Bakan Yumaklı açıkladı: 25 bin alev savaşçısıyla mücadele

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Ben sordum, Bakan Bey anlattı. Uzun uzun soru cevaplar yerine merak ettiğimiz konuları başlıklar halinde aktarıyorum.

Önce geçen yıl yaptığımız bir sohbeti hatırlatıyor: “Daha önce size vermiş olduğum bir sözü tutmuş olmanın mutluluğunu belirtmek istiyorum...”

-Neydi o söz?

“Hem siz hem de okuyucularınız hatırlayacaktır. Geçen yılın ağustos ayında sizinle yaptığımız söyleşide Çanakkale’de yanan orman alanları için seferberlik ruhuyla hareket edeceğimizi ve bölgeyi yeniden ağaçlandıracağımızı söylemiştim. Geçen seneki yangınlarda zarar gören bölgedeki birçok alanda ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı sayılır. Bu yılın sonunda da tamamen bitecek. Yani hiçbir yere otel, inşaat vs. yapılmadı.”

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Evet arkadaşlar... Doğrusu bu bilgiyi hemen yazıp geçemeyeceğim. Çünkü Çanakkale yangınından sonra benim de dahil olduğum çevreci gruplar olarak o kadar soru sormuştuk ki;

-Yanan alanlara otel yapılacak. Yanan alanlar parsellenecek. Konut yapılacak...

Sosyal medya bu başlıklarla kaynamıştı.

İşte aradan bir yıl geçti. Orman alanlarının tamamına fidanlar dikilmiş.

Ne bir otel, ne bir konut ne de parsel...

Yani diyorum ki; Lütfen eleştireceksek, sorgulayacaksak doğru bilgilerle yapalım.

Sonra işte böyle bir sosyal medya çukuruna gömülüp kalıyoruz. Eleştirinin de bir değeri kalmıyor.

Bakan Yumaklı’nın Çanakkale ormanlarından verdiği bu bilgiyi bir ‘müjde’ olarak kabul ediyorum ve kendisini kutluyorum.

Başlıklara devam ediyoruz...

2) TEMMUZ AYINA KADAR 1517 ORMAN YANGINI

Bu noktada Bakan Yumaklı önce bir tespit yapıyor sonra da çok çarpıcı bir istatistik veriyor:

“İklim değişikliği her geçen gün etkisini gösteriyor. Küresel ısınmayı tüm hücrelerimizle hissediyoruz. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz hafta içinde Doğu Anadolu’daki illerimizde sel varken, Ege Bölgesi’nde orman savaşçılarımız alevlerle mücadele ediyordu.”

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Orman yangınlarına gelirsek: “Bu yıl 10 Temmuz’a kadar 1517 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 6600 hektar alan zarar gördü. Geçen yıla göre yangın sayısında yüzde 132 artış var maalesef.”

3) ARTIK BIRAKIN ŞU ANIZ YAKMAYI

Yangınlarda yüzde 132 artış var, ağırlıklı olarak kırsallardan ormanlık alanlara sıçrıyor. Niye?

Cevap Bakan Yumaklı’dan: “Bu sene maalesef üzücü bir rakam daha var. O da kırsal alan yangını. Bu sene çıkan yangınların üçte biri kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangınlar. Bunların da başını anız yangınları çekiyor. Bilimsel olarak hem toprak için hem de ürün için hiçbir faydası olmayan anız yakmanın neden halen yapıldığını anlamış değilim. Sizler aracılığıyla tekrar hatırlatmada bulunmak istiyorum. Zerre faydası olmayan, hatta zararı olan anız yakma işinden vazgeçelim. ‘Bir şey olmaz’ diyerek yaktığınız anızlar binlerce ağacımızın kül olmasına sebep olabiliyor.”

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4) 26 UÇAK 105 HELİKOPTER 14 İHA

Ve çok tartışılan bir konu... Yangınla mücadele ordumuzun durumu. Bir dönem manşetlere konu olan uçaklarımızın, helikopterlerimizin durumu.

İşte birinci ağızdan cevabı: “Türkiye, dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Rezerv güçlerle beraber 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA ve 5 binden fazla kara aracıyla yangınlara karşı savaşıyoruz. 25 bin alev savaşçımız var. 122 binden fazla yeşil vatan savunucusu orman gönüllümüz var. Yangınlarla mücadelede yapay zekâ tabanlı sistemleri kullanıyoruz. Dünyada bu konuda İHA kullanan 2’nci ülkeyiz. Türkiye, dünyada orman yangınlarıyla mücadele konusunda örnek olan bir ülke. Son olarak Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’daki yangınlara destek olmaya gittik.”

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5) YALAN YANGINI

Bakan Yumaklı bir konuda dertli: “Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ancak bizi yoran, kahramanlarımızın moralini bozan orman yangınlarının yanında yalan. Her yangında yağmur sonrası ortaya çıkan mantar gibi türüyorlar. Selçuk yangınında gördük en son. Havadan uçaklarımız, helikopterlerimiz su ile yangını dövüyor ama bazıları ‘ne zaman havadan müdahale başlayacak’ diyor.”

6) KOLLUK KUVVETLERİNDEN SONRA EN ÇOK ŞEHİT VEREN KURUM

Elbette bu ‘moral uyarıyı’ dikkate alıyorum.

Yangınla mücadele sırasında sosyal medyada da mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü’nün kolluk kuvvetlerimizden sonra en çok şehit veren kurum olduğunu öğreniyorum.

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Bakan Yumaklı o anı şöyle anlatıyor: “Hiç orman yangının içinde bulundunuz mu bilmiyorum, ama ateş bir anda etrafınızı sarar. Alevlerin boyu apartman yüksekliğine ulaşır. Sadece saniyeler içinde alevlerin içinde kalabilirsiniz. Bazı yangınlar rüzgârın hızıyla saatte 70 kilometre hıza ulaşıyor. İşte böylesine bir ortamda mücadele ediyor kahramanlarımız.”

7) VE BAKANDAN ÇAĞRI BİRAZ DAHA DİKKAT

Orman yangınlarıyla mücadele meselesi gerçekten çok uzun ve detaylı bir konu. Biz şimdilik bu kadarla yetiniyoruz. Ve son olarak Bakan Yumaklı’nın şu çağrısına dikkat çekiyorum: “Raporlar orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu söylüyor. Ne olur dikkatli olalım. Tek bir ağacımızın yanmasına, orman içindeki bir canlıyı kaybetmemize kimsenin gönlü razı olmaz, biliyorum. Yangınlara gittiğimizde o tahribatı, o kayıpları görüyoruz. Ormanla birlikte bizim içimiz de yanıyor. Biraz daha dikkat lüften.”

Evet lütfen. Bu cennet vatan için lütfen... İyi pazarlar...