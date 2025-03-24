Bakan Fatih Kacır 2030 Tekno-Hedefi açıkladı: 7 milyar dolarlık müjde... ‘Savunma sanayii başarısını sivil alanlara taşıyacağız’

Haberin Devamı

Önce şu bilgiyi vereyim. Bu hafta Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir yatırım müjdesi veriyor. Sanayi ve teknoloji strateji belgesi açıklanırken, her sektörde yaklaşık 7 milyar dolarlık bir müjde.

Şimdi iftar sohbetine geçebilirim. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın Muğla’ya başka bir dinamizm getiren bir iftar daveti bu.

Neden “dinamizm” diyorum? Çünkü bu iftarlarda hamaset yerine, laf üretmek yerine yatırım ve gelecek konuşuluyor. Fethiye’den sonra Marmaris Orka Otel’de yaklaşık 1300 kişiye verilen bu iftar sonrası Bakan Kacır’la sohbetimiz başlıyor.

Haberin Devamı

Fatih Kacır Bakan olmadan çok önce, Türkiye’nin teknolojisine, gençlerine yatırım yapan çok önemli projeleri yaratmış ve imza atmış bir isimdir.

O nedenle siyasetçiliğinden önce Türkiye’nin geleceği için her zaman çok değer verdiğim bir proje insanıdır. Biz Kacır’la sohbete başlarken Aydın Hoca davetlilerle dertleşiyor. Muhtarları dinliyor, Muğla için beklentileri olan işadamlarını, sivil toplum kuruluşlarını dinliyor.

Şehit yakınlarıyla konuşuyor. Ama öyle “laf olsun” diye değil. Hamaset için değil.

Anında çözüm üreterek...

1 MİLYON ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ

İşte böyle bir atmosferde soruyorum:

-Sayın Kacır geçtiğimiz günlerde otomotiv sanayicileri için yeni hedefler ve projeler ortaya koydunuz. Elektrikli otomobil üretimi için müthiş rakamlar verdiniz.

-Evet, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız geçen yıl Türkiye tarihinin en büyük yatırım programını ilan etti. 2030 yılına dek 30 milyar dolarlık teşvikle yüksek teknolojide büyük bir sıçrama hedefleniyor. Öncelikli başlıklarından birisi yeni nesil mobilite. Yani otomotiv.

-Örnek verebilir misiniz?

-Elbette. Artık bu yeni dönemde elektrikli araçlar, bağlantılı araçlar, akıllı araçlarla birlikte otomotiv sektörü mobilite olarak tanımlanmaya başladı. Böylece otomotiv sektörü bugünkünden çok farklı bir yere doğru evriliyor. Bugün, Türkiye’de 8 küresel oyuncu üretim yapıyor. Buna bir de Togg dahil oldu.

Haberin Devamı

TİCARİ ARAÇTA AVRUPA’NIN ZİRVESİNDEYİZ

Bakan Kacır, Türkiye’nin otomotiv üretimini dünya piyasasıyla kıyaslarken şu bilgiyi veriyor:

-Ticari araç üretiminde Avrupa’da ya birinciyiz ya ikinciyiz. İddialıyız ama dönüşümü kaçırırsak çok ciddi riskler söz konusu olur. O nedenle yeni nesil mobilite ve akıllı araçlar, elektrikli araçlar konusunda hızlanmamız gerekir. Hedefimiz bu. Bunun için de HIT 30’un odak başlıkları arasında elektrikli araçlar ve batarya var. Bataryada elektrikli araçların mütemmim cüzi olmazsa olmazı.

İlk adımı yıllık 150 bin elektrikli araç üretim kapasitesiyle BYD’nin Türkiye’ye gelmesiyle atmıştık. 150 bin kapasiteli bir üretim tesisi ve AR-GE merkezini Manisa’da kuruyor. BYD, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisidir. Geçen yıl 4.200.000 araç ürettiler. Sadece elektrikli araç üretiyorlar. Dolayısıyla küresel bir liderin Türkiye’yi tercih etmesi bu anlamda çok önemli.

Haberin Devamı

2) 2030 HEDEFİ 7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Kacır’la konuşacak o kadar konu var ki...

Savunma sanayisindeki muhteşem yatırımlar. Yerli ve milli projeler. Türkiye’yi savunma sanayisinde küresel bir oyuncu haline getirmiş durumda.

Nitekim Kacır şöyle diyor:

“Bugün savunma sanayisinde Türkiye yüzde 80 yerli ve milli, Avrupa ise yüzde 80 dışa bağımlı haldedir. O nedenle eskiden bizden asker isterlerdi, şimdi yerli ve milli teknolojimizi talep ediyorlar.”

