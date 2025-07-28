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Bakan’ın 24 saat vardiya talimatı

#Murat Kurum#Malatya#İnşaat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün Malatya’da inşaatları geziyor.

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1. Bakıyor ki şantiyeler yeterince hızlı değil. Hemen müteahhitlerle bir toplantı yapıyor.

Soruyor:

-Şu iki şantiyede kaç kişi çalışıyor?

Bakan’ın 24 saat vardiya talimatı

-867 Sayın Bakanım.

-Niye daha fazla değil? İki şantiyede de 24 saat çalışılacak. İşi yapacaksınız, ertesi gün paranızı alacaksınız. Çalışmazsanız, ben de o çalışmadığınız süre için gereğini yaparım.

Bu keskinliği gören bir müteahhit şöyle diyor: “Farkındayız efendim, her gün de toplantı yapıyoruz.”

2. GECELERİ ŞANTİYELERİ TAKİP EDECEĞİM

Kurum’un cevabı: “Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de.

Başka türlü bu süre içinde 250 bin konut biter miydi?

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Böyle olmasa, her gün denetlenmese, bu kararlılık gösterilmese...

Bakan Kurum şu sözü verebilir miydi?

Bakan’ın 24 saat vardiya talimatı

İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da burada, Malatya’mızda önümüzdeki ay vereceğiz.

Murat Kurum sakin ama hızlı çalışır. İş ve program konu olunca titizdir. Görev için yeri geldiğinde keskindir. Sonuç odaklıdır.

3. 300 BİN KONUT NE DEMEKTİR

6 Şubat depremi Anadolu’da görülmüş en büyük depremlerden biridir.

Bin yılda böylesi görülmemiştir.

Şimdi düşünüyorum da

300 bin konut ne kadar bir alanı kapsayabilir?

Böyle sayı olarak verince pek bir şey anlaşılmıyor. İstatistikler yalnızca rakamdan ibaret olduğu için olayın boyutlarını yeterince anlatmıyor. Hatta alışıyoruz.

Demeçler ve haberler arasında sayıyoruz:

“100 bin konut”, “150 bin konut”, “250 bin ev” .

Şeker sayar gibi. Top sayar gibi anlaşılıyor.

Oysa o kadar muazzam bir sonuçtur ki bu.

Yapılan yeni yolları, parkları altyapısıyla muazzam bir şehircilik olayıdır bu.

Bir karşılaştırma için TÜİK 2021 araştırmasına bakıyorum...

Şehirlerin toplam konut sayıları:

AYDIN: Toplam konut sayısı 390 bin.

MALATYA: Toplam konut sayısı 230 bin.

BATMAN - KARS-BURDUR: 3 kentin toplam konut sayısı 300 bin ediyor.

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BİLECİK: Toplam 72 bin konut var.

ERZURUM: Koskoca Dadaş diyarında 200 bin konut var.

GİRESUN: Karadeniz’in yükselen kenti Giresun’da toplam konut sayısı 167 bin.

ÇANAKKALE: Toplam 200 bin konut var.

Ben bu kısa sürede yapılan 300 bin konuttan söz ediyorum.

Birçok ilimizdeki toplam konut sayısından fazla bir sayıdır bu.

Bir konut seferberliğidir.

Bu noktada Bakan Murat Kurum’un olağanüstü çabaları nedeniyle hakkını teslim etmek gerekiyor.

Ve elbette;

Çevre İl Müdürlüklerinden deprem bölgelerine gelip konteynerlerde, çadırlarda fedakârca görev yapan çevre ve inşaat mühendislerini de buradan alkışlıyorum.

Bunlar yeterli mi?

Elbette değil.

Bakan’ın 24 saat vardiya talimatı


4. GENÇLERİN KİRA ÇİLESİ

Deprem konutlarının tamamlanması sonrasında Türkiye’nin en büyük meselelerinin başında gelen “kira konusu”nu hatırlatmak gerekiyor.

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Özellikle gençlerin önündeki en büyük “kâbus” kira gideridir.

Sürekli olarak zamlanan kiralar, umutları kırıyor. Ufukları karartıyor.

İşte umut kıran o meşhur söz:

“Aldığım maaşın yarısından fazlasını 4 tane duvara veriyorum...”

Bu kira meselesi;

Gençlerin hayatında onarılmaz depremler yaratıyor.

Bu konuda gençler için de bir “konut seferberliği” hazırlanmalıdır.

Gerekirse çok düşük faizli krediler devreye girmelidir.

Kira öder gibi ev sahibi olunması sağlanmalıdır.

Eğer böyle bir seferberlik olursa;

Yürekten destekleyeceğim.

5. ALEV SAVAŞÇISI KAHRAMANLAR İÇİN

Önceki gün sordum. Bir daha soruyorum: “‘Yeşil Vatan’ımızı savunan kahraman evlatlarımıza ‘şehit’ diyorsak eğer o haklardan yararlanmaları gerekmez mi?”

 

#Murat Kurum#Malatya#İnşaat
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