok geniş bir coğrafya.

Kars’ta kış tatbikatı yapılırken; Kenya’da arazi eğitimi...

Pakistan’da deniz tatbikatı, Atatürk Komando Özel Harekât Tatbikatı.

Hemen ardından Umman Denizi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz’de ortak deniz tatbikatları. Bu sırada Libya açıklarında gemilerimiz. Umman denizinde bu harekâtlar sürerken;

Aynı günlerde Yunanistan ve Bulgaristan’da NATO deniz görev grubu tatbikatları.

Dikkat edin arkadaşlar; Bu tatbikatlar dünyada birbirinden çok uzak coğrafyalarda aynı anda yapılıyor.

Yani askerimiz Kenya’da arazi eğitim yaparken; Pakistan’da komandolarımız, Kızıldeniz’de deniz gücümüz tatbikat halinde.

Devamı da var.

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15-22 Şubat tarihleri arasında Endonezya’da Deniz Harekâtı...

İngiltere’de COBRA WARRIOR-2025 Karma Hava Harekâtı tatbikatları...

Bütün bunlara Afrika Sahel bölgesindeki faaliyetleri, kardeş Azerbaycan’daki kuvvetleri eklersek;

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aynı anda neredeyse 7 kıtada tatbikat halinde olduğunu görüyoruz.

Şimdi gelelim asıl soruya; Bu bilgileri neden önemsiyorum?

Çünkü, milli savunma sanayi ile birlikte ordumuzun ulaştığı bu dünya çapındaki başarı seviyesinin altını çizmek istiyorum.

Çünkü, toprak ve ganimet savaşlarının yükseleceği ‘Yeni Ortaçağ’ın kapısında; belli ki güç öne çıkacak.

Çünkü yalnızca güçten anlayan bir dünya düzenine doğru gidiyoruz.

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Artık başka bir ABD var; devasa bir güç olarak dünyayı değil ABD’yi öne çıkartan. Güçlünün egemen olduğu bir dünya.

Trump’ın ABD’si, Putin’in Rusya’sı ile görüşüyor. Ama toprakları işgal edilen Ukrayna masada yok.

İşte ‘Yeni Ortaçağ’ dediğim budur. Güçlünün zayıfı ezeceği bir dönem. BM kararları. İnsani değerler. Uluslararası hukuk bitiyor.

Ukrayna, Gazze, Panama Kanalı, Kanada, Grönland, Suriye bunların ilk örneğidir.

Yakında NATO biterse hiç şaşırmayın. Rusya ile anlaşan bir ABD için NATO yalnızca silah satış fuarı haline gelebilir.

İşte bütün bunları hatırlattıktan sonra,

Diyorum ki; Bu ‘Yeni Ortaçağ’ yalnızca güçten anlayan bir dönemin kapısıdır. O nedenle bu haritaya dikkat çekiyorum.

Artık gücün varsa ayaktasın.

Diyorum ki; İçimizdeki keskin kamplaşmayı demokrasi içinde müzakereye dönüştürüp; gelmekte olan bu yeni vahşi dünya düzenine karşı hazırlanmalıyız.

‘Yeni Ortaçağ’a...

YARIN Örneklerle devam...