Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’

Cumartesi günü “Medikal enflasyon” diye bir kavram ortaya atmıştım.

Ve bir de “kelepçe sözleşme”...

Onlarca mesaj geldi.

Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.

Yani:

Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.

İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...

Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.

Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.