Bu elbette Türkiye Cumhuriyeti açısından devrim niteliğinde bir gelişmedir.

Devam ediyoruz;

-2030 strateji belgesinden söz ettiniz...

-Evet Sayın Cumhurbaşkanımız bu çarşamba duyuracaklar. Yaklaşık 15 ayrı yatırımı kapsayacak. Çok önemli projeler var. Otomotiv sektöründen kimya sektörüne, güneş hücresine kadar uzanan Türkiye’nin dünya çapındaki rekabetini artıracak projeler.

Haberin Devamı

GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİNDE AVRUPA’NIN 1 NUMARASI OLDUK

Bu noktada çok önemli bir gelişmeyi daha öğreniyorum.

Türkiye eğer güneş panelinde hücre üretim teknolojisine geçerse dünya çapında muazzam bir pazara daha girmiş olacak.

Sayın Kacır devam ediyor:

“Güneş panelinde teknolojisi için toplam 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Tamamlandığında sadece bu ihracattan Türkiye yılda 2.5 milyar dolar kazanacak.”

TÜRKİYE’Yİ BİR BATARYA MERKEZİ YAPIYORUZ

HIT 30 programının ilk iki çağrısı yapılmış durumda.

O nedenle mobilite hızla yükseliyor.

Peki diğer projeler?

Bakan Kacır sıralıyor:

“Batarya yatırımını ilan etmiştik. Çok iyi bir teşvik paketimiz var. Bizim hedefimiz yarı iletkenden bataryaya, güneş hücresinden rüzgâr tribününe, elektrikli araçlara, sonrasında biyoteknolojik ilaç üretimine kadar yatırımdır. Ayrıca bir ulusal biyoteknoloji programımız var. Biliyorsunuz ilaç sektöründe biyoteknolojinin payı çok artıyor.”

Haberin Devamı

3) SAVUNMA SANAYİİ BAŞARISINDAN SİVİL ALANLARA TEKNO YATIRIM

Ve geliyoruz sohbetin sonuna...

Bakan Fatih Kacır bana göre en önemli gelişmeyi şu sözlerle açıklıyor: “Savunma sanayi konusundaki yerli ve milli başarımız ortadadır. Şimdi bu alanındaki başarıyı artık sivil alanlara taşıyacağız. Böylece Türkiye hak ettiği yere daha hızlı gelecek. Bunun için Türkiye’de muazzam bir altyapı kuruldu. Üniversitelerimiz çok daha iyi bir noktada. Teknoparklarımız, AR-GE ve tasarım merkezlerimiz. Bir örnek vermem gerekirse; Türkiye’de 2002’de patent başvurusu yılda 414 adet idi. Biz geçen sene, bir yılda 10 bin adet patent başvurusunu aldık. Neredeyse 25 misline çıktık. Bütün bunlar teknoloji konusunda Türkiye’nin geldiği mesafeyi gösteriyor.”

Doğrusu şu sözün altını bir kez daha çiziyorum: “Yerli ve milli projelerle yükselen savunma sanayisindeki başarıyı şimdi sivil alanlara taşıyoruz.”

Bu sözün anlamı büyüktür. Çünkü sağlık sektöründen tarıma, yenilenebilir enerjiye kadar sivil alanlarda çok büyük gelişmeler demektir.

Bakan Fatih Kacır şu sözlerle önümüzdeki döneme yönelik stratejiyi açıklıyor: “Gidecek daha çok yolumuz var. Dünyada büyük bir rekabet var. Ezbere konuşmuyoruz. Abartılı konuşmuyoruz. Ama neler yapabileceğimizi de biliyoruz.”

Aydın Hoca’nın Fethiye’den sonra verdiği Marmaris iftarında da hamaset değil, ayrışma değil kucaklaşma ve Türkiye’nin geleceği konuşuldu.

Bakan Kacır’ın gelmesi bu nedenle etkili oldu.

4) NOT:

Biz bu sohbeti yaptığımız sıralarda İstanbul’da yaşananları elbette görüyorum. Ve tekrar ediyorum:

- Demokrasiden, hukuktan ve adaletten başka bir medeniyet yolu yoktur. Sokaklar çözüm değildir. Anayasal hakların dışına çıkmayın, provokasyon için fırsat yaratmayın.

- Soruşturmanın gizliliği esastır.

- Lekelenmeme hakkı esastır.

- Masumiyet karinesi esastır.