Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’

Ve bir de “kelepçe sözleşme”...
Onlarca mesaj geldi.
Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.
Yani:
Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.
İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...
Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.
Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...
Rum cemaati orada...
Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.
Muhteşem bir manzara...
Herkes mutlu...
Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...
Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...
Sonra biraz araştırdım...
Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.
Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.
Bir de örtülü tehdit var:
- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...
Peki ne oluyor?
Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.
Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...
Evet...
Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..
Şu fotoğraflara bakar mısınız...
Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...
Sanki cenazeye gelmişler...
Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...
Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.
36 yaşındaki efsane Nadal...
26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...
Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...
Çünkü orada her şey vardı...
Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...
Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...
Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...
Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?
Onca tuhaf bakış altında...
Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...
Ama o bunları hiç umursamıyordu...
Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.
Yıl 1933...
Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...
Ama kolay değildi...
Çünkü...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...
James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...
Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...
Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...
Ne muazzam bir tesadüftür ki...
Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:
“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”
Nasıl yani...
Bir daha okudum.
Gerçekten de öyle...
Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...
Sonra...
Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...
Sonra...
“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”
1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:
“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.”
SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?
CEVAP:
Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...
Ömer şöyle diyor:
“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”
Sonra...
Sonra kanımı donduran o sözler:
“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”
İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...
Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’
Pandeminin en ağır dönemlerinde...
Turizmin kapandığı günlerde...
Dünyanın tıkandığı sırada...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:
“24 milyar dolar...”
Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...
Ama oldu...
Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...
EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...
Sordum:
“Sayın Bakan, dünyanın kapıları açılıyor... Turizmde beklentiler de yükseliyor mu?”
“Elbette yükseliyor. Tahminlerimiz de tabii ki...”
- Peki nedir bu yıl beklentiniz...
- Bu yıl turizm gelirini 35 milyar dolar olarak öngörüyoruz...
Rakam böyle doğrudan söylenince insan merak ediyor. 11 milyar dolarlık bir artış...
Yani bu yalnızca bir tahmin mi, yoksa bunun bir hesap yöntemi mi var?
Ersoy gülerek cevap veriyor:
“Tabii fal bakmıyoruz. Kriterlerimiz var...”
İŞTE O KRİTERLER
Turizm Bakanı 35 milyar doların nasıl hesaplandığını şöyle açıklıyor:
- Önce ilk 40 gün göstergelerine bakıyoruz. Rezervasyonları inceliyoruz...
- Dünya genelinde kalkan kısıtlamalar hesaplanıyor. Uçuş güzergâhları. Kısıtlamaları kalkan ülkelerin Türkiye açısından turizm önceliklerine bakılıyor...
- Hava trafiğindeki hızlanmanın Türkiye destinasyonu inceleniyor...
- Tanıtımdan aldığımız geri dönüşler. Birisi “Acaba bu sene nereye gitsem?” dediği an Türkiye’yi görecek şekilde bir tanıtım ağı kurduk... Bu ağı sürekli kontrol edip yeniliyoruz. Ve veriler alıyoruz.
- İleri dönük rezervasyonların seyrine bakıyoruz...
Bütün bunları grafikler halinde ortaya koyunca öngörülebilir bir sonuca varıyoruz.
35 milyar doları işte böyle buluyoruz...
Yani bilimsel verilerle... Rakamlarla...
TUVALETLERE KADAR KAPASİTE ARTIŞI
Bakan Ersoy açık konuşuyor:
“Yüzde 35 rakamının tutması elbette ellerini açıp turist beklemekle olmayacak. Sahada önemli çalışmalar yapılıyor...”
- Nedir onlar?
- Yalnızca otel ve konaklama değil, hizmet kapasitesini artırmak.
- Örneğin?
- İşte size bir örnek, Antalya Havalimanı...
Şimdi gelir artacaksa bir şekilde turist sayısı da artacak. O zaman Antalya’ya inen turist sayısı artacak. Biliyorsunuz Antalya çok önemli bir kapasite. Şimdi o limana gelen turist pasaport kuyruğunda saatlerce beklerse olur mu?
- Ne yaptınız?
- Havalimanındaki pasaport banko oranını yüzde 30 artırdık. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Bey de talimat verdi. Pasaport polisi sayısı da arttırıldı. Aynı şekilde havalimanında ciddi tadilat yaptık. Tuvaletlere kadar ciddi kapasite artışı yapıldı...
Dahası var...
ALANLARDA YER HİZMETİ YAPAN ŞİRKETLERDEN BORDRO İSTEDİM
Bakan bir de uçakların apronda yer hizmeti beklemesinden duyulan şikâyetleri hatırlatıyor:
- Madem uçuş sayılarının artmasını bekliyoruz, o zaman alanlardaki yer hizmetleri de çok önemli.
- O konuda ne yaptınız?
- Yer hizmeti veren şirketleri tek tek aradım. Her birinden bordroları istedim. Yani geçen yıl kaç kişi çalıştırmış, bu sene ne kadar arttırmış... Eğer turizm gelirini arttıracaksak, bu tür temel destek ve hizmetlerdeki kapasite artışını da görmeliyiz...
Bakan, bordrolara bakarak geçen yıldan bu yıla yer hizmetlerinde çalışan sayısının artıp artmadığına bakmış.
Öyle ya...
Turist artıyorsa ve yer hizmetleri aynı kalıyorsa, bekleme var, turiste alanda işkence var demektir...
Doğrusu ilk kez bir turizm bakanı tarafından alanlardaki tuvalet sayılarının kontrol edildiğini ve yer hizmetleri veren şirketlerden bordro talep edildiğini gördüm.
Sanıyorum sektörün içinden gelince böyle oluyor...
TURİZM CEPHESİ
Madem “EMİTT Fuarı” dedik... Madem “Türkiye turizmini konuşuyoruz” dedik. Bakan Ersoy’un söyledikleri kadar sektörün sesini de dinledim.
Sektörden endişeli sesler geliyor. Aslında turizm sektörü pandemiyle birlikte sürekli negatif bir grafiğe saplanmıştı.
Ve şimdi tam turizmin rahat nefes alma zamanı derken.
Şimdi tam, “Ruslar geliyor...”, “Ukrayna tamam” derken...
Şimdi tam, “İngilizler yolda. Anlaşmalar bitti” derken...
Şimdi tam 35-40 milyar dolar gelir üzerine konuşurken...
Turizmciden “endişeli sesler” duyuyorum...
Örneğin Marmaris’te otel zinciri olan bir yatırımcı ile konuşuyorum. Aldığım cevap şu:
“Otelimizde mutfak 24 saat çalışıyor. Birileri zam fırsatı yakaladı, etiketleri şişiriyor. Geçen yıl 1 teneke ayçiçek yağını 110 liraya alıyorduk. Bu sene 410 lira oldu.”
Bir başkası:
“En büyük korkumuz Rusya-Ukrayna savaşı... Daha da keskinleşen kriz...” diyor...
Diğeri elektrik zamlarından şikâyet ediyor...
Orta ölçekli turizmcilerden Enerji Bakanlığı’na dilekçe gönderiliyor:
“Elektrik faturalarımıza bir çözüm bulun...”
Evet, Türkiye en kritik iki aya giriyor...
Nisan ortası turistlerin görünmeye başladığı günler...
Umarım bir karantina dönemi ya da bir Ukrayna-Rusya savaş riski yaşamayız...
Ve umarım, dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olarak...
Akdeniz’in en güzel kıyıları olarak...
Türkiye bu yıl turizmden hak ettiği geliri alır...