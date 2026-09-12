Bakan Kurum’dan büyük çevre müjdesi: 3 bin yıllık tarihin kurtuluşu

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Ve bu sohbetten öğreniyorum ki;

Fethiye Körfezi ve Göcek’le birlikte,

3 bin yıl öncesine giden bir cennetin kurtuluşu için de düğmeye basılmış.

Türk turizminin atar damarlarından,

Akdeniz arkeolojisinin 3 bin yıllık mirası.

Dalyan kanalları. Kaunos Mezarları ve Köyceğiz Gölü’nden söz ediyorum...

Sordum:

-Sayın Bakanım, Fethiye ve Göcek için müjdeleri verdiniz. Körfez temizliği ve mapa-şamandıra sistemi. Bir de Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın kürsüde sözünü ettiği Dalyan kanalları ve Köyceğiz Gölü’nün kurtuluş projesi var. O konuda bir gelişme oluyor mu?









Murat Bey konuya hâkim. Anında cevabı veriyor:

-Evet, Vali Bey’le konuştuk. Projeye onay verdim. Finans meselelerini de konuştuk. Orayı da hemen çözeceğiz. Hızla ilerleyecekler. Hazırlıklarımız olacak.

Arkadaşlar;

Yıllardır yazdığımız;

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“Çamura ve mazota boğulup ölüyor” dediğimiz Fethiye Körfezi ve Dalyan kanalları nihayet kurtuluyor.

Önceki gün Şehit Fethi Bey Parkı’nda yapılan töreni izlerken;









Bir umut gördüm. Çünkü dip temizleme gemisi hizmete alınıyordu.

Harika bir gelişme.

Biliyorsunuz, defalarca yazdım:

“Bu coğrafyada kaç tane böyle körfez var? Çamura boğuluyor. Yakında girilemeyecek” dedim.

İşte o mücadele nihayet başladı.

CENNETİN KURTULUŞU

1. Şimdi Bakan Kurum’dan aldığım müjdeye geliyorum.

Karya uygarlığının o muhteşem coğrafyası.

Dalyan kanalları.

UNESCO dünya mirası geçici listesindeki antik kent. Kaya Mezarları.

Ve 4.5 kilometrelik eşsiz sahiliyle bölge turizminin gözbebeği...Endemik bitkilerin merkezi. Doğanın kendisini insanlığa cennetten bir tablo gibi sunduğu o coğrafya ve kanallar.

Ama ne yazık ki;

Yıllardır o kanalları gezmeye gelen turistleri mazotla çalışan tekneler taşıyordu. Bu nedenle de kanallar her yıl biraz daha mazot ve yağa batıyordu.

Ve o yörenin insanı, turizmcisi, yatırımcısı bu durumu çözmek için bir mücadele başlattı.

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Bugün Muğla Valisi İdris Akbıyık bu projenin öncülüğünü yapıyor. Yoğun çaba harcıyor.

Ve sivil toplumun gücü.

Yıllardır bu yolda mücadele eden bölgedeki Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yücel Okutur. Ve Fulya Okutur. Doğayla birlikte sokak hayvanları için inanılmaz bir mücadele veriyor.

Bu doğa ve tarih tutkunu iki insan yıllardır proje üretiyor.

Peki Dalyan kanallarına ne yapılacak?

Muğla Valiliği’nin hazırladığı projenin özeti şöyle:

ELEKTRİKLİ TEKNELER

2. Proje, 17 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Motorlu teknelerin 2 yıl içinde elektrikli sisteme geçmesi zorunlu hale gelecek. Dönüşüm sürecinde tekne sahiplerini desteklemek amacıyla 200 milyon TL’lik bütçe oluşturuldu.









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Bölgede 492 adet özel ve ticari tekne var. Öncelikli olarak 235 tur teknesinin dönüşümü hedefleniyor. Mevcut tekneler, 54 kişilik çift gövdeli elektrikli teknelere dönüştürülecek. Böylece kanallardaki toplam tekne sayısının azaltılması planlanıyor. Ayrıca kooperatif üyelerine ait araçların 32 kişilik çift gövdeli veya 24 kişilik tek gövdeli elektrikli teknelere; kooperatif dışındaki teknelerin ise 24 veya 32 kişilik elektrikli modellere dönüştürülmesi yer projesi yer alıyor.

Evet önceki gün Fethiye Körfezi’nden üç önemli müjde aldım.

Ve Murat Kurum’la yaptığım sohbetten anladım ki;

Kararlılık yüksek.

Zaten tanıdığım Murat Kurum, “Başladık” dediyse gece gündüz uyumaz;

Ama o proje mutlaka bitirilir.

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Bakınız: Deprem bölgesi. Yapılan yaklaşık 500 bin konut.

YARIN: BAKAN KURUM’DAN TARİHİ İMZA

GERİ DÖNEN İSTİFACIYI SEVMEM



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifasından geri döner mi?

Hayatım boyunca istifa edenin geri dönmesine şaşırmışımdır.

Elbette istifa haktır.

Yöneticiliğim sırasında “istifa” diyen herkese “olur” dedim.

Niye?

Çünkü benden istifa etmiyor ki. Markadan istifa ediyor.

Kimse markanın üzerinde değildir.

İsmail Kartal da Fenerbahçe markasının üzerinde değildir.

Ayrıca istifa ettikten sonra o takımdaki oyuncular ne düşünecek?

Yahu Hoca mı oyuncunun moralini düzeltecek?

Yoksa oyuncu mu Hoca’nın moralini yükseltecek?

İstifadan geri dönüldüğünde o moral artık dikiş tutmaz.

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Bakınız: Son örnek Fatih Tekke...