Bakan Yumaklı: Yangınların yüzde 84’ü insan hatasından çıkıyor… 81 ilde ‘orman benim’ şöleni bugün İzmir’den başlıyor

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Kanunla, yönetmelikle, tüzükle değil...

Özellikle çocuklara ağaç sevgisini yaşatarak başlatılıyor.

Bir şölen bu.

Nasıl mı?

“Orman Benim” projesinin bugün İzmir’den başlayacağını duyunca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı aradım.

Bakan Yumaklı, yangınlara karşı devlet tedbirlerinin ötesinde çok daha köklü bir çözüme inanıyor.

O da tıpkı fidanlara, tohumlara su verip büyütür gibi...

Bir tohumun meyve vermesi, bir fidanın ağaç olması nasıl yıllarca emek istiyorsa.

Çocuklara, gençlere orman sevgisi bu şölenle ağaçların, ormanların arasında aşılanıyor.

Bakan Yumaklı, o çocukların bu sevgiyle büyümesi için yıllarca verilecek emeğe inanıyor.

“Orman Benim” projesi de işte böyle bir şölen.

BAKAN YUMAKLI’YI UMUTLANDIRAN ÇOCUK

Bakan Yumaklı’ya soruyorum:

- Biliyorsunuz, yaz gelince iki büyük sorunu konuşuruz, orman yangınları ve deniz kirliliği. Bu yazla birlikte ikinci kez böyle bir şöleni başlatıyorsunuz. Bir sonuç alıyor musunuz?

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İbrahim Bey, çok duyarlı bir cevap veriyor:

“Bakın önce size bir örnek vermek istiyorum. Bu projenin neden geleceğimizi ilgilendirdiğini anlatacak bir örnek. Geçen yıl yine ‘Orman Benim’ projesi için gençlerle, öğrencilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ormanları temizliyoruz. Muğla’da bir orman kenarındayız. Çöpleri topluyoruz. Hemen önümde öğrenciler, hem çöp topluyor, hem yürüyorlar. O çocuklardan birisi elindeki çöpü diğerine gösterip , ‘Yahu insan bu çöpü buraya niye atar’ diye sordu. Yanındaki, ‘Kim atar bunları’ diye katıldı. İşte anlatmak istediğimiz budur. Şimdi bu çöpleri toplayıp bu gerçeği gören çocuğa hiçbir güç, kaç yaşına gelirse gelsin otomobilin camından bir çöp attıramaz. Ya da birisi çöp atarken artık sessiz kalamaz çünkü çöpleri toplarken tehlikeyi ve o pis görüntüyü kendisi yaşıyor. İşte bu yüzden biz çocuklarımızı bir fidan gibi görüp onların kendi gözleriyle gördükleri gerçeğin geleceğimiz için ne kadar önemli olduğuna inanıyoruz.”

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YANGINLAR DİKKATSİZLİKTEN ÇIKIYOR

Ve bir soru daha:

- Orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında kasıt ve kusur oranı nedir?

Bakan Yumaklı:

İşte tam da bu sorunun cevabı için bu şöleni başlatıyoruz. Çünkü yangınların yüzde 84’ü insan hatasından, dikkatsizliğinden çıkıyor. Kasıt çok çok azdır. Dolayısıyla insan hatasının önemini vurgulamak gerekiyor. Bunun için bu cuma günü 9 Mayıs’ta İzmir’de olacağız. 81 ilde ‘orman benim’ şölenini başlatacağız. Geçen yıl 313 ton çöp toplandı. Ama burada çöp toplamının ötesinde insan kusurunu engellemek için herkesin, özellikle öğrencilerin bu şölene katılmasını sağlamak istiyoruz.

YAZ GELİYOR AMAN DİKKAT

“Orman Benim” şöleni özellikle çocuklarımızın katılımıyla, umarım, çevre duyarlılığı yüksek bir nesilin yeni tohumlarını eker, fidanlarını diker.

Öyle ya...

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Her çocuk geleceğimiz için bir fidan değil midir...

Bu proje nedeniyle başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere bütün orman ailesini ve ormanlarımızı korumak için canla başla çalışan ateş savaşçılarımıza yaz sezonunda kolaylıklar diliyorum. Ormanlarımız için yeri geldiğinde şehit düşen ateş savaşçılarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Ve “Orman Benim” şöleni için bir katkı da benden:

“Bakın işte yaz geliyor. Güneş kuruyan dallar, kozalaklar üzerinde yakıcı etkisini artıracak.

Bir çöp, bir şişe, bir kıvılcım, on binlerce ağaç, kuş, orman hayvanını kavuracak. Ne olur kardeşim, arabandan çöp atma. Orman kenarında çöp, şişe bırakma. O şişe güneşe mercek olup en feci yangınlara neden oluyor. O çamları, ardıçları, zeytinleri, bizlere nefes olan o cennet görüntüyü korumak için lütfen çöp atmayalım. Ne olur bu sene daha az orman yangını için gözyaşı dökelim.